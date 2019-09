VIL HA ENDRINGER: Trondheims-Ørns kaptein Mali Næss sier hun gjerne vil bli en del av Rosenborg. Toppserie-spillerne er i høy grad enig om at Eliteserie-klubbene bør satse på kvinner. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

9 av 10 Toppserie-spillere ber Eliteserie-klubbene satse på kvinner

Toppserie-spillerne mener de store Eliteserie-klubbene også bør ha kvinnelag. Eliteserie-klubbenes planer for det varierer stort.

Nå nettopp







– Vi sier at vi skal se til Europa for å henge med i toppfotballen. Toppklubbene der ute satser på jenter, mens her hjemme skal vi ikke herme på akkurat det. Det synes jeg er feil, sier Melissa Bjånesøy, Stabæk-spiller med 21 landskamper for Norge.

– Man ser i Europa at de beste dameklubbene kommer fra herrelag. De har gjort det veldig bra på kort tid. Jeg føler det er et bevis på at det ville løftet damefotballen i Norge til et nytt nivå, sier Nora Eide Lie, Kolbotn-spiller med en rekke U-kamper for Norge.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

les også Hegerbergs rekordjakt: – I samme klasse som Messi og Ronaldo

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Cathrine Dekkerhus, styremedlem i NISO og tidligere fast landslagsspiller, er heller ikke i tvil.

– Jeg tror det er avgjørende for at det skal være attraktivt å spille i Norge på sikt, og viktig for å kunne beholde gode spillere i hjemlig liga, samt ha forbilder i hjemlig liga for våre unge talenter, sier LSK Kvinner-spilleren.

92,7 prosent

I Toppserie-undersøkelsen, utført av spillerorganisasjonen NISO og VG, har 110 spillere svart på spørsmål om de synes at toppklubber som RBK, Brann og så videre bør ha egne kvinnelag, med tanke på utviklingen internasjonalt.

92,7 prosent svarte ja

0,9 prosent svarte nei

6,4 prosent svarte usikker

les også Spår målrekord for Ada Hegerberg: – Enorme tall

Av de 16 lagene i Eliteserien, er Stabæk og Vålerenga eneste klubb med lag også i Toppserien. Vålerengas damelag er en del av Vålerenga Fotball, som er avdelingen for breddefotball , mens Vålerengas herrelag ligger under Vålerenga Fotball Elite, som har et eget styre og egen styreleder.

Norges beste kvinnelag LSK Kvinner forveksles med Lillestrøm, men er en egen organisasjon og klubb.

– Jeg tror og håper at det som skjer i Europa vil skje i Norge. Det ville løftet kvinnefotballen her. Vi ser i Vålerenga at det gir noen positive effekter rundt fasiliteter, apparat, sponsorer og ikke minst muligheten til å hente gode spillere fra utlandet som ofte har hørt om Rosenborg, Brann eller Vålerenga, sier Eli Landsem, sportslig leder i VIF og tidligere landslagssjef.

For øvrig ser kvinnefotballen slik ut for Eliteserie-lagene.

2. divisjon: Molde, Viking, Tromsø, Sarpsborg 08,

3. divisjon: Ranheim

Kun ungdomslag: Mjøndalen, Strømsgodset

Ingen kvinnelag: Brann, Rosenborg, Odd, Bodø/Glimt, Haugesund, Kristiansund

les også Ønsker Champions League-finalen til Oslo i 2023: – Ullevaal er helt perfekt

Planer i Trøndelag

I Trøndelag diskuterer Rosenborg og Trondheims-Ørn et samarbeid. Ivar Koteng, styreleder i Rosenborg, sier det er for tidlig å vite når dette kan bli satt i live – om klubbene blir enige.

– Intensjonen er at både Rosenborg og Trondheims-Ørn ønsker det. Vi er på et stadium hvor vi skal bli enig om hvordan vi skal gjøre det. Det blir en prinsipiell avgjørelse som skal tas snart, sier Koteng.

MULIG SAMARBEID? Trondheims-Ørns kaptein Mali Næss og RBKs styreleder Ivar Koteng hilser her på hverandre da sistnevnte kjøpte opp navnerettighetene til Trondheims Ørn stadion i april. I fremtiden blir det kanskje tettere forbindelser mellom de to klubbene. Foto: Bjørn S. Delebekk

Mali Næss, kaptein for Trondheims-Ørn, sier at spillerne gjerne vil spille for Rosenborg.

– Jeg håper det blir et samarbeid. Vi får lite info om det skal bli nå, om to år eller om det i hele tatt blir det noe. Men jeg håper det kan løfte damefotballen og bidra til mer medieoppmerksomhet, publikum og sponsorer, sier Næss.

I Europa er utviklingen klar. Ser du på toppdivisjonenes klubbnavn i de kvinnelige toppseriene i Spania, Frankrike, England, Italia og Tyskland, kan det ved første øyekast se ut som en tabell for herrelag.

