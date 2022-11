Skal du se fotball-VM på TV?

Skal du se fotball-VM på TV? 50 idrettsprofiler gir deg sitt ærlige svar på om de skal se VM i Qatar. Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Erik Solbakken,

programleder og fotballsupporter – Har for første gang opparbeida nullinteresse for et fotballmesterskap, spesielt etter godt håndverk fra Josimar gjennom flere år. Kan fort være at jeg ikke ser en eneste kamp. Neste side (3) Forrige side (1)

Erik «Panzer» Hagen,

tidligere fotballspiller – Nei, fordi Italia ikke er med. Neste side (4) Forrige side (2)

Carina Olset Hovda,

PR-rådgiver, tidligere programleder i NRK – Jeg har lagt inn ferie i mesterskapets to første uker, og ser fram til å tenke på annet enn fotball da. Men jeg kommer nok til å se når sluttspillet er i gang. Jeg liker å se fotballkamper som involverer verdens beste lag, og det er VM. Neste side (5) Forrige side (3)

Rasmus Wold,

fotballsupporter og komiker – Nei. Ved å se på mesterskapet godtar man indirekte alle menneskerettighets­brudd i forkant, samt blir nikkedukke for både sportsvasking og gjennomkorrupte FIFA. Neste side (6) Forrige side (4)

Arne Scheie,

tidligere fotballkommentator i NRK – Jeg skal følge med, noe jeg har gjort siden 1958. Jeg ser hele bakteppet og tar avstand fra forholdene i Qatar, men kampene skal jeg se på TV. Neste side (7) Forrige side (5)

Nils Henrik Smith,

Josimar-skribent og forfatter – Jeg kommer ikke til å se VM i Qatar. Det er en skandale at det skal arrangeres der, og i min personlige samvittighet kan jeg ikke forsvare å se på når de menneskelige omkostningene er så høye som de har vært. Neste side (8) Forrige side (6)

Arve Hjelseth,

idrettssosiolog – Nei, det gjør jeg ikke. For min del handler det om å boikotte FIFA. Det er ikke bra at det legges til et land som Qatar, men det har skjedd før – det var VM i militærdiktaturet Argentina også. Men Qatar er et land helt uten fotballtradisjoner. Neste side (9) Forrige side (7)

Linda Medalen,

eks-fotballspiller (152 landskamper for Norge) – Jeg skal se det hjemmefra. Jeg har både vært utøver og politisk aktiv, og synes diskusjonen om boikott er vanskelig. Det blir for mye for spillere og publikum. Vi må heller ha et politisk apparat som jobber internasjonalt rundt dette. Neste side (10) Forrige side (8)

Ivar Hoff,

eks-trener og fotballekspert – Jeg skal det. Fordi det er fotball-VM. Jeg har respekt for hva folk mener og gjør. Det norske landslaget viste veldig bra gjennom sine demonstrasjoner hva norsk fotball mener. Det støtter jeg. Neste side (11) Forrige side (9)

Ole Kristian Sandvik,

VIF-klanen og Norsk Supporterallianse – Jeg skal ikke se ett sekund. Jeg vil ikke være med å legitimere et mesterskap bygd på korrupsjon og sportsvasking. Jeg jobber for at fotballen skal stå for noe helt annet. Neste side (12) Forrige side (10)

Stig Inge Bjørnebye,

tidligere Rosenborg og landslaget – Nitrist at et av mine vakreste barndomsminner har forvandlet seg til et voldsuhyre innenfor makt, etikk og moral. Nei, jeg gidder ikke å se på med emosjonell interesse, det må i så fall gi mening profesjonelt i forbindelse med jobben. Neste side (13) Forrige side (11)

Einar Tørnquist,

programleder og fotballsupporter – Har ikke bestemt meg ennå. Gleder meg ikke til VM. Kommer definitivt ikke til å se like mye som tidligere i år, men om det blir null, det har jeg ikke landet på ennå. Neste side (14) Forrige side (12)

Anne Holt,

forfatter og fotballsupporter – Jeg skal ikke se i år. Håper jeg har anstendighet nok til å holde meg unna TV-skjermen i et VM tildelt på forbrytersk vis og bygget over arbeidernes døde kropper i et land der menneskerettigheter er et fremmedord. Neste side (15) Forrige side (13)

Lars Olav Nordbø Karlsen,

leder i landslagets supporterklubb Oljeberget – Jeg kommer ikke til å se på VM i år, og det er et bevisst valg fordi jeg ikke ønsker å støtte opp om dette mesterskapet. Dersom noen av kampene går på kanaler jeg betaler ekstra for, så kommer jeg til å si opp disse under VM. Neste side (16) Forrige side (14)

Per Joar Hansen,

tidligere landslagsassistent for Norge – Det blir nok vanskelig å unngå å se noen av kampene, men merker at jeg samtidig er litt uinteressert . Dette fordi Qatar fikk mesterskapet og at det er tildelt på feil grunnlag, gjennom korrupsjon. Neste side (17) Forrige side (15)

