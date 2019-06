CHELSEA-LADIES: Maria Thorisdottir (t.v.) og Maren Mjelde fotografert på spillerhotellet i Deauville. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tror Norges glødende lagmoral skremmer England

DEAUVILLE (VG) Tirsdag var de ute og tok en brus med Chelsea-venninnene på det engelske landslaget. I kveld er det slutt på «hyggen».

Etter kvartfinalen i Le Havre må noen reise hjem. Maria Thorisdottir er klar på at hun skal bli her i Frankrike til 8. juli. Det er dagen etter VM-finalen ...

– Den flyten som vi har nå og den lagmoralen som gløder og som alle ser, den tror jeg er med på å skremme de andre litt. Vi er utrolig sterke – ikke bare på banen – men utenfor, sier «Thoris» til VG.

Det er fire «Chelsea-ladies» i Englands tropp, Millie Bright, Fran Kirby, Carly Telford og Karen Carney. Thorisdottir mener det ikke er noe spesielt å spille mot arbeidskolleger fra Chelsea.

Lagkaptein Maren Mjelde sier det slik:

– Det var noe vi snakket om da vi dro fra Chelsea, at det var en stor mulighet for at vi skulle møte hverandre. Sånn er det. Det er noe vi alle sammen skal takle bra. Nå spiller vi for Norge og vil gjøre alt for at landet vårt skal gå videre i VM, sier Maren Mjelde før kveldens kvartfinale.

– Vi har hatt troen på oss selv hele veien. Vi har jobbet steinhardt i to år og vi fortjener å være her, sier Chelsea-spilleren.

Maria Thorisdottir spår en «tøff og jevn kamp».

– Jeg tror vi skal «matche» England ganske bra. Vi er godt forberedt. Vi kan ikke ta ut noen nøkkelspillere på det engelske laget. I den troppen er det 23 gode spillere i alle posisjoner. Vi har møtt noen av verdens beste spillere til nå og jeg føler vi er godt rustet til å løse oppgaven.

Caroline Graham Hansen (24) har kontroll på skaden og er sterk i troen på seier før VM-møtet med England i kveld.

– Vi vet at de ser på oss som en tøff motstander, og vi har vært gode. Fortsetter vi den gode trenden skal vi gi dem meget god motstand og kunne vinne denne kampen, sier «Caro» til VG.

Etter å ha sett England-Kamerun på TV mener hun at England ligner mye på Australia, som Norge slo etter straffespark i åttedelsfinalen.

– De er kanskje litt bedre organisert og med færre strukturelle hull bakover. Vi ser at det er store muligheter til å være gode mot dem. Stopperparet kan passe oss bra. De har noen fysiske svakheter som gjør at vi kan løpe rundt dem hvis vi bare klarer å la ballen gjøre jobben.

PS! Kampen sendes på TV 2 og starter klokken 21.00.

Publisert: 27.06.19 kl. 16:46