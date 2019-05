FORLOVEDEN VAR PÅ PLASS: Ada Hegerberg ble gratulert av Thomas Rogne etter at hun ble Champions League-finalens store spiller. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Feiret med forloveden – nå er hun snart Champions League-dronningen

BUDAPEST (VG) (Lyon – Barcelona 4–1) Ada Hegerberg (23) vinker i retning familien når hun varmer opp, når hun scorer mål – og når hun har vunnet feirer hun alltid sammen med sin egen heiagjeng.

Lørdag kveld ble det ekstra mye vinking, og etterpå ble det ekstra mye klemming.

Først var det full fest ute på banen. Deretter bar det opp på tribunen for å takke familie og venner for støtten. Det er nesten blitt en tradisjon, akkurat som Lyons Champions League-triumfer.

Med tre mål i finalen slo Hegerberg voldsomt tilbake etter en litt vanskeligere sesong enn vanlig, men likevel er det blitt tre nye titler: Ultrasuverene Lyon har vunnet serie, cup og Champions League og ikke tapt en eneste av sine 36 kamper.

Lyons måldronning, med 197 mål på 166 kamper over fem sesonger, strålte da hun kom ut fra garderoben, over halvannen time etter at den fjerde Champions League-tittelen på rad var sikret inne på Groupama Arena i Budapest.

– Jeg har hatt mange store øyeblikk, men å score et hat-trick i en Champions League-finale tror jeg er unikt for begge kjønn. Jeg hadde godfølelsen i dag morges ... det er ikke mer å si.

Skriver om historien

I forbindelse med fjorårets finale formulerte det europeiske fotballforbundet (UEFA) det slik i kampprogrammet:

«Som 22-åring, og allerede tre titler med Lyon, er Hegerberg i ferd med å skrive om historiebøkene på samme måte som Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har gjort det i herrenes Champions League.»

Som 23-åring har hun lagt inn et kapittel til.

Nå er det fire Champions League-trofeer. Tre mål i finalen er ikke helt unikt, men Hegerberg er i en eksklusiv klubb sammen med disse tre: Ferenc Puskas (fire finalemål for Real Madrid i 1960 og tre i 1962), Alfredo Di Stéfano (tre for Real Madrid i 1960) og Inka Grings (tre for Duisburg i 2009).

Europas største kvinnelige fotballstjerne, den regjerende Gullballen-vinneren, ble den fjerde som klarer minst tre mål i en finale i Champions League/Serievinnercupen. Nå er det neppe lenge til hun er den store scoringsdronningen.

23-åringen la ut dette bildet på sin Instagram-profil søndag formiddag:

Hun stoppet på syv mål denne sesongen, og er oppe i 44 totalt i Champions League (46 kamper). Bare tre spillere er foran henne: Tyske Anja Mittag på 33 år (spiller i svenske Rosengård) har 51, tyske Conny Pohlers har lagt opp og stoppet på 48, brasilianske Marta (33) er i Orlando Pride i USA og står med 46.

Ingen blir overrasket om Ada Hegerberg topper listen våren 2020.

Savnet forloveden i Paris

Etter gårsdagens finalefest var det heftige jubelscener, ispedd mange gledestårer. Mamma Gerd og pappa Stein Erik var selvsagt på plass, som de nesten alltid er, og søsteren Andrine, som også var med Viasat på indre bane.

TEAMET: Ada Hegerberg sammen med «fansen» sin. Helt til venstre søster Andrine, skjult bak henne er mamma Gerd, i bakgrunnen forloveden Thomas Rogne og helt til høyre pappa Stein Erik. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Forloveden Thomas Rogne, Lech Poznan-spiller, fikk en varm klem og et seierskyss. Da hun vant Gullballen i Paris i desember savnet hun Rogne, denne gangen fikk han med seg den store triumfen.

Hegerberg har stort sett vunnet: Fem seriegull, fem cuptitler (én med Stabæk) og fire Champions League-titler. Men hun avviser at fotballkarrieren hennes bare har inneholdt oppturer.

Storartet gjeng

– Det ser ut som det bare ha vært oppturer fra utsiden, med Ballon D'or og Champions League og alle mulige titler. Men bak kulissene er det mye som må gjøres for å holde seg i toppen, og det krever enormt mye mental styrke. For det er alltid noen folk som skal prøve å dra deg ned, forventningene legges høyt, sier hun og får spørsmål om hvem hun takker mest.

– Det er klubben min, presidenten min. Men dem jeg tenker mest på er familien min, agenten min, og det teamet jeg har rundt meg. Det er en storartet gjeng, kan du trygt si. Det trenger ikke være så mange folk, men det er en god gruppe mennesker, sier Hegerberg.

De er nok ganske takknemlige for det hun får til også.

PS! Keeper Sarah Bouhaddi, midtstopper Wendie Renard og Ada Hegerbergs angrepspartner Eugénie Le Sommer har vært med på alle Lyons seks Champions League-triumfer. Den første kom i 2011.

