2018-evalueringen: Over halvparten av RBK-spillerne mener lagkameratene ikke gir alt

Adresseavisen har fått tilgang til deler av den hemmeligstemplede Rosenborg-rapporten. Den viser at 64 prosent av RBK-spillerne er «uenig» eller «svært uenig» i at alle yter maksimalt på trening.

Evalueringen ble utført av NTNU. I april forsvarte styreleder Ivar Koteng overfor VG at klubben ikke ville dele resultatene av rapporten.

– Begrunnelsen for at vi ikke deler innholdet er at man kan identifisere personer, og vi må da ta hensyn til personvernet. Men det er ingen overraskelser i rapporten, sa Koteng.

Men nå har Adresseavisen fått tilgang til de 22 første sidene av Rosenborgs 2018-evaluering. De avslører at flertallet i spillergruppa er misfornøyd med egen og lagets innsats – og at NTNU-forskerne bak evalueringen mener RBK scorer middels til svakt når det kommer til hvordan klubben etterlever verdiene sine.

Både på trening og i kamp er spillerne kritisk til innsatsen. 53 prosent av spillergruppen er uenig i at alle spillere yter maksimalt i kamp. For treningene er det altså 64 prosent.

– Tallene lyver ikke. Noen-og-tyve spillere satte seg ned med et skjema, og når det havner på mellom 50 og 65 prosent på flere punkter, er det en viss sannhet i det, sier visekaptein og medlem i spillerutvalget, André Hansen, til Adresseavisen.

Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye sier at han ikke er så overrasket over tallene og mener at rapporten viser at Rosenborg har en spillergruppe som er «selvkritisk» etter å ha tatt «the double» i Norge og spilt i Europa Leauge.

– I mitt hode er det et sunnhetstegn, sier Bjørnebye.

I fjor bestilte Rosenborg en ekstern evalueringsrapport for den turbulente 2018-sesongen, der Kåre Ingebrigtsen ble fjernet som hovedtrener. Planen var å offentliggjøre deler av den, men RBK snudde og valgte å ha den for seg selv.

Adresseavisen skriver at svarprosenten var på 100 - altså at samtlige svarte.

Rosenborg har bare seks poeng etter syv kamper i årets Eliteserie.

Publisert: 13.05.19 kl. 08:49