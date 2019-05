Børven med volley-perle - sikret Odd-seier igjen

(Tromsø – Odd 1–2) Torgeir Børvens (27) strålende volley gjør at Odd fortsatt har heng på Molde.

– Jeg vet ikke helt hva som skjer. Den klarer jeg ikke gjenta, sier Børven til Eurosport.

Han er nå toppscorer i Eliteserien sammen med Moldes Magnus Wolf Eikrem. Begge har seks mål.

Som sist helg, da han avgjorde i 2–1-seieren mot Godset på overtid, ble Børven den store helten for Odd. Seks minutter før slutt satte han nydelig inn 2–1 på volley, etter flott innlegg av Elbasan Rashani.

Det er Odds første seier i Tromsø siden 2012. Odd står nå med 16 poeng etter syv kamper. Kun Molde har flere med 19, men Dag-Eilev Fagermos menn har en kamp til gode på Molde.

– Det er en andre omgang jeg er stolt av. Det er gledelig, sier Fagermo til Eurosport.

Tromsø kom foran

Lenge trøblet hans utvalgte i ruskeværet i Tromsø, og det var vertene som scoret først.

1–0 kom fem minutter før pause. Magnus Andersen kom seg fri på høyresiden og løftet inn. Der fant han Espejord som sto alene 5–6 meter fra mål. Tromsø-spissen kunne enkelt plassere ballen i nettmaskene.

Det var fortjent. Tromsø var best før pause, spesielt i starten av omgangen. Mikael Norø Ingebrigtsen kom til flere gode skuddmuligheter - uten at det ble det helt store.

Utrolig Børven-bom

Odd tok mer og mer over styringen utover i kampen. Etter 60 minutter fikk gjestene en gigasjanse. Torgeir Børven fikk ballen under kontroll ved femmeteren, etter fint forarbeid av Birk Risa. Men Børven satte utrolig nok ballen over.

– Det var surt. Den burde jeg satt, sier Børven.

Et kvarter senere kom utligningen ved Joshua Kitolano - 17-åringens første Eliteserie-mål. Han forsøkte seg fra 16 meter. Ballen gikk via TIL-forsvarer Kent-Are Antonsen. Dermed ble Gudmund Kongshavn utspilt, og 1–1 var et faktum.

– Juniorfeil

Det ble til 2–1 etter Børvens vakre seiersmål. Etter pause hadde Tromsø ingenting å komme med fremover.

– Vi blir for feige og det er nye juniorfeil som gjør at vi slipper inn mål. Vi har det ikke kjempegøy. Jeg vet ikke helt hva vi skal si. Det er elendig å rote bort dette. Vi plages, sier Espejord til Eurosport.

Tromsø ligger sist med kun fire poeng på syv kamper.

– Odd satte press på oss og fikk målene. Vi prøvde alt vi kunne. Det smerter, sier Simo Valakari, Tromsø-trener, til Eurosport.

Han er nok ikke glad for at Daniel Berntsen og Mikael Norø Ingebrigtsen måtte ut med skade. Fra før er også Simen Wangberg og Artjom Sokol skadet.

