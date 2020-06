Skuffet FKH-keeper etter tabbe: – Om jeg klarer å holde verdens enkleste ball så vinner vi

HAUGESUND (VG) (Haugesund - Kristiansund 2–2) Etter å ha ledet med 20 minutter igjen vartet FKH-keeper Helge Sandvik opp med en gavepakke til gjestene fra Kristiansund.

Oppdatert nå nettopp

Et FK Haugesund tilbake i sin vante 4–4–2-formasjon åpnet friskt mot et Kristiansund-lag som kom fra en 7–2-seier mot Aalesund forrige serierunde. Det var likevel bortelaget som skulle få det første nettsuset på Haugesund stadion etter at Amin Askar satte ballen i mål med en fin volley.

Haugesund-spillerne jublet med en enorm lettelse etter 70 minutter etter at de hadde snudd 0–1 til 2–1. Men bare et par minutter senere smalt det i motsatt ende. Og det etter en kjempetabbe. Helge Sandvik glapp et enkelt innlegg til Christophe Psyché på bakerste som enkelt satte inn 2–2.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Det er en kamp vi bør og skal vinne. Om jeg klarer å holde verdens enkleste ball så vinner vi, sier en preget Helge Sandvik til VG etter kampslutt.

les også Hat trick-helten krever 10 på børsen etter vill målfest

– Ja, for det var en ball du skulle hatt?

– Jaja, herregud. Den er nesten for enkel. Jeg tenker neste trekk tror jeg, og det var bare et lite øyeblikk hvor jeg var ukonsentrert, sier Sandvik før han følger opp med hvordan han følte det da han merket at ballen ikke var i grepet.

– Først så ser jeg bakk meg hva som skjer. Der ser jeg at her blir det mål og da er det tungt.

Første scoring i åpent spill

Kristiansund holdt ledelsen til pause, men etter sideskiftet tok det ikke lang tid før de hvite og blå kunne slippe jubelen løs. Etter 48 minutter satte danske Alexander Ammitzbøll sitt første mål for FKH i Eliteserien.

Det var også FKHs første mål denne sesongen etter åpent spill. De to tidligere målene kom begge etter straffespark. Begge fra Niklas Sandberg.

– Det er deilig at