– Mange drar til disse klubbene fra Toppserien. Jeg tror at om man får til samarbeid med Eliteserie-klubber kan det gjøre at vi blir større forarbeid for jenter og at det kan løfte oss litt opp, sier Næss.

Espelund-rapporten, et utvalg som i 2018 skulle vurdere og foreslå tiltak for å bedre kvinnefotballen, anbefalte at det ikke burde være et krav for Eliteserie-klubbene å ha også eget kvinnelag.

Uaktuelt for Brann

Det synes heller ikke Brann-sjef Vibeke Johannesen. Storklubben har ikke eget kvinnelag i planene foreløpig.

– Man må se på hva som er den beste løsningen i regionen. Det er så positiv utvikling i kvinnefotballen. Blir kvaliteten bedre automatisk om man har et krav? For vår region ville det ikke vært noe god løsning med et krav. Men det er en viktig debatt, sier Johannesen.

VIL IKKE BLANDE SEG: Branns daglige leder Vibeke Johannesen ønsker ikke at egen klubb skal gå i veien for Sandviken og Arna Bjørnars tilbud. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Vi har hele tiden tenkt samarbeid, ikke eget Brann-lag. Vi har tenkt på det, men hvorfor skal vi lage noe som konkurrerer mot de to fantastiske klubbene her? Vi er mer opptatt av hvordan vi kan gjøre noe sterkt enda bedre. Hvorfor kan ikke unge personer drømme om å spille for Sandviken og Arna Bjørnar på samme måte som for Brann?

Johannesen peker også på at Brann sliter med treningstider til de lagene de har fra før.

– Går dere glipp av markedsmuligheter ved å ikke ha kvinnelag?

– Ja, det kan godt være. Men om det tilfaller Sandviken eller Arna Bjørnar, er det helt fint for oss.

– Si om ti år, tror du vil man se tilbake på denne debatten og tenke at det faktisk ikke var noe å diskutere?

– De som hadde vist. Nei. Jeg føler meg veldig trygg på det vi gjør nå. Med respekt for de to klubbene og med tanke på hvor vi står med anlegg og treningsmuligheter i Brann. Vi skal utvikle oss og bygge det vi har sterkere. Det er vårt ståsted nå, så er ikke det en diskusjon som ender. Det er noe som lever.

Fotballpresident Terje Svendsen håper og tror at norske herreklubber ser fordelen av å innlemme kvinnefotball i sine klubber.

– Norske herreklubber har en merkevare, struktur, fasiliteter og kompetanse som ville betydd mye for enhver kvinneklubb. Det å få tilgang til dette, ville styrket kvinnefotballen relativt hurtig, selv med beskjedne midler, sier Svendsen.

VG har pratet med ledere i de andre Eliteserie-klubber, foruten Stabæk som er i toppen, om status og planer for kvinnefotball:

les også Bare 10 prosent av idrettsstatuene er av kvinner: – Norge henger langt etter

Tromsø:

Kristian Høydahl, daglig leder, mener TIL og Fløya (kvinnelag i 1. divisjon) bør samarbeide i større grad: – Det er helt urealistisk å ha to topplag i Tromsø. Ser du på klubbnavn, er det mange som har en bindestrek mellom to lag. Det er fullt mulig å få til her oppe, men jeg skal være forsiktig med å mene noe om det. Vi har gjort en satsing på kvinnesiden de siste årene og fyller på med gode trenere. Vi tenker at vi skal utvikle spillere, uansett kjønn. Vi har en ambisjon om å spille i Toppserien en gang, men når vil jeg ikke si. Det må være bærekraftig.

Mjøndalen

Kenneth Karlsen, daglig leder: – Vi har valgt å bygge opp vår jentesatsing i egen klubb fra bunn av. Det betyr at vi ikke har planer om å starte et A-lag som satser, før vi har egne spillere som er grunnstammen i dette laget.

Bodø/Glimt

Inge Henning Andersen, styreleder: – Vi har kvinnelag på styrebordet og er positivt innstilt til det, men vi er et lite miljø. Vi må ta vare på alle. En arbeidsgruppe har sett på ulike mulige løsninger. Vi ser at det er mye ressurser i vår klubb som også må komme jentene til nytte. Å anslå tiden på dette er vanskelig. Vi skal ikke tråkke på noen. Det skal være et felles løft på kvinnesiden.

Strømsgodset

Dag Lindseth Andersen, daglig leder: – Målsettingen er å komme i gang med noe til 2020-sesongen. Det er snakk om en mulig samarbeidsløsning mellom flere lag. Man tar innover seg at det er en positiv trend. Det er noe man ønsker å være med på.

Jarle Finnestrand, prosjektleder for kvinnelag i Godset, utdyper: – Vi håper å kunne begynne i 2. divisjon i 2020. Vi har løpende dialog med lokale klubber på hvordan vi kan løse det.

