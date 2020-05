VENTER FORTSATT: Norske barn får fortsatt ikke lov til å trene med fullkontakt, selv om de ikke hevdes å være smittebærere i stor grad. Foto: Karin Beate Nøsterud

FHI-notat sa ja til breddefotball – myndighetene sier nei

I et hittil ukjent notat åpnet Folkehelseinstituttet (FHI) døren for breddefotballen. Men fortsatt velger myndighetene å si nei til vanlig trening med nærkontakt.

Oppdatert nå nettopp

På oppdrag for Helsedirektoratet fikk Folkehelseinstituttet (FHI) i forrige uke i oppdrag å blant annet vurdere om det bør skilles mellom ulike idretter, basert på hvor lenge spillerne er i nærkontakt med hverandre.

Resultatet er et tre sider langt notat som gir alle dem som spiller fotball grunn til optimisme.

I dag er det fortsatt krav om at barn må holde én meters avstand når de er på trening. Men i notatet heter det blant annet at:

«Vi foreslår at det gjøres en differensiering i grad av kontakt som også tar opp i seg tidsaspektet ved kontakten».

Samt:

«Idrett eller aktivitet hvor det er mulig å holde minst 1 meters avstand i den største delen av tiden eller hvor man kan tilpasse aktiviteten slik at man oppfyller dette, vurderes som lav risiko og bør kunne åpnes for. For eksempel fotball hvor man har nær kontakt under 1 meter i veldig korte tidsrom utgjør liten risiko» heter det.

FHI bekrefter overfor VG at avsnittet omhandler breddeidrett. Et oppfølgingsspørsmål om hvorvidt det betyr barnefotball, eller breddefotball som sådan, er ikke besvart.

Hverken Norges idrettsforbund (NIF) eller Norges Fotballforbund (NFF) var kjent med det interne notatet før VG tok kontakt i forbindelse med denne saken.

NFF-topp Alf Hansen understreker at de overlater faglige vurderinger rundt hva som er smittevernfaglig fornuftig til FHI og Helsedirektoratet.

– Men dokumentet vi nå har blitt kjent med bekrefter at helsemyndighetene har vært usikre på hva som er riktig faglig vurdering. Den viser at det er ulike oppfatninger, mener direktøren for utvikling og aktivitet i NFF.

Uenig

Det synet deler derimot ikke Helsedirektoratet:

– Vi har hatt tett dialog og godt samarbeid med både Idrettsforbundet og Folkehelseinstituttet før vi sammen med FHI laget veilederen som kom i går, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave til VG.

HELSETOPP: Jakob Linhave i Helsedirektoratet. Foto: Rebecca Ravneberg, Helsedirektoratet

Han avviser bestemt at FHI og Helsedirektoratet er uenige, og hevder FHI-notatet er laget som et mulig scenario i et lengre perspektiv.

– Det er overhodet ikke slik at FHI sier ja, og Helsedirektoratet sier nei. På dette området er det ingen uenighet. Notatet er laget i arbeidet med en langsiktig strategi. Hadde vi nå åpnet for håndball, og ikke fotball, så hadde jeg forstått at det så merkelig ut. Men vi har altså kun åpnet for toppfotball. Derfor blir det rart å skulle fremstille dette som en uenighet, sier Linhave.

– Det er vanskelig å lese ordlyden i notatet i den konteksten du nå forklarer?

– Det kan jeg kanskje forstå, men her er vi altså helt enige, sier avdelingsdirektøren.

Også FHI-overlege Are S. Berg skriver i en e-post til VG at instituttet og direktoratet er «omforent om veilederen» som ble sluppet denne uken – der kravet om én meters avstand fortsatt gjelder.

FHI-NOTAT: Håndball kommer dårligere ut enn breddefotball i notatet som FHI sendte til Helsedirektoratet. Foto: FAKSIMILE

I FHI-notatet heter det at man ikke bør gjennomføre cuper eller kamper i breddeidretten inntil videre, siden det vil medføre reising og på den måten øke smittespredning.

«Folkehelseinstituttet mener at man i nærværende fase, og i hvert fall frem til sommeren åpner kun for trening i de lokale idrettslagene i faste treningsgrupper» står det.

Dagen etter FHI leverte sitt notat, reviderte Helsedirektoratet en rapport om tiltak mot den pågående coronapandemien. Der ligger FHIs dokument som et vedlegg.

