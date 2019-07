FORTSATT OPPGITT: Julie Foudy er til stede under VM i Frankrike. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Har mislikt Norge i 24 år

LYON (VG) Husker du de norske spillerne krabbefeiret seg mot VM-gullet i 1995. Denne kvinnen glemmer det aldri.

Det er 24 år siden, men for Julie Foudy (48) kunne det vært i går, så sterke bilder har hun av at Hege Riise, Linda Medalen og de andre krabbet rundt beina hennes. Norge hadde slått USA 1–0 i semifinalen, amerikanerne var knust, Foudy følte seg ydmyket.

Hun spilte 274 ganger for USA og var visekaptein eller kaptein i det fleste av dem. Hun ble verdensmester i 1991 og 1999, og vant OL i 1996 og 2004. For en måned siden kåret nettstedet Bleacher Report Julie Foudy til tidenes åttende beste amerikanske spiller.

Etter karrieren har hun hatt en sentral posisjon i den amerikanske offentligheten, som TV-ekspert under en rekke mesterskap, for både menn og kvinner. Under sommerens mesterskap jobber Foudy for ESPN.

Under en podkast etter USAs seier over England i årets semifinale sammenlignet hun Alex Morgans «te-feiring» med det de norske spillerne gjorde i Sverige den gangen.

PROVOSERENDE FEIRINGER? Alex Morgan hisset på seg England da hun drakk te etter en scoring, de norske spillerne irriterte amerikanerne under VM i 1995. Fra høyre Linda Medalen, Tone Haugen, Ann Kristin Aarønes og Marianne Pettersen. Foto: GETTY IMAGES

Alex Morgan hisset på seg mange i England da hun «smakte litt» på den engelske yndlingsdrikken etter 2–1-målet, det som til slutt ble avgjørende og sendte USA til søndagens finale mot Nederland. Det ble sett på som at hun ydmyket motstanderlandet.

– Hver gang man jubler på den måten, så kan det komme tilbake å bite deg. USA skal spille mot England igjen. Jeg har levd med det, vi har levd med det, etter det Norge gjorde det mot oss i 1995-VM, sier hun i ESPNs podkast.

– I dag tenker jeg fortsatt på det, hvordan de krabbet rundt som tusenbein for å feire vårt nederlag, i en semifinale i VM. Det drev meg til å trene hardere hver eneste dag, fordi jeg tenkte på det hele tiden. Det er det som skjer, og hvorfor gi dem den ekstra motivasjonen? spør Foudy med innlevelse i retning de engelske spillerne.

Lørdag konfronterte VG henne med det norske marerittet hun aldri er blitt kvitt.

– Det var alltid Norge, alltid. Ikke bare i 1995, ier kvinnen som ble verdensmester i 1991 og 1995 med et smil.

– Men 95 var spesielt. Problemet er at når man «overfeirer» så lever det med motstanderen, og jeg tenker fortsatt på at Norge gjorde denne tusenbein-tingen mot oss da vi tapte.

– Men hvorfor var denne krabbingen så ille?

– Fordi at når man har tapt og ser dem krype rundt der ... de hadde all rett til å gjøre det, men slikt setter seg fast. Det vil også kunne skje med te-nippingen til Alex Morgan, selv om vi ikke syns det var så ille, så gjorde tydeligvis de det, påpeker hun.

– Når du er på den gale siden er det kraften i slike øyeblikk. Jeg pleide å kalle de norske spillerne «my viking bitches». De var våre store rivaler, og det var så vanskelig å slå dem, sier Foudy.

Da Norge møtte Australia i 8-delsfinalen skrev til sine 214.000 Twitter-følgere:

– Du heiet ganske kraftig på Australia?

– Det gjorde jeg, svarer Foudy og ser nesten litt flau ut. – Det var også fordi jeg har sans for Sam Kerr, men det med Norge stikker dypt, innrømmer hun.

EKS-KAPTEIN: Julie Foudy var kaptein i mange av sine 274 landskamper. Her i duell med Brit Sandaune i kvartfinalen i 2003. USA vant 1–0. Foto: Doug Pensinger / Getty Images North America

En av gullheltene fra 1995, Linda Medalen, blir veldig overrasket da hun konfronteres med at den norske krabbingen har gnagd Julie Foudy i så mange år.

– Dette ble jeg tatt litt på sengen av. Det handlet jo aldri om amerikanerne eller motstanderne, dette var bare noe vi fant på da vi satt på rommet under turneringen. Det hadde ikke noe å gjøre med å ydmyke andre, påpeker Medalen, og virker nesten som hun syntes de norske spillerne var nærmere å ydmyke seg selv.

– Den feiringen er jo ikke noe vi er veldig stolte av i dag. Det ser litt flaut ut, sier den tidligere storscoreren. Med 64 landslagsmål er bare Marianne Pettersen (66) foran.

Medalen innrømmer imidlertid dette uten å nøle:

– Det var alltid deilig å slå amerikanerne. De har alltid vært litt høye på seg selv.

PS! Konfrontert med «teen» på pressekonferansen rett etter kampen, svarte Alex Morgan at det handlet om alt det amerikanske laget har fått kastet etter seg (de fikk mye i engelsk media), dessuten at veien frem til finalen hadde vært svært tøff. «That was the tea», sa hun. Et par dager etter hadde hun en annen forklaring. Da hevdet hun at det var en hyllest til hennes engelske favorittskuespiller, Game of Thrones-stjernen Sophie Turner.

Norges har møtt USA seks ganger i mesterskap etter 1995. Det har gitt to seire og fire tap. Den ene norske triumfen kom i det aller største møtet, OL-finalen i Sydney i 2000. Julie Foudy spilte.

