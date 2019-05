ELEGANT: Roger Federer vant tre strake sett og hadde få problemer i sin annenrundekamp mot tyske Oscar Otte onsdag ettermiddag. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Kommentar

Klyp meg i tennisalbuen

Roger Federer er trolig tidenes idrettsutøver - uansett gren. Det sier egentlig alt om hva en 20-åring fra Snarøya står overfor.

Selv om sammenligning av idrettsprestasjoner i ulike grener alltid er en upresis øvelse, vil en norsk seier i 3. runde på Roland Garros skrive seg inn i historiebøkenes tetsjikt.

Det skyldes ikke stadiet i turneringen, men hvem det er som står på den andre siden av nettet.

Her snakker vi om selveste Supermann.

Han som 37 år gammel fortsatt er å regne med i toppen av tennishierarkiet, og som har så mange rekorder at man kan bli svimmel av å lese om dem.

Aller høyest rager selvsagt de 20 Grand Slam-titlene.

Men også rekordene for flest finaler (30), semifinaler (43) og kvartfinaler (53) er en helt spinnvill statistikk.

Men går vi litt bak tallene, finner vi det ørlille håpet om at dette blir noe annet enn David mot Goliat på Suzanne Lenglen-banen i Paris.

Av de 20 «slammene», er det bare finaleseieren over svenske Robin Söderling sveitseren har å skilte med. Og det er 10 år siden.

De siste årene har Federer nedprioritert grus, og han har vært ustabil på dekket denne sesongen.

Dersom Casper Ruud hadde slått ut Roger Federer i Wimbledon, hadde det vært en sensasjon på linje med Norge-Brasil i 1998.

På grusen er veteranen mer menneskelig, og forhåpentligvis kan Ruud yte skikkelig motstand.

Men uansett hvordan dette måtte ende, er et skikkelig norsk tenniseventyr for alvor i gang, og forhåpentligvis blir drømmekampen en øyeåpner både for sponsorer og det brede publikum.

Det Casper Ruud gjør med en racket fortjener nemlig langt mer oppmerksomhet enn han har fått så langt. Mamma Lele håper det «tar av i Norge» når det braker løs på Roland Garros. Dette ønsket er det bare å istemme.

Det er ikke mye som er større enn å få møte en elegantier som krysser idrett og kunst.

Bortsett fra å slå maestroen, da.

Skulle vi få et svært usannsynlig resultat denne fredagen, vil trolig flere og flere svare ja på det klassiske spørsmålet «anyone for tennis?»

Publisert: 31.05.19 kl. 09:56