NEDTUR: Joshua King fortviler etter kampslutt. Lars Lagerbäck i intervju til venstre. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lagerbäck om gruppekvaliken: – Vi må ha hjelp

STOCKHOLM (VG) Lars Lagerbäck sier at Norge «risikerer» å måtte slå både Spania og Romania for å kapre EM-plass via kvalifiseringen.

Oppdatert nå nettopp







– Vi må ha hjelp om vi skal bli minst nummer to, fastslo den norske landslagssjefen etter 1–1 mot Sverige – noe som betyr at nabolandet fortsatt ligger to poeng foran Norge.

– Betyr dagens resultat at Norge må slå både Spania og Romania? ble han spurt på pressekonferansen.

– Vi risikerer det, ja, svarte Lagerbäck.

Hans kollega Sverige-sjef Janne Andersson var tydelig lettet over at det ikke ble tap for Norge:

– Dette er en halv seier. Dette kan være et viktig resultat for oss, sa han på pressekonferansen.

les også Norge – fortsatt et lite nummer for små

Disse kampene gjenstår: Norge : Spania (hjemme 12/10), Romania (borte 15/10), Færøyene (hjemme 15/11), Malta (borte 18/11).

Sverige : Malta (hjemme 12/10), Spania (borte 15/10), Romania (borte 15/11), Færøyene (hjemme 18/11)

Romania: Færøyene (borte 12/10), Norge (hjemme 15/10), Sverige (hjemme 15/10) og Spania (borte 18/11)

Norge ligger to poeng bak Sverige med fire kamper igjen, og dersom nabolandene opp med likt antall poeng, så vil svenskene gå foran på innbyrdes oppgjør med flere bortemål.

Med andre ord må Norge ta tre poeng mer enn Sverige på de fire siste kampene. Norge møter gruppeleder Spania 12. oktober, og tre dager senere er det bortekamp mot Romania. Oppgjøret i Bucuresti må trolig vinnes dersom Lagerbäck skal ha håp om å kvalifisere seg via gruppespillet. Det samme må selvfølgelig hjemmekampen mot Færøyene og bortekampen mot Malta i november.

les også King og Larsson i ordkrig etter at seieren glapp for Norge: – Da har de røyket

Sverige har i samme periode bortekamp mot Malta, hjemmekamp mot Spania bortekamp mot Romania og hjemmekamp mot Færøyene.

Romania har det klart tøffeste programmet igjen, men kan selvfølgelig også stikke av med annenplassen i gruppen. Rumenerne spiller borte mot Færøyene, hjemme mot Norge og Sverige før de avslutter borte mot Spania 18. november.

les også Disse var Norges beste i thrilleren mot Sverige

Norges største håp ligger i nyskapningen Nations League. Ettersom Norge vant sin gruppe i Nations League, er de klare for vårens playoff der ett av fire lag går til EM 2020 fra «3. divisjon».

De fire andre lagene i semifinalene er i utgangspunktet Skottland, Norge, Serbia og Finland. Men Finland ligger i øyeblikket godt an til å gå til EM fra sin kvalik-gruppe. Det betyr at Bulgaria kommer inn som det fjerde laget i Nations League-sluttspillet.

* Derfor ligger det akkurat nå an til Norge-Serbia og Skottland-Bulgaria i semifinalene. De spilles på bare én kamp. Norge er rangert høyere enn Serbia og får hjemmekamp på Ullevaal.

* Finalen om den ene EM-plassen spilles tre dager senere. Spillestedet avgjøres ved loddtrekning.

* Serbias tap mot Portugal lørdag gjør at de neppe går til EM gjennom kvalik-gruppe B. Om de likevel skulle klare det – og Finland ikke klare det – blir Finland Norges semifinalemotstander. Og vinneren av Skottland-Bulgaria i en eventuell finale.

* Om både Finland og Serbia skulle gå til EM gjennom kvalifiseringen, skal Norge møte Bulgaria i semifinalen. Det kan virke som et drømmescenario med tanke på at Bulgaria har vært svake til nå i gruppe A.

* Som det ser ut nå, synes det lite trolig at hverken Skottland (gruppe I) eller Bulgaria kommer til EM gjennom kvaliken.

* Men om Skottland likevel skulle klare det, som eneste lag, blir semifinalene Norge-Bulgaria og Serbia-Finland.

Forbannet på dommeren

Sverige-trener Andersson var ikke fornøyd med den slovenske dommeren på Friends Arena:

– Tvilsom dømming, var hans kommentar til at Norge fikk mange frispark.

Han gikk også bort til Slavko Vincic rett etter sluttsignalet og kjeftet på dommeren for at han blåste av bare to minutter og åtte sekunder på overtid.

Lars Lagerbäck fastslo at «jeg kan ikke klage for mye på resultatet når vi ser på rankingen» for de to lagene. Han ville ikke si nøyaktig på hvor store de norske EM-sjansene er nå.

– Men vi er ikke på vinnersporet og må ha hjelp om vi skal bli minst nummer to.

På spørsmål om hvordan han reagerer på at Norge mister ledelsen for tredje gang, svarte Lagerbäck:

– Det er sånt som hender. Vi møter et bra lag. Sverige hadde et kjapt pasningsspill før målet.

Trekket med Martin Ødegaard som «10'er» var vellykket.

– Hele laget var bra, og Martin fungerte som vi ville. Det er samme rolle som han har i Real Sociedad, så det var ikke så uventet.

I vår ble det 3–3 på Ullevaal. Norge ledet 2–0 etter scoringer av Bjørn Maars Johnsen og Joshua King, men Sverige kom tilbake og scoret tre ganger. Ola Kamara reddet kvelden for Norge ved å utligne til 3–3 fem minutter på overtid.

Norge har fortsatt aldri slått de blågule i en kvalifiseringsmatch i Sverige, og Sverige har kommet til hvert eneste EM-sluttspill siden 2000 – sist gang Norge deltok.

Publisert: 08.09.19 kl. 23:33 Oppdatert: 08.09.19 kl. 23:44







Mer om