VAR-drama for Ødegaard og Real Sociedad – tapte mot Real Madrid

(Real Sociedad - Real Madrid 1–2) To kontroversielle VAR-avgjørelser på to minutter kan ha kostet Martin Ødegaard og Real Sociedad dyrt.

På stillingen 1–0 til Real Madrid serverte Ødegaard ballen til Adnan Januzaj, som klinket ballen i mål fra 20 meter.

Men skuddet passerte Mikel Merino på veien inn, og derfor blåste dommeren for offside. Merino involverte seg ikke i spillet, men likevel fikk ikke målet stå.

Minuttet senere gikk Real Madrid i angrep, og Karim Benzema dempet ballen med det som tydelig så ut til å være armen. Dommeren godkjente målet, og VAR-bussen lot det stå. Dermed gikk Real Sociedad fra utligning, til å ligge under med to mål på kun et par minutter.

På tampen reduserte Mikel Merino, men det endte 2–1. Dermed klatrer Real Madrid opp på toppen av tabellen i La Liga, på innbyrdes oppgjør foran Barcelona. Ødegaard ble tatt av banen med ti minutter igjen.

Brasiliansk magi

Det var likevel en fortjent Real Madrid-seier. De skapte den største og eneste sjansen i første omgang, men brasilianske Vinicius jr. avsluttet like over.

På motsatt side av banen var det enda roligere for Real Madrid-keeper Thibaut Courtois. Real Sociedad slet med å skape sjanser, og belgieren fikk ikke et eneste skudd på mål å bryne seg på fra Ødegaard og lagkameratene.

Real Madrid fikk første stikk rett etter pause, og det var kampens beste, Vinicius jr., som skapte målet.

19-åringen, som er nesten to år yngre enn Ødegaard, driblet seg på vakkert vis gjennom Real Sociedad-forsvaret, før han forsøkte å avslutte. Da satte Diego Llorente inn en sen takling, som fikk dommeren til å peke på straffemerket.

Sergio Ramos tråkket selvsikkert opp til straffemerket, og sendte Real Madrid i ledelsen.

Tapet er alvorlig for Real Sociedads drømmer om Champions League-spill neste sesong. Nå skiller det fem poeng opp til fjerdeplassen, som sikrer CL-plass.

AS: Ødegaard blir værende i Real Sociedad

Likevel kan Ødegaard få muligheten til å revansjere tapet neste sesong. Tidligere søndag meldte nemlig den spanske avisen AS at Real Madrid og Martin Ødegaard har bestemt seg for å forlenge låneavtalen med Real Sociedad i ytterligere ett år.

Allerede da Ødegaard ble utlånt i fjor sommer ble det rapportert at utlånet ville vare i to sesonger, men etter at nordmannen imponerte i starten av sesongen startet spekulasjonene om at Real Madrid ville hente ham tilbake allerede nå.

AS skriver at coronapandemien gjør at Real Madrid utsetter sitt «fornyelsesprosjekt» i ett år, og dermed lar Ødegaard bli værende i Real Sociedad en sesong til. De opplyser at avgjørelsen er tatt etter enighet med Ødegaard selv. Da blir Ødegaard igjen Real Madrid-spiller sommeren 2021.

Publisert: 21.06.20 kl. 23:55