Ole Klemetsen,

fotballsupporter og tidligere proffbokser – Alt det utenomsportslige er triste greier. Det er likevel alltid gøy å se bra fotball. Jeg er så dritt lei av å være Viking-supporter når nivået er så dårlig som nå, så VM må jeg nesten se på. Neste side (18) Forrige side (16)

André Bergdølmo,

tidligere Norge og Ajax – Jeg kommer til å se noen store oppgjør i VM, melder Bergdølmo – etter å ha spurt retorisk om VG kommer til å dekke kampene. Neste side (19) Forrige side (17)

Hege Riise,

landslagssjef kvinner – Jeg kommer nok til å se noe. Jeg er interessert i spillet, så da er det gøy å følge med. Men med tanke på andre alle andre forhold så er jeg veldig lite lysten på å se mesterskapet. Neste side (20) Forrige side (18)

Lars Bohinen,

hovedtrener i Stabæk – Jeg skal se VM. Ser ikke at jeg kan påvirke noe med å ikke se. NFF gjør en bra jobb der det trengs. Neste side (21) Forrige side (19)

Eirik Horneland,

hovedtrener i Brann – Ja, jeg kommer til å se fotball-VM på TV. Når det er sagt, stiller jeg meg veldig bak rollen og kommunikasjonen NFF har tatt inn i de rette fora, på vegne av norsk fotball. Neste side (22) Forrige side (20)

Einar Håndlykken,

daglig leder i Odd – Kommer nok (dessverre) til å smugkikke litt. Men synes jo det hele er en tragedie, så kommer hvertfall ikke til å tvitre eller gjøre annet som kan bidra til å øke interessen rundt VM. Neste side (23) Forrige side (21)

Hallvar Thoresen,

50 landskamper for Norge – Jeg kommer sikkert til å se noen kamper. Det er FIFA som må endres aktivt på dertil egnede arenaer. Her må de store nasjonene få med seg nok land til å endre den korrupte styremåten. Neste side (24) Forrige side (22)

Roar Stokke,

fotballkommentator – Jeg har tatt et valg, som ble enda enklere å ta da jeg så en usannsynlig godt betalt David Beckham stille opp i en propagandavideo som forherliger arrangørlandet. Valget mitt ønsker jeg ikke å flagge – annet enn å si at dette VM aldri burde funnet sted. Neste side (25) Forrige side (23)

Karen-Marie Ellefsen,

tidligere sportsanker i NRK – Jeg kommer sikkert til å se på noen av de avgjørende kampene. Fordi jeg er interessert i god idrett og spenning. Og det hjelper ingen sak, uansett hvor god den er, at jeg lar være å se på disse sendingene. Neste side (26) Forrige side (24)

Tom Henning Øvrebø,

tidligere toppdommer – Jeg tror nok jeg kommer til å se litt, men det blir nok først når det nærmer seg slutten. Det kan godt være at jeg ikke ser i det hele tatt, for det er med en viss bismak. Jeg har ikke gjort meg opp noen endelig mening. Neste side (27) Forrige side (25)

Trond Olsen,

336 kamper i Eliteserien – Det er betenkelig at VM er satt til et land der menneskeliv betyr så lite, men jeg vil nok helt sikkert se litt VM. Hovedsakelig fordi det ikke er annen interessant fotball å se på. Neste side (28) Forrige side (26)

Terje Svendsen,

tidligere fotballpresident – Jeg kommer helt sikkert til å se på noen av kampene fra fotball-VM. Jeg har tidligere vært med på å markere holdningen til regimet i Qatar uansett, så om jeg ser TV eller ikke, det tror ikke jeg hjelper. Neste side (29) Forrige side (27)

Kjetil Jansrud,

tidligere alpinist og Liverpool-supporter – Jeg har i utgangspunktet tenkt til å se VM, men jeg kjenner entusiasmen min er lavere enn hva den pleier å være. Det er tre ting: Norge er ikke med. Det går på et rart tidspunkt av året, og arrangeres i et land som sliter med å skape den ultimate idrettsfølelsen. Neste side (30) Forrige side (28)

Sven Bisgaard Sundet,

Heia Fotball – Jeg skal forhåpentligvis se hvert eneste spark på ballen i VM. Nå som mesterskapet en gang faktisk spilles i Qatar så ønsker vi å dekke det på sedvanlig vis, men med ekstra kritisk blikk på det som skjer utenfor banen. Har stor forståelse for de som ikke skal se på, men for meg føles det riktig å gjøre det på denne måten. Neste side (31) Forrige side (29)

Lene Mykjåland,

tidligere landslagsspiller – Jeg har ikke bestemt meg. En stor del av meg ønsker å la være. En annen stor del av meg elsker spillet og vil ha vanskelig for å la være å se god fotball. Det er et svært passivt svar, det er jeg klar over! Neste side (32) Forrige side (30)

