KLAR FOR SHOPPING: Ole Gunnar Solskjær på vei inn til kampen mot Huddersfield i starten av måneden. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

The Times: Solskjær får 2,8 milliarder å handle for

Manchester Uniteds sterke mann, Ed Woodward, lover at Ole Gunnar Solskjær skal få økonomisk støtte til å få klubben tilbake i toppen. The Times skriver at manageren får 2,8 milliarder kroner å handle for i sommer.

Mindre enn 20 minutter siden







Det sa han i et møte med investorer torsdag ettermiddag, melder Manchester Evening News.

United endte til slutt 32 poeng bak seriemesteren, som ble rivalen Manchester City.

– Vi har de finansielle ressursene for å fortsette å gi manageren støtte og skape suksess på banen. Dette er som alltid vårt mål nummer én, sa Woodward - som har vært en hoggestabbe blant fansen i den problematiske sesongen som nå er over.

les også Solskjær så Molde-kollapsen i lokalderbyet: – Underholdende kamp

Solskjær sa nylig at det vil ta «lang tid» før Manchester United igjen kan ha håp om å kjempe om ligatittelen. Old Trafford-klubben vant sist gull i 2012–13, som var Alex Fergusons siste sesong ved roret. Det siste trofeet ble vunnet da United vant Europa League i 2016/17.

– Mens de siste ukene har vært skuffende, er vi glade over å ha bekreftet Ole som vår manager på treårskontrakt, sa Woodward.

les også Herrera om Solskjær: – Jeg tror virkelig på Ole

– Alle i klubben - styret, manageren, spillerne og staben - er klare i vårt ønske om å gå United tilbake til toppen av engelsk fotball. Vi ser kontinuerlig på å forbedre staben både på og utenfor banen for å oppnå dette, sa mannen som offisielt har tittelen «executive vice-chairman» og som i praksis styrer hele konsernet på vegne av de amerikanske eierne.

Ifølge Paul Hirst, United-ekspert i The Times, har United 2,8 milliarder kroner å bruke i «gottebutikken» denne sommeren.

Telegraph skriver at United er godt med i kampen om Ajax-kapteinen Matthijs de Ligt, og The Times navngir følgende spillere: Aaron Wan-Bissaka, høyreback fra Crystal Palace, Kalidou Koulibaly, forsvarsspiller i Napoli og Atlético Madrids Saúl Ñíguez.

les også Uniteds sommerplaner i fare: Risikerer Europa League-kvalifisering i juli

Manchester United er en virksomhet som nærmest trykker penger. Ifølge den siste oversikten fra Deloitte, som kom i januar 2019, hadde Manchester United en omsetning på 6,5 milliarder kroner forrige sesong. De hadde imidlertid ikke like stor vekst som konkurrentene Real Madrid, Barcelona, Bayern München og Manchester City.

Ole Gunnar Solskjær er for tiden hjemme i Norge på ferie og så 16. mai lokaloppgjøret mellom Kristiansund og Molde.

Publisert: 18.05.19 kl. 06:59