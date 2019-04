MESTERMØTE: Maren Mjelde (til venstre) er stjerne på Chelsea, Lyons Ada Hegerberg er kåret til verdens beste fotballspiller. Foto: Getty Images

Den norske superduellen: – Hun spiller på et jækla godt lag

Champions League-semifinale med to av Norges beste fotballspillere i duell. Bedre kan det knapt bli.

Attpåtil har den ene sagt nei takk til landslaget – mens den andre er kaptein for Norges VM-lag.

Ada Hegerberg (23) vs. Maren Mjelde (29).

Men først og fremst er det regjerende Champions League-mestere Lyon mot et fremadstormende Chelsea.

Maria Thorisdottir (25), tilbake etter langvarig skade, kan også komme til å bli en viktig brikke for Chelsea.

– Vi vet at det blir tøft, men i semifinalen kan alt skje. Og vi har også et veldig bra lag, sier Mjelde til VG.

Ada Hegerberg

Fødested: Molde.

Klubb: Olympique Lyonnais.

Klubb: Olympique Lyonnais.

Ikke fokus på Hegerberg

– Hvordan blir det å møte Ada Hegerberg?

– Hun spiller på et jækla godt lag, der hun er en av mange gode spillere. Vi har ikke fokus på en spiller. Når kampen er i gang, tenker du bare på å vinne. Du tenker ikke på hvem du møter, bare på deg selv og ditt eget lag.

Lyon har vunnet de tre siste Champions League-finalene. Både i fjor og for tre år siden møtte Hegerbergs klubb Caroline Graham Hansens Wolfsburg i finalen.

– Det er sånne kamper som dette vi har bra erfaring med å spille, sier Ada Hegerberg til VG.

– Vi elsker sånne kamper. Da klarer vi å mobilisere oss til å prestere bra. Og ambisjonene er ganske klare.

Maren Mjelde

Fødested: Bergen.

Klubb: Chelsea.

Klubb: Chelsea.

Fire strake titler

– Det er den fjerde tittelen på rad?

– Vi går «all in». Fire strake er målet. Vi vil gjerne bli historiske. Det er mye som ligger i potten.

– Blir Champions League ekstra viktig for deg som ikke skal spille VM?

– Viktigheten er alltid der! Dette er den fineste turneringen. Alle vet hvor stort dette trofeet er. Samtidig må vi klare å nullstille oss for hver sesong for å nå målet.

Ada Hegerberg fastslår at «vi er der vi skal være», men at det gjenstår mye.

– Alt vi har gjort til nå, er fortid, sier hun snusfornuftig.

Ikke spesielt

– Blir det spesielt å spille mot Maren Mjelde og kanskje Maria Thorisdottir?

– Det er ikke mer spesielt enn enhver kamp. Fokus er på eget lag og hva en skal levere.

Mjelde og Chelsea vet at de må stå opp tidlig om morran om de skal ha sjansen.

– Trenerteamet vårt har fulgt med Lyon i hele år. Jeg er sikker på at de kommer fram med en god plan. Vi ser absolutt positivt på dette. Vi vet at vi har muligheter, sier Maren Mjelde.

Vinnere av Champions League 2001/2002: Frankfurt.

2002/2003: Umeå.

2003/2004: Umeå.

2004/2005: Turbine Potsdam.

2005/2006: Frankfurt.

2006/2007: Arsenal.

2007/2008: Frankfurt.

2008/2009: Duisburg.

2009/2010: Turbine Potsdam.

2010/2011: Lyon.

2011/2012: Lyon.

2012/2013: Wolfsburg.

2013/2014: Wolfsburg.

2014/2015: Frankfurt.

2015/2016: Lyon.

2016/2017: Lyon.

2017/2018: Lyon. Vis mer vg-expand-down

Mjelde avgjorde

Det var Mjelde som hadde æren for at Chelsea «lurte» seg til semifinalen, som i fjor. På overtid dukket hordalendingen opp og scoret reduseringsmålet til 2–1 som gjorde at Chelsea sammenlagt vant 3–2 over Paris Saint-Germain (der Ada Hegerbergs søster Andrine holder til, men ikke spilte denne kampen).

Ada Hegerberg satte i fjor ny Champions League-rekord i antall scoringer: 15. Til nå i 2018/19 har hun «bare» fire mål på fire kamper.

Målrekorden

Totalt er hun nå oppe i hele 41 mål i sin Champions League-karriere - bare 23 år gammel. Anja Mittag er tidenes toppscorer - men hun er ti år eldre. Hegerberg legger ikke skjul på at den rekorden er noe hun tenker på.

– Det er først og fremst en stor motivasjonsfaktor. Det er en rekord jeg går for! Men så gjelder det å holde kortsiktig også, selv om den er i hodet. Det handler hele tiden om hva jeg gjør nå for å komme dit. Men det er målsetting for tiden fremover.

– Synes du dere har et bedre lag enn Lyon?

– Det er umulig å si før vi har kampen!

Tidenes målscorere i Champions League 1. Anja Mittag 51 (Turbine Potsdam/Rosengård/PSG/Wolfsburg).

2. Conny Pohlers 48 (Turbine Potsdam/Frankfurt/Wolfsburg).

3. Marta 46 (Umeå/Tyresö/Rosengård).

4. Camille Abily 43 (Montpellier/Lyon).

5. Lotta Schelin 42 (Lyon/Rosengård).

6. Ada Hegerberg 41 (Stabæk/Turbine Potsdam/Lyon).

6. Eugénie Le Sommer 41 (Lyon). Vis mer vg-expand-down

Publisert: 20.04.19 kl. 20:31