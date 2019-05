VIKTIG: Trent Alexander-Arnold feirer Liverpool-scoring mot Tottenham tidligere denne sesongen. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool-stjerne: Mener liganederlag vil gjøre fryktelig vondt

Liverpool-stjernen Trent Alexander-Arnold tror selv Champions League-triumf ikke vil være en trøst, dersom klubben taper kampen om Premier League. Men årets drama er ikke det jevneste i historien, en runde før slutt.

I dag mellom klokken 16 og 18 avgjøres dramet om ligatroféet etter en voldsom duell mellom Manchester City og Liverpool denne sesongen. De to lagene har distansert de andre lagene. Nå gjenstår en kamp og førstnevnte lag leder med et poeng på Liverpool før skjebnedagen.

- Champions League vil ikke ikke dempe skuffelsen dersom vi blir nummer to. Jeg tror det fortsatt vil gi massiv smerte. Vi har lagt så mye i Premier League, sier Liverpools Trent Alexander Arnold ifølge Daily Mail.

Den 20 år gamle spilleren har vokst opp i West Derby, i nærheten av Liverpools treningsanlegg. Og når han og lagkameratene skal kjempe om ligatittelen denne søndagen har ikke ligatroféet havnet i klubbens lokaler siden 1990.

Duellen om ligatroféet avslutter en utrolig uke for engelsk fotball, som har gitt helengelske finaler både i Champions League (Liverpool-Tottenham) og Europa League (Arsenal-Chelsea) om rundt tre uker.

Før den siste serierunden i England har Manchester City best målforskjell og det betyr at Liverpool nærmest er nødt til å vinne sin kamp mot Wolverhampton Wanderers.

Slik gikk forøvrig Liverpool til finalen i Champions League:

Selv mener Liverpool-manager Jürgen Klopp at suksessen siden han tok over i 2015 har overgått hans forventninger.

- Jeg hadde aldri trodd at det var mulig å være tre ganger i finaler i Europa og to ganger i Champions League. Det er noe ingen kunne sagt for fire år siden, sier Jürgen Klopp ifølge The Guardian.

Selv om kun et poeng skiller de to topplagene før siste serierunde har det vært minst like dramatisk før i historien. For det er ikke unikt at ligaen i England avgjøres og både Manchester City og Liverpool har vært involvert i det som regnes som de største dramaene i historien.

Her følger fire av de mest dramatisk ligaavslutningene i nyere tid:

1988/89: Liverpool mot Arsenal

Liverpool mistet ligaetittelen til Arsenal i siste spilleminutt da de to lagene møttes i siste serierunde. Arsenal måtte vinne med to mål og klarte det da Michael Thomas scoret med 25 sekunder igjen. Året etter vant Liverpool igjen tittelen, men dominansen fra 80-tallet var brutt.

VILL JUBEL: Gledesscenene var enorme da Serigo Aguero sikret ligatittelen på overtid for Manchester City i 2012. Foto: DARREN STAPLES / X01323

2011/2012: Manchester City mot Manchester United

Manchester City avgjorde duellen om ligatittelen på overtid i kampen mot Queens Park Rangers, da det så ut til å gå mot en ny tittel for byrivalen Manchester United. Ledelsen hadde skiftet gjennom sesongen og dramaet ble komplett siste dag av sesongen. Sergio Aguero avgjorde på overtid og Manchester City vant på bedre målforskjell enn rivalen.

1994/95: Blackburn mot Manchester United

Blackburn, med Henning Berg på laget, sikret ligatittelen i siste serierunde. Men det så stygt ut da de tapte 1-2 for Liverpool. Men Manchester United misset en stor mulighet mot slutten av sin kamp og klarte bare 1-1 mot West Ham. Dette sikret Blackburn tittelen et poeng foran Manchester United.

STERK PERIODE: 90-tallet og 2000-tallet var storhetstiden til Manchester United. Her feirer de tittelen i 2008. Foto: Jon Super / AP

2007/08: Manchester United mot Chelsea

Manchester United komfortable ledelse krympet mot slutten av sesongen. Før ligaens siste dag var det bare målforskjell som skilte United og Chelsea i Manchester-lagets favør. Manchester United vant sin siste kamp mot Wigan 2-0 og da Chelsea samtidig spilte uavgjort i sin kamp vant Alex Fergusons mannskap ligatittelen med to poeng.

