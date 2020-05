FORBEREDER OPPSTART: Ståle Solbakken i FCK, her avbildet i oktober i fjor. Foto: Helge Mikalsen

Solbakken tror spillernes mentale helse blir en stor utfordring

Trener Ståle Solbakken (52) beskriver situasjonen i FC København som «merkelig» og er mest bekymret for de mentale utfordringene spillerne står overfor.

Nå nettopp

Forrige uke ble det klart at det danske seriespillet etter planen skal starte opp igjen 29. mai. FCK møter Lyngby 1. juni, og Randers seks dager senere.

– Vi startet opp med fullkontakt trening forrige uke. Spillerne skifter hjemme, får med seg mat hjem og behandles i et skur utendørs som vi har rigget til, sier Solbakken til VG.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Situasjonen er merkelig, men ok. Det fungerer greit så langt. Nå har spillerne en trygghet. Spørsmålet er hvordan det blir når kampene starter, sier 52-åringen.

– Hva bekymrer deg mest?

– Det er nok spillernes mentale helse. Selvfølgelig også det fysiske, men hvordan de takler endringene og den spesielle situasjonen. Det er veldig mye som er uklart og et puslespill som ikke er ferdiglagt.

les også Solbakken mener «corona-egoismen» rår: – Uverdig

Derfor har Solbakken og ledelsen i FCK trappet opp den mentale oppfølgingen spillerne i klubben får. Martin Langagergaard er «prestasjonspsykolog» og har sammen med lege Morten Boesen, som også jobber med det danske landslaget, trappet opp kontakten med spillerne i denne ekstreme perioden.

– Vi har jobbet mye med det, og vært opptatt av at spillerne skal få rom til å takle dette, sier Solbakken.

les også Fotballkjærestenes blytunge byrde

– Det blir møter med andre miljøer og andre settinger. Det er altfor tidlig å si hvordan dette blir, det er en surrealistisk situasjon og mye usikkerhet, sier Solbakken.

– Er det slik du ser det en gjennomførbar plan slik det nå er satt opp i Danmark?

– Ja. jeg synes det virker realistisk å få til. Jeg tror alle forstår de forskjellige sidene og interessene. Det er økonomi og TV-avtaler.

– Men jeg forstår også at det er spillere som er bekymret. De er isolert i et annet land, og noen av våre spillere har ikke sett barna og familiene sine på veldig lenge, og vært innestengt i et annet land, sier Solbakken som bor i København med kona Anniken og deres yngste datter Ida (15).

STARTER I HELGEN: Erling Braut Haaland avbildet på trening med Borussia Dortmund tidligere denne uken. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

les også Solbakken skeptisk til toppturnering for barn: Advarer mot «Barcelona-sjuken»

De to eldste barna er voksne, og klarer seg ifølge faren fint selv om de ikke har møtt den nærmeste familien på en stund. 19 år gamle Markus Solbakken spiller for HamKam i 1. divisjon.

Allerede i helgen er det start i Bundesliga, og etter hvert skal det spilles kamper i Eliteserien, Toppserien, Premier League, Championship og flere steder. Flere ligaern har også besluttet å avslutte sesongen. Frankrike, Nederland og senest Belgia.

– Det kommer til å dukke opp mange scenarioer, og forskjellige kulturer og land vil løse det på forskjellige måter. Det er jo absurd at Augsburg-treneren ikke kan lede laget i helgen fordi han kjøpte en tannkrem. Men situasjonen i hele verden er så spesiell nå, sier Solbakken.

PS! FC København møter OB til treningskamp fredag, klokken 13.00.

Publisert: 22.05.20 kl. 04:24

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Fra andre aviser