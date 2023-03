GLIS: Erling Braut Haaland kunne ta ballen under armen og legge den i sengen etter å ha scoret fem mål i 7–0-seieren over RB Leipzig.

Champions League-legende spår Haaland som verdens beste: − En historisk bragd

Erling Braut Haaland (22) ble denne uken den tredje spilleren til å score fem mål i samme Champions League-kamp. En av de to andre sier til VG at han tror Haaland blir verdens beste spiller «i løpet av ett til to år».

I 2012 ble Lionel Messi den første spilleren til å score fem mål i samme Champions League-kamp da Barcelona slo Bayer Leverkusen 7–1 i returoppgjøret i åttedelsfinalen.

VG har snakket med den tredje spilleren.

– For meg er det en veldig viktig bragd. Jeg er utrolig glad for å være blant navn som Messi og Haaland, så for meg er det en glede, sier Luiz Adriano til VG.

I oktober 2014 scoret brasilianeren fem ganger for Sjakhtar Donetsk i gruppespillskampen mot belarusiske BATE.

– Det er en historisk bragd. Hver kamp har sin egen historie og min kamp hadde sin, sier han.

LEGENDE: Luiz Adriano jubler for ett av de fem målene han scoret i 7–0-seieren borte mot belarusiske BATE.

Nå er kulthelten – som naturlig nok har blitt et populært quizspørsmål – tilbake i moderklubben SC Internacional i Brasil.

Han forteller at han stortrives med å være nærmere familien på tampen av karrieren. Samtidig har han også fått med seg Erling Braut Haalands prestasjoner i turneringen, hvor han selv scoret 22 mål.

– Jeg synes han er på god vei til å bli den beste spilleren i verden i løpet av ett år eller to. Akkurat nå er han blant de fem beste i verden. Han er blant de tre beste spissene i verden akkurat nå, sier 35-åringen.

– Med tanke på alderen og alt han har gjort... Du kan se på tallene hans fra Champions League og Premier League, i den alderen, så viser han at han er en veldig god spiller.

Haaland påpekte selv at Luiz Adriano også har scoret fem mål i et intervju med TV 2 etter 7–0-seieren mot Leipzig.

Messi er imidlertid den eneste andre som har scoret fem mål i en sluttspillskamp, mens Luiz Adriano klarte det i gruppespillet.

Luiz Adriano brukte 82 minutter på de fem målene, mens Messi brukte 84 minutter. Haaland trengte bare 57 minutter på de fem målene før han ble byttet ut, og på vei ut ga han en beskjed til manager Pep Guardiola.

– Jeg fortalte ham da jeg ble byttet av at jeg ville elsket å score et dobbelt hat trick, sa Haaland til BT Sports.

– Dersom han hadde nådd denne milepælen i en alder av 22 år, ville han kjedet seg resten av livet. Nå har han et mål for fremtiden. Derfor gjorde jeg byttet. Jeg visste ikke at det var Lionel Messi som stod med rekorden, jeg fikk vite det etter kampen, sa Guardiola til TV 2.

VG har ikke lyktes å få en kommentar fra Lionel Messi eller Erling Braut Haaland.