Sen scoring sikret dansk VM-seier

(Danmark – Kina 1–0) Danmark måtte vente helt til det gjensto ett minutt før scoringen kom mot Kina.

Danmark møtte Kina i sin åpningskamp, og ett minutt før slutt i ordinær tid satte innbytter Amalie Vangsgaard inn seiersmålet.

Vangsgaard hadde ikke vært på banen i mer enn et par minutter før hun headet ballen i mål på retur på en corner, og sørget for at de danske jentene kunne innkassere tre viktige poeng.

Danmark og Kina spiller i gruppe D med England og Haiti, der de engelske kvinnene vant 1–0 tidligere lørdag. Fredag spiller Danmark mot England, mens Kina møter Haiti.