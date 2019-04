STJERNENE: Ernesto Valverde setter sin lit til Lionel Messi, mens Ole Gunnar Solskjær må håpe på at Paul Pogba våkner etter en rekke med svake kamper. Foto: PA

VG vurderer: Derfor er Barcelona overlegne på papiret

MANCHESTER (VG) VGs vurdering av Manchester United og Barcelona – spiller for spiller – viser hvor tøff utfordringen er for Ole Gunnar Solskjær (46).

Nordmannen ledet mirakuløst nok United til kvartfinale i Champions League med et usannsynlig comeback mot PSG. Oddsen for at han slår ut Barcelona nå, er naturligvis langt lavere enn den var for et mirakel i returkampen mot Paris, men det vil likevel være en stor overraskelse om dette skulle gå kristiansunderens vei igjen.

Det kommer tydelig frem når man setter de to lagene opp mot hverandre på papiret. Barcelonas stjernespillere (Lionel Messi, Luís Suárez, Gerard Piqué …) er virkelig i form, mens Uniteds antatt beste er inne i en vanskelig periode (Paul Pogba, Anthony Martial, Jesse Lingard …). Akkurat nå ser Barça like gode eller bedre ut i hver eneste posisjon på banen.

United står dessuten med tre tap på sine fire siste kamper, mens gjestene kan vise til 16 strake kamper uten tap (11–5–0).

Her er VGs vurdering av spillerne som forventes å starte storoppgjøret på Old Trafford, basert på generelle kvaliteter og nåværende form.

Manchester United:

David De Gea 8

Spanjolen hører selvfølgelig hjemme blant verdenseliten i sin posisjon, men keeperstjernen har ikke vært like urokkelig som vanlig det siste året. Gjorde nylig en stor feil som førte til baklengsmål mot Arsenal. Kanskje er kontraktsforhandlingene distraherende?

Her kan du se VGs rapport fra Old Trafford – dette gir Solskjær håp mot Barcelona:

Ashley Young 6

Det er en grunn til at United kobles sterkere og sterkere til Crystal Palaces spennende høyreback Aaron Wan-Bissaka. Kaptein Young begynner å dra på årene, slår ofte mange feilpasninger og har en tendens til å miste hodet, som mot Wolverhampton da han ble utvist etter to gule kort på få minutter.

Victor Lindelöf 7

Svensken har vært en åpenbaring under Solskjærs ledelse. Både sterk i duellspillet og flink til å spille ut ballen bakfra. Men 24-åringen har de siste ukene vært preget av konas trøblete fødsel og spekulasjoner i svenske medier rundt hans nei til landslaget. Har han hodet på rett sted nå?

Chris Smalling 7

Den robuste stopperen har etablert seg som makkeren til Lindelöf etter solide prestasjoner den siste tiden. Kampene hans mot PSG (borte) og Watford var imponerende. Men han har fortsatt en evne til å kløne det til, som da han scoret selvmål mot Wolverhampton i forrige uke.

Luke Shaw 8

Venstrebacken har vært en av de jevneste spillerne for United denne sesongen. Han er solid defensivt og har i stadig større grad begynt å markere seg offensivt, med tre målgivende pasninger på de siste syv kampene samt banens beste-prestasjoner både mot Crystal Palace og Watford.

Det har med andre ord skjedd en god del siden denne tiraden fra José Mourinho:

Scott McTominay 7

22-åringen har ikke et navn som umiddelbart gir assosiasjoner til verdenseliten, men det egenutviklede arbeidsjernet har den siste tiden spilt seg inn i United-fansens hjerter med heroisk innsats mot PSG samt sitt første mål for klubben mot Wolverhampton i forrige uke.

Nemanja Matic 7

Den defensive midtbanespilleren trente ikke med laget dagen før kamp, men Solskjær sier han håper at serberen blir klar likevel. Hvis ikke er det et stort tap for United, som ikke har noen naturlige erstattere utenom den klønete Fred. Matic har til tider tempoproblemer, men erfaringen hans kan bli svært verdifull.

Paul Pogba 8

«Solskjær-effekten» har roet seg hos lagets store superstjerne, som scoret ni mål og hadde seks assists på de 12 første kampene under nordmannen, men som nå står med kun én assist og ingen mål på de siste syv. Er det spekulasjonene om en Real Madrid-overgang som preger franskmannen? Onsdagens kamp blir en mulighet til å motbevise de som tror det.

Jesse Lingard 7

Den smarte, energiske og anvendelige angrepsspilleren er ofte en nyttig brikke mot storlagene, og han har en evne til å levere når det gjelder som mest, men engelskmannen er ikke nødvendigvis i toppform. Han har bare startet to kamper siden han kom tilbake fra en lengre skade.

