MISFORNØYD: Ole Gunnar Solskjær går vekk fra dommerne etter tilsynelatende å ha gjort sin misnøye kjent overfor hoveddommer Paul Tierney (i midten) etter kampslutt. Foto: ANDREW YATES / Reuters

Solskjær med tirade mot dømmingen: – Veldig urettferdig

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Crystal Palace 1–2) – Jeg er svettere enn spillerne, sa Ole Gunnar Solskjær (46) da han forlot pressekonferansen etter sesongens første tap.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Ansiktet hans glinset stadig mer utover i den åtte og et halvt minutt lange seansen i et fullstappet, klamt og varmt presserom som på ingen måte bidro til å bedre situasjonen.

Det gjorde neppe grillingen fra journalistene heller, etter et 1–2-nederlag mot Crystal Palace – der Palace tok ledelsen, United utlignet, og Palace avgjorde på overtid. Solskjær står nå med tre seirer, tre uavgjort og hele ni tap på sine 15 siste kamper i sjefsstolen i storklubben.

Det ble snakk om den nedadgående trenden, mangelen på offensiv slagkraft i første omgang, rasisme, Jesse Lingards utskjelte prestasjoner, fremtiden til Alexis Sánchez og – spesielt – om dømmingen på Old Trafford.

Det var det siste temaet som engasjerte Solskjær mest. Ifølge manageren gjorde dommeren minst fire feilaktige avgjørelser imot Manchester United.

– Jeg synes vi var uheldige. Det må jeg si. Det var… et klart og tydelig straffespark til Anthony Martial. Det er soleklart. Jeg tror at når dommeren ser kampen igjen, så vil han vite at han ikke hadde sin beste kamp, sier Solskjær, som så ut til å gi hoveddommer Paul Tierney en liten kraftsalve etter kampslutt, før han gikk vekk uten å takke ham for kampen.

Dommere i Premier League har ikke for vane å kommentere enkelthendelser til pressen etter kamper.

les også Solskjær raser etter Rashford-rasisme: – Jeg har ikke ord

Mener Palace-stopper burde vært utvist

Solskjær sikter til situasjonen som fant sted etter 55 minutter, der Martial så ut til å bli revet over ende av Martin Kelly på vei inn i feltet. Grunnen til at VAR ikke grep inn, skal ha vært at de ikke vurderte straffen som «klar og åpenbar».

Etter å ha nølt litt før han ga uttrykk for sin misnøye om Martial-situasjonen, snakket Solskjær seg etter hvert varm om sin frustrasjon over dømmingen.

– Er du overrasket over at VAR ikke vurderte det som et straffespark?

– Ja, det er jeg definitivt, for det er et soleklart straffespark. Han hadde ikke sklidd hvis det ikke var en 100-kilos midtstopper på skuldrene hans, sier han oppgitt etter kampen du kan se høydepunktene fra her:

Martial var også involvert i en kontroversiell dommeravgjørelse i første omgang, da han ble felt av Palace-stopper Gary Cahill utenfor 16-meteren. Cahill fikk gult kort, men burde fått strengere straff, ifølge Solskjær.

– Jeg vil ikke snakke for mye om dommernes avgjørelser hele tiden, men han (Martial) er på vei alene foran mål. Cahill hindrer en stor målsjanse. For meg er det ingen tvil der heller (om at det er rødt kort), sier Solskjær.

Han fortsetter, tydelig engasjert, når VG spør om han er bekymret for at VAR – etter hans mening – ikke retter opp avgjørelser som ser ut til å være feil:

– Jeg tror VAR lot dommeren gjøre en subjektiv avgjørelse. Jeg mener det er et klart og tydelig straffespark til Martial. Jeg mener også at det burde vært straffe til Marcus Rashford når han løper og blir dratt over ende (etter 81 minutter).

les også Solskjær etter sjokktap for Crystal Palace: – De siste dagene har vært skuffende

Frykter at unggutt får ufortjent rykte

Han fortsetter ved å trekke frem 21-åringen Daniel James, som fikk gult kort for filming i sin andre kamp på rad. Det forstår Solskjær lite av.

– Jeg er 100 prosent sikker på at det er kontakt mellom Daniel James og forsvareren deres. Nå har han fått to gule kort der det har vært kontakt med motstanderen begge gangene. Jeg må si at han blir behandlet veldig urettferdig, og han har vært veldig uheldig. Ingen av de gule kortene burde blitt stående, sier han til VG.

– Er du bekymret for at han skal få et dårlig rykte?

– Ja, det er derfor jeg tar det opp her. Han er ikke den typen spiller. Han løper så fort, og hvis du ser på klippene, så var det kontakt både nå og i Wolves-kampen. Han er en veldig ærlig gutt, han løper og kommer seg opp umiddelbart og utfordrer folk igjen. Noen ganger blir han sparket, og noen ganger, med den farten, så skal det ikke mer enn en liten berøring til for at han skal falle, sier Solskjær.

– Hva er ditt inntrykk av VAR i Premier League så langt?

– Vi må bli vant til det. Det kommer til å være diskusjoner. Det er de samme dommerne som tar de avgjørelsene, bare at de gjør det i et annet rom, nede i Stockley Park (ved Heathrow-flyplassen utenfor London). Noen ganger mener man at de tar feil avgjørelse, andre ganger mener man at de har rett. Det kommer til å gå seg til etter hvert.

Publisert: 24.08.19 kl. 21:36

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post