Cahills bitre farvel med Chelsea: – Vanskelig å respektere Sarri

Gary Cahill (33) sier at det er «veldig vanskelig» å respektere Maurizio Sarri etter å ha tilbrakt en «forferdelig» siste sesong i Chelsea under italieneren.

Nå nettopp







Her er torsdagens oddstips

Camill forlater Stamford Bridge i sommer etter å ha blitt brukt bare syv ganger under Sarri denne sesongen, til tross for at han som kaptein ledet Chelsea til FA-cup-trofeet under Antonio Conte for bare ett år siden.

– Det har vært virkelig forferdelig for meg personlig. Det vil bare bli visket ut når jeg forlater Chelsea. Jeg ser noen av situasjonene med spillere som har vunnet tittelen med Chelsea, ikke bare meg selv, og det har bare ikke vært riktig. Det gjør det veldig vanskelig for meg å ha respekt for noen som ikke har respekt for det som noen av oss har vunnet med klubben, sier Cahill til Telegraph.

– Det har vært veldig vanskelig. Jeg har spilt regelmessig de foregående seks sesongene, og jeg har vunnet alt med Chelsea, så å følge det hele fra tribunen er noe jeg ikke hadde forventet.

les også Zlatan skaper fortsatt overskrifter

– Jeg vet hvordan hele klubben fungerer, jeg har et bra forhold til alle spillere og ansatte, og likevel har ingenting av det blitt brukt.

Cahill kom til Chelsea i januar 2012. Andre Villas-Boas trengte en forsterkning i forsvaret, og midtstopperen fra bunnlaget Bolton var nesten «gratis» (70 mill. kroner).

I et skadeskutt Chelsea etablerte han seg raskt. For å gjøre en lang historie kort, så har Gary Cahill tatt to Premier League-titler, to FA-cup-trofeer, én Champions League-tittel og én Europa League-tittel for Chelsea. Champions League-trofeet ble vunnet før han hadde vært i klubben i et halvt år.

les også Moura sendte Tottenham til finalen – på overtid

I den siste hjemmekampen, mot Watford sist helg, fikk Cahill fattige tre minutter foran supporterne sine, som imidlertid tok et verdig farvel med sin helt. Stamford Bridge hadde slett ikke glemt hans gamle bravader.

– De som kommer på laget, de liker treneren, de som ikke kommer på laget, de liker ikke treneren, oppsummerte José Mourinho da han skulle kommentere Cahills utspill på BeIN.

Daily Express-journalisten Matt Dunn sier til Sky Sports at Cahills utspill trolig kommer etter å ha tenkt seg nøye om.

– Når han har snakket, har han blitt lyttet til. Han er ikke mannen for en billig overskrift, sier Dunn.

les også Barcelona får stryk etter ny ydmykelse: – Det smerter veldig

Maurizio Sarri svarte selv slik da engelske reportere konfronterte ham med Cahills uttalelser etter forsvarskjempens siste kamp på Stamford Bridge:

– Det er ikke viktig for meg. Cahill har vært virkelig profesjonell.

– Han spilte bare fem-seks-syv kamper, men han har vært virkelig viktig på treningsfeltet og i garderoben.

– Han fikk bare noen minutter, men jeg tror likevel at det var viktig for fansen og for ham.

les også Molde-trener: Tre spillere brøt klubbens alkohol-regelverk

VG-TIPS FRA ROLF BROWN:

* Dette er returkamp i Europa League der vinneren spiller finale i Baku, Aserbajdsjan, 29. mai.

* Det endte 1–1 i den første kampen i Tyskland for en uke siden. Der Chelsea hadde et brukbart grep på kampen etter pause, men uten å sikre seg en seier. Det som er fordelen for Chelsea her, er at laget har sikret seg en Champions League-plass for kommende sesong, og at de derfor ikke behøver å hvile spillere i kveld. Det er bare å kjøre på.

* Akkurat der er ikke Eintracht Frankfurt. Gjestene skal ri to hester samtidig – både i denne turneringen og kampen om å sikre seg topp fire-plass i hjemlig tysk Bundesliga som gir CL-spill over sommeren. Chelsea har scoret i samtlige seks hjemmekamper i denne turneringen denne sesongen. Ditto Eintracht Frankfurt borte. Slik kan et Begge lag scorer-spill til 1,77 vurderes. Det samme kan målscorer-spill på Eden Hazard til 2,00 i odds. Men vårt utgangspunkt er hjemmetriumf i et vanlig HUB-spill.

Du må levere før kl. 20.55. Kampen ser du på TV 2 Sport 1.

Publisert: 09.05.19 kl. 14:23

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.