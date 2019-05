Elyounoussi ustoppelig med nytt mål: - Den var ferdigscoret

(Sundsvall-AIK 1–1) Tarik Elyounoussi (31) fortsetter der han slapp på mandag. I kveld scoret han igjen for AIK.

Mandag scoret han begge målene da AIK slo Falkenberg 2–0 i Allsvenskan. I kveld sendte han AIK i føringen allerede i det 26. minutt borte mot Sundsvall.

Målet med høyrefoten fra kort hold etter en gigantisk tabbe i Sundsvall-forsvaret, var Elyounoussis niende mål på 11 kamper. Åtte av målene har kommet på de fem siste kampene.

Dermed er landslagsspilleren toppscorer i Allsvenskan og dokumenterer god form foran landskampene mot Romania (7. juni) og Færøyene (10. juni).

Det var tabbenes aften i Sundsvall i kveld. Hjemmelaget fikk sin utligning noen minutter før pause da keeper Oscar Linner slapp et enkelt skudd fra spanske David Batanero mellom beina.

Får skryt

Rett etter pause var Sundsvall nær ved å ta ledelsen da Peter Wilson vakkert ble spilt i gjennom. Skuddet gikk forbi AIK-keeperen men i stolpen.

Mens AIK hadde det meste av spillet i 1. omgang tok hjemmelaget over i 2. omgang, men de kom ikke nærmere en stolpeskuddet. For Elyounoussi ble det færre baller å jobbe med de siste 45, og han ble etter hvert også flyttet ned på midtbanen.

– Uff, dette var tungt. Det ble mye løping, og jeg kjenner på kroppen at det har vært mange kamper i det siste. Det er vanskelig å spille på en bane som dette når det regner. Det går for fort for oss, var analysen til nordmannen etter kampen.

1–0-målet delte han gladelig med rekkekamerat Henok Goitom.

– Den var ferdigscoret. Det er Henok som gjør jobben der.

Elyounoussi har - med rette - fått mye skryt av AIK-trener Rikard Norling. Den tidligere Brann-treneren sa etter mandagens seier at 31-åringen har vært Stockholms-klubbens beste spiller. - Og det skyldes ikke bare målene, la han til.

PS! Daniel Granli og Magnar Ødegaard var ubenyttede reserver for AIK.

PÅ SCORINGSTOPPEN: Tarik Elyounoussi (t.v.) i duell med den tidligere Haugesund-spilleren David Myrestam. Foto: Erik Mårtensson/TT NYHETSBYRÅN

Publisert: 24.05.19 kl. 20:51 Oppdatert: 24.05.19 kl. 21:08