Ranheim

Frank Lidahl, daglig leder: – I Ranheim har vi to juridiske enheter. Toppavdelingen med A-lag og juniorlag, samt fotballavdelingen med resten av aktivitet inkludert kvinnelag. Vi har rundt 400 kvinner som spiller fotball, et veldig godt utgangspunkt for å bygge en god prestasjonskultur på seniornivå. Vi har bygd Ranheim herrer nedenfra og opp. Det er ikke noe annerledes på kvinnesiden. Det må vokse seg fram naturlig gjennom at vi jobber godt med det.

Haugesund

Leiv Inge Kaldheim, styreleder: – Per i dag er det ingen planer om et kvinnelag. Men det er ikke noe som er endelig og ingen vet hvordan det vil se ut i fremtiden. Om det skal skje noe må klubbene rundt (Djerv og Haugar) ønske at FKH blir en del av dette. Vi bygger stein på stein her.

Kristiansund

Kjetil Thorsen, daglig leder: – Hvis det kommer en offisiell forespørsel fra klubbene rundt, skal vi sette oss ned og diskutere dette. Vi føler foreløpig at dette er noe som må komme som et ønske fra breddeklubbenes side. Da vil vi selvfølgelig vurdere det.

Viking

Rune Bertelsen, styreleder: – Vi etablerte et damelag for noen få år siden og har rykket opp to år på rad. Vi satser på spillerutvikling. Derfor er laget ungt. Vi vil opp en divisjon til i løpet av tre-fem år, og etablere oss der. Vi vil ta et steg ad gangen, men det er ingen ambisjon om å kjempe med Kjepp (Toppserien).

Vålerenga

Erik Espeseth, daglig leder: – Fotballen i Vålerenga er organisert slik: Vålerenga Fotball med bredde- og barnefotball, og damer elite. Vålerenga Fotball Elite med A herrer, rekruttlag og G17–19. Å endre dette har ikke vært diskutert så vidt jeg vet.

Lillestrøm

Robert Lauritzen, daglig leder: – Årsmøtet har sagt ja til å vurdere om det er mest hensiktsmessig å bli en enhet eller fortsette samarbeidet slik det er. Begge klubber er positive til å se på et tettere samarbeid, men det er mange mulige løsninger og det kan også være sunt å ha adskilte organisasjoner. Etter årsmøtet har det ikke vært møtevirksomhet rundt dette. Per nå mener vi det er litt for tidlig.

Odd

Einar Håndlykken, daglig leder: – Vi undersøker mulighetene for en elitesatsing med lagene i området rundt. Vi vurderer det og skal se på hvordan en mulig løsning kan bli. Hvis vi får med næringslivet, offentligheten og klubbene rundt på dette er det ikke utenkelig at vi kan få et lag på plass til neste sesong, men det kommer an på hvordan dette blir møtt.

Molde

Øystein Neerland, administrerende direktør: – Vi har hatt et fullverdig tilbud lenge. Det er en en del av helheten i klubben. Etter en ny avtale med vår generalsponsor er det enklere å sette av midler og ressurser til en satsing på A-laget, men vi skal ha et godt tilbud fra du er liten jente.

Sarpsborg 08

Cato Haug, styreleder:– Vi har to seniorlag på kvinnesiden, et damelag i 2. divisjon og et rekruttlag. Snittalderen på rekruttlaget er vel 16–17 år, og vi har spillere fra hele Østfold. Men vi har ingen ungdomsavdeling, og heller ikke noe under guttelag på herresiden. Vi ønsker å få et topplag også på damesiden, men vil bruke den tiden vi trenger. Vi har ingen planer om å kjøpe oss til suksess.

Publisert: 16.09.19 kl. 12:10







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 21 14 4 3 50 – 21 29 46 2 Bodø/Glimt 21 13 4 4 49 – 33 16 43 3 Odd 21 11 5 5 31 – 25 6 38 4 Rosenborg 21 10 6 5 34 – 26 8 36 5 Brann 21 9 5 7 28 – 23 5 32 6 Kristiansund 21 9 5 7 27 – 22 5 32 7 Viking 21 8 6 7 33 – 32 1 30 8 Vålerenga 20 7 6 7 34 – 30 4 27 9 FK Haugesund 21 6 8 7 29 – 25 4 26 10 Lillestrøm 21 7 4 10 27 – 35 -8 25 11 Stabæk 21 6 6 9 25 – 30 -5 24 12 Tromsø 21 6 4 11 25 – 43 -18 22 13 Mjøndalen 21 4 9 8 27 – 37 -10 21 14 Ranheim 21 5 4 12 23 – 37 -14 19 15 Strømsgodset 21 5 4 12 23 – 39 -16 19 16 Sarpsborg 08 20 2 10 8 22 – 29 -7 16 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

Mer om