Helsedirektoratet anbefaler i rapporten at énmetersregelen fortsatt skal gjelde.

«Et unntak fra avstandskravet vil ikke gjelde breddeidrett», står det i rapporten.

NFF reagerer på ordlyd

Det var også budskapet helseminister Bent Høie presenterte på en pressekonferanse i Oslo samme dag. Der ble det klart at toppfotballen fikk grønt lys til å starte opp igjen og trene med fullkontakt.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er konfrontert med FHI-notatet av VG.

– Jeg er kjent med notatet fra Folkehelseinstituttet. Det er naturlig at det mellom direktoratet og instituttet er dialog og ulike innspill før de blir enige om hva som skal være konklusjonene, sier Høie.

I sin egen rapport skriver Helsedirektoratet at det er for tidlig å åpne for all idrett fordi man ikke kjenner effekten av den pågående gjenåpningen av samfunnet ennå.

«Det er heller ikke å anse som et veldig inngripende tiltak å legge begrensninger på denne type aktivitet», heter det i rapporten.

Ordlyden får Norges Fotballforbund til å reagere:

– Jeg undrer meg over den formuleringen, og håper ikke den bidrar til at man fatter gale beslutninger i disse spørsmålene. Når man endrer barn og ungdoms viktigste fritidsaktivitet, så er det et veldig inngripende tiltak i livene deres. Jeg har stor respekt for at gjenåpningen av samfunnet skjer etappevis og at avgjørelsene er vanskelig, men jeg er samtidig bekymret dersom man vurderer det dit hen at dette ikke er et veldig inngripende tiltak, sier Alf Hansen.

– Forventer du en ny debatt om barnefotball i lys av dette FHI-notatet?

– Situasjonen er for alvorlig for barn og unge til at man skal vente unødvendig lenge. Jeg forventer at ansvarlige helsemyndigheter har en fortløpende vurdering på når det er forsvarlig å komme i gang igjen, og at man også tar i betraktning andre konsekvenser rundt en nedstengning, sier han.

BESTEMMER: Helseminister Bent Høie. Foto: Terje Bendiksby

Full forvirring

Da regjeringen åpnet for toppfotball forrige torsdag, varslet kulturminister Abid Raja samtidig at en såkalt veileder for barneidretten ville bli annonsert påfølgende mandag – altså denne uken.

Raja adresserte barn og unge da han sa følgende:

– I dag kan de for eksempel ikke spille kamper, men veilederen skal legge til rette for at de på en trygg måte kan drive med idretten sin på en litt mer normal måte enn i dag, kanskje for eksempel ved å spille kamp mot andre i treningsgruppen si.

VG vet at ordene tente et håp hos enkelte i fotballforbundets kontorer på Ullevaal stadion. Der frykter man at mange barn og unge vil slutte med idrett dersom oppholdet uten skikkelig trening blir for langvarig.

Gleden ble kortvarig: For da Bent Høie annonserte veilederen mandag denne uken, var det altså lite nytt å spore for barneidretten ved første øyekast: Krav om én meters avstand skulle fortsatt gjelde.

Likevel oppsto det full forvirring både i idrettens øverste ledelse og i deler av regjeringen:

Norges idrettsforbund sendte nemlig ut en pressemelding der de blant annet skrev om hvordan barn opp til 4. klasse nå kunne trene som før coronakrisen – altså med nærkontakt.

Slettet Twitter-melding

Da dette ble referert i VG, tok Helsedirektoratet kontakt og avkreftet opplysningene.

Ifølge NIF skyldtes det hele en intern glipp hos dem. Men idrettsforbundet var ikke de eneste som bommet:

Kulturminister Abid Raja – som altså sitter i regjering med Bent Høie – la ut følgende melding på Twitter: «Endelig kommer vi i gang med barneidrett med kontakt. Selv om det kun er for de minste barna i små grupper. Små skritt i riktig retning».

SLETTET: Denne twittermeldingen til Abid Raja ble slettet da statsråden ble oppmerksom på at innholdet ikke var korrekt. Foto: Faksimile

Senere slettet kulturministeren meldingen.

VG har stilt Abid Raja flere spørsmål om til dette gjennom kulturdepartementets kommunikasjonsavdeling. Spørsmålene er ikke besvart.

Publisert: 13.05.20 kl. 22:46 Oppdatert: 13.05.20 kl. 23:07

Fra andre aviser