Jonas Bergh Johnsen,

Viaplay – Jeg skal nok se på VM, men med betydelig mindre interesse og entusiasme enn vanlig. Mesterskapet er ødelagt av så mange årsaker. Jeg sliter med å se for meg at jeg klarer å boikotte helt, men skulle gjerne ha gjort det. Neste side (33) Forrige side (31)

Tete Lidbom,

NRK-profil – Jeg skal både se på og jobbe med NRKs dekning av VM. For meg er det viktig å ikke vende ryggen til, men heller feste blikket på at det er et problematisk valg av Qatar som vertsnasjon. Samtidig gleder jeg meg til å se fotballspillere fra hele verden gjøre hva de elsker mest: å sparke ball. Neste side (34) Forrige side (32)

Dag-Eilev Fagermo,

fotballtrener Vålerenga – Ja, det skal jeg. Det er jobben min å følge med på den fotballfaglige utviklingen, og VM er det største av mesterskapene. Så det er en plikt i kraft av den jobben jeg har. Neste side (35) Forrige side (33)

Osame Sahraoui,

fotballspiller Vålerenga – Jeg må se fotball-VM for å se om Messi eller Ronaldo vinner. Jeg har selvsagt mine egne meninger om alt Qatar driver med. Men dette er det lite jeg får gjort noe med. Neste side (36) Forrige side (34)

Leif Øverland,

administrerende direktør for Norsk Toppfotball – Jeg elsker å se fotball, så ja jeg skal se. Samtidig er jeg optimist knyttet til at feilen med å tildele Qatar et slikt mesterskap ikke skjer igjen. Det er fantastisk å ha en fotballpresident her i Norge som er ledende til at dette ikke gjentar seg. Neste side (37) Forrige side (35)

Pål Arne «Paco» Johansen,

fotballtrener Odd – Jeg skal absolutt ikke reise dit, men jeg skal se på TV fordi det er jobben min å følge med på nasjonal og internasjonal fotball. Jeg er stor motstander av tildelingen av mesterskapet. Neste side (38) Forrige side (36)

Truls Dæhli,

toppfotballsjef – Ja. Det er en del av jobben min, så derfor skal jeg se på VM. Neste side (39) Forrige side (37)

Bent Skammelsrud,

tidligere fotballspiller – Ja, på grunn av fotballinteresse og gammel vane. Neste side (40) Forrige side (38)

Mads Kaggestad,

TV 2s sykkelekspert – Ja, jeg kommer til å se på noe fordi barna mine er fotballinteressert. Jeg kommer til å snakke med dem om Qatar og arbeidsforholdene som er avdekket i byggingen av anleggene. Neste side (41) Forrige side (39)

Tove Moe Dyrhaug,

nåværende skipresident og tidligere daglig leder i Rosenborg – Nei. Det sier seg mye selv. Men som skipresident skal jeg heller se vintersport. Neste side (42) Forrige side (40)

Ivar Koteng,

tidligere styreleder i Rosenborg – Kommer sikkert til å se, men interessen er betydelig redusert. Neste side (43) Forrige side (41)

Kjetil Kroksæter,

tidligere sportskommentator i Adresseavisen – I utgangspunktet er jeg i boikottmodus. Men jeg kan bli fristet til å se noen kamper. Neste side (44) Forrige side (42)

Mina Gerhardsen,

generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen – Nei, jeg har ingen planer om det. Det er svært problematisk med Qatar som vertskapsland og jeg opplever ikke at lovnadene om bedring er innfridd. Dette er sportsvasking og ikke et vanlig idrettsarrangement. Neste side (45) Forrige side (43)

Mimir Kristjansson,

Rødt-politiker – Ja, men mindre enn i et vanlig VM, sannsynligvis. Jeg tror rett og slett ikke jeg klarer å holde meg unna. Forbruker-boikott har heller aldri vært mitt «weapon of choice» i politikken. Neste side (46) Forrige side (44)

Gudmund Hernes,

sosiolog og tidligere politiker for Ap – Blir nok noen få kamper. Det er spennende når det drar seg til – da nok til å trekke meg over dørstokken og til sofaen. Neste side (47) Forrige side (45)

John Arne Riise,

fotballtrener Avaldsnes – Jeg kommer til å se kamper fordi jeg er glad i å se fotball og de beste spillerne, men jeg har full forståelse og respekt for de som ikke gjør det og at det er store protester mot en del ting. Det støttes 100 prosent, men det å sitte hjemme og se på TV kommer jeg til å gjøre. Neste side (48) Forrige side (46)

Vidar Davidsen,

tidligere spiller og trener – Jeg skal selvfølgelig se på VM i fotball. Det finnes bedre måter å jobbe for menneskerettigheter enn å la være å se på. Det som hadde hatt virkning var om media som VG, Dagbladet, NRK og TV 2 ikke viste mesterskapet . Neste side (49) Forrige side (47)

Håvard Bøkko,

tidligere skøyteløper – Er det fotball-VM i år? Spiller Norge? Neida, jeg er nok den minst fotballengasjerte dere har kontaktet. Neste side (50) Forrige side (48)

Skal du se fotball-VM? Ja Nei

Rasmus Wold er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.