Moe ut mot dommeren etter playoff-tap: – Skuffende

MOLDE (VG) (Molde - Partizan Beograd 1–1, 2–3 sammenlagt) Molde-trener Erling Moe reagerer på at Molde ikke fikk frispark da Kristoffer Haraldseid ble stoppet av et sperretrekk før Partizan Beograds avgjørende utligning på Aker Stadion.

– Vi fikk 1-0 og spilte bra. De scorer på en corner, og det er alltid veldig irriterende, for det er et klart frispark til oss i den situasjonen. Du blir litt lei deg når dommeren ikke ser en klar feil. Det er skuffende, sier Molde-treneren på en pressekonferanse like etter kampen.

Ti minutter før full tid på Aker Stadion ble Moldes Europa League-drøm knust da Nemanja Miletic stanget inn 1–1 etter et hjørnespark.

Moe reagerer på at høyreback Kristoffer Haraldseid ble utsatt for et sperretrekk som gjorde at han ikke fikk tatt steget ut og forstyrret Miletic.

– De holder vår spiller tilbake, så spilleren deres får klar bane. Hvis ikke dommeren ser ting som det, er det vanskelig, fortsetter Molde-treneren.

Situasjonen kan du se øverst i artikkelen. Dommeren forlot stadion tidlig, og det lyktes derfor ikke VG å få en kommentar.

Haraldseid på sin side angrer på at han ikke hylte og la seg ned så dommeren ikke kunne unngå å se det som skjedde.

– Ja, jeg angrer på det. Det er så mye som sto på spill. Om dommeren ser det, så skal han ta det, sier Haraldseid til MAX.

Partizan-press i åpningen

Mathis Bollys scoring i Beograd gjorde at Molde hadde en bortemålsfordel før returen i rosenes by, men vertene var nære å skusle bort den fordelen i åpningen av oppgjøret.

To ganger de første elleve minuttene slapp Partizan Beograd til gode skuddmuligheter like utenfor sekstenmeteren. Keeper Alex Craninx fikk bokset unna begge forsøkene.

Serberne så hakket vassere ut i den førsteomgang, hvor Molde slet med presisjonen i sine angrepsforsøk.

Eirik Hestad kunne fått en god mulighet like før halvtimen, men ble for ubesluttsom i avslutningsøyeblikket etter å ha tråklet seg inn til hjørnet av femmeteren.

Til himmels og ned igjen

Erling Moes mannskap tok initiativ i oppgjøret fra start i den andre omgangen. Magnus Wolff Eikrem fyrte av et skudd som snek seg like utenfor stolpen etter bare syv minutter.

– I andre omgang vet jeg at vi kommer til å score. Jeg har det på følelsen og vi har god kontroll bakover. Vi trenger bare én stor sjanse når det er sånn. Den får vi og vi setter den. Da skal det holde inn, sier Ruben Gabrielsen til VG.

Med tjue minutter igjen hadde Eikrem stilt inn siktet perfekt da han svingte ballen inn mot bakerste stolpe. Der ventet Leke James som bredsidet inn 1–0-scoringen.

Molde var på dette tidspunktet videre på bortemål med 2–2 sammenlagt, men gleden var kortvarig.

Med ti minutter igjen på kampuret steg Nemanja Miletic ensom til værs i feltet på en corner, stanget ballen i nettet bak Craninx og sendte blåtrøyenes supporterne ned på jorden igjen og ut av Europa League.

–Jeg vil ikke stå her og sutre om at vi var et bedre lag og alt det der, men hva skal jeg si? Det blir vel litt sutring akkurat nå. Nå skal jeg hjem og slikke sårene mine og komme tilbake på søndag, sier Gabrielsen.

