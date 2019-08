SAVNES: Mohamed Elyounoussi, helt ute av det, både i Southampton og på landslaget. Foto: Jaeger, Odin

Kommentar

Én mann savnes i drømme-firkløveret: «Moi»

Martin Ødegaard er i storform, Sander Berge spiller fast, det samme gjør Joshua King. Og nå fikk Erling Braut Haaland en fortjent plass i landslagstroppen. Men noe mangler alltid - denne gangen er det Mohamed Elyounoussi (25).

Da Lars Lagerbäck overtok som landslagssjef på begynnelsen av 2017, var det én spiller det ikke var tvil om at skulle være med: «Moi». Sammen med Sander Berge var det «Moi» som imponerte Lagerbäck mest, og ingen var mer «gitt» på laget enn den hurtige og kreative kantspilleren fra Sarpsborg.

Mohamed Elyounoussi ble Lagerbäcks toppscorer i et vrient første-år som landslagssjef. Det var også «Moi» som dro opp Norge i store deler av 2018. Vinnermålet hans mot Bulgaria, for eksempel, var svært viktig.

Det er et kjent fenomen: Bytte av trener/manager - og skader. Det påvirker deg. Alt virket å være riktig for Mohamed Elyounoussi da han signerte for Southampton i fjor sommer. Han skulle være en sentral spiller.

Så ble han skadet. Så gjorde han comeback i overkant tidlig, ble sparket ned av en lagkamerat på trening - og kom seg egentlig aldri helt av verken hendelsen eller situasjonen han havnet i. Det hjalp ikke at Southampton byttet manager.

Og selv Lagerbäck må ta hensyn til spilletid, selv på små favoritter: Nå, ute av Southampton-troppen, er Moi også ute av Lagerbäcks tropp. Han skulle vært på sitt aller beste nå, 25 år gammel, men nå kjemper i stedet Mohamed Elyounoussi sin kamp for å vinne tilbake tilliten, både på klubb og landslag.

Det er synd, for med King og Haaland på topp, Ødegaard på høyre og «Moi» på venstre, ville Lagerbäck hatt en meget god kvartett øverst på banen sin. De fire kan skape farligheter mot hvem-som-helst.

Nå må Lagerbäck nøye seg med 3/4 av sin beste kvartett, men sånn «Moi» er skapt, så er han snart tilbake. Kanskje allerede til landskampene i oktober. Men inntil videre må Lagerbäck klare seg uten, og det blir fort fetter Tarik Elyounoussi som tar «Moi»s plass på venstrekanten denne gangen.

I Lars Lagerbäcks tropp er det masse offensiv kraft. Han sa det selv: Som lagleder på motstander-benken ville han blitt svett av å se Norges fire spisser: Fysikken og kraften til herrene Braut Haaland, Sørloth, Maars Johnsen og King.

Så spørs det om Norge har et lag som er godt nok defensivt til å stå imot Sverige på Friends Arena 8. september. Hjemmekampen, mot Malta tre dager tidligere, tar vi for gitt at Norge hamler opp med. Der må det bare bli tre poeng, hvis håpet om direkte EM-plass skal leve.

Det er kampen som svenskene som gjelder. Og Lagerbäck er, naturlig nok, bekymret over lagets manglende evne til å holde på ledelser. Sju baklengs på tre landskamper mot Spania, Sverige og Romania lyder ikke bra for en mann som har bygd alle sine lag på trygghet defensivt.

Rune Almenning Jarstein er skadefri igjen, spiller kamper, og kommer som en forsterkning. Det samme gjør Tore Reginiussen, som har sagt ja til å hjelpe. Han er Norges beste til å forsvare laget innenfor 16-meteren, og det kan bli helt avgjørende mot Sverige. Derfor bør Reginiussen spille mot svenskene.

Men defensiv trygghet handler også om den sentrale midtbanen. I tillegg til «rydding i boks», er det der Norge slet mest mot Sverige og Romania.

Lagerbäck tvilholder på 4–4–2, med to sentralt midtbanespillere som skal balansere hverandre og laget.

Her må det strammes opp. Tap i Stockholm tåles ikke. Da er Norge, veldig trolig, ute av EM-kvaliken før vi skriver 9. september 2019.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 27.08.19 kl. 12:45