Marcus Rashford 8

Den lynraske spissen varmet opp for seg selv dagen før kamp, men sluttet seg etter hvert til resten av laget. Helten fra mirakelet i Paris er formspilleren i United-angrepet, med tre mål på de siste fire kampene. Ferdighetene hans kan bli et viktig våpen på kontringer mot ballsikre Barcelona.

Anthony Martial 7

På sitt beste er franskmannen en verdensklasse-spiller som kan avgjøre kamper på egenhånd. Problemet er at det ikke skjer ofte nok. Han scoret et mål mot Watford i forrige hjemmekamp, men har ikke helt kommet i gang etter å ha vært ute med skade i en måned.

Barcelona:

Marc-André ter Stegen 8

Mange vil nok argumentere for at tyskeren akkurat nå er en bedre keeper enn David De Gea. Redningsprosenten hans denne sesongen er høyere (72,2 mot 70,7 prosent) og Ter Stegen er i tillegg briljant med ballen i bena. Kanskje undervurderes han litt fordi Barcelona ofte kjører over motstanderne.

Her kan du se høydepunktene fra Barcelonas seier over Atlético Madrid denne helgen:

Sergi Roberto 7

Katalaneren kjemper om høyreback-plassen med Nélson Semedo, men spanske medier spår at han trekker det lengste strået. På papiret ser dette ut som Barças svakeste ledd, men Roberto er en trygg og anvendelig spiller som kjenner klubbens spillestil til fingerspissene.

Gerard Piqué 8

Stjernestopperen møter gamleklubben som han spilte for som unggutt fra 2004 til 2008. Den høyreiste, duellsterke og ballsikre lederskikkelsen er kanskje inne i sin aller beste sesong for Barcelona. Viktigheten hans kommer kanskje best til syne når han ikke spiller, som i 4–4-kampen mot Villarreal nylig.

Clément Lenglet 7

Hans landsmann Samuel Umtiti har, på grunn av skader og svake prestasjoner, gått fra å være urørlig til å bli koblet vekk fra klubben. Det har Lenglet utnyttet til å bygge et godt partnerskap med Piqué. Den oppofrende midtstopperen mangler fortsatt noen referanser i slike storkamper, men viste tidligere denne våren mot Real Madrid at han hører hjemme på dette nivået.

Jordi Alba 8

Venstrebacken er en av Lionel Messis foretrukne lekekamerater, og et konstant uromoment for motstanderlagene. Det kan Tottenham skrive under på; Alba slo tre målgivende pasninger mot dem på Wembley i oktober. Hans gode form ble i februar belønnet med en ny femårskontrakt – med en utkjøpsklausul på over 4,7 milliarder kroner.

Sjekk dette vanvittige frisparket fra Lionel Messi i Barcelonas nylige åttemålsdrama:

Arthur 8

Brasilianeren var ukjent hos de aller fleste da han ble hentet fra Gremio i fjor sommer, men playmakeren har tatt Europa med storm i sin første sesong. Tekniske og ballsikre Arthur var blant banens aller beste i Barcelonas seier over Atlético i helgen og dominerte også da de slo Lyon i forrige Champions League-runde.

Sergio Busquets 8

Enkelte kritikere vil hevde at den høyreiste ringreven leverer en sesong under pari, og det stemmer at han blant annet viste svakhetstegn i 4–4-kampen mot Villarreal nylig, men ballsentralen Busquets er fortsatt helt essensiell for måten Barça spiller på. Markeres han ikke tett, har Solskjær et problem.

Ivan Rakitic 8

José Mourinho hyllet nylig kroaten som «en av verdens mest undervurderte spillere». Rakitic er arbeidsjernet på Barcelonas midtbane, han legger ned enorme distanser i hver kamp, men han er også mer enn habil med ballen i bena. Tidligere denne våren ble han matchvinner i El Clásico.

Lionel Messi 10

Den enkleste karakteren å dele ut. Det er kanskje snakk om tidenes beste fotballspiller, og 31-åringen viser ingen tegn til at han har tenkt til å gi seg med det første. 10 mål på de siste 7 kampene er skremmende tall for United, som Messi har scoret to ganger mot – i to forskjellige Champions League-finaler.

Kos deg med superstjernens utsøkte hat trick mot Real Betis:

Luis Suárez 8

Mange trodde at uruguayaneren var over toppen da han leverte noen svake måneder forrige sesong, men den kontroversielle spissen har slått knallhardt tilbake denne sesongen. 20 mål og seks assists på 30 seriekamper – og et aldeles fryktinngytende partnerskap med Messi.

Philippe Coutinho 7

Har ikke innfridd siden han ble tidenes tredje dyreste spiller i januar 2018. Har slitt med å tilpasse seg Barcelona-stilen og finner ikke sin riktige rolle. Riktignok har han fått mer spilletid i Ousmane Dembélés skadefravær, og kampen mot United – et lag han neppe er glad i som tidligere Liverpool-mann – er en god mulighet til å snu den dårlige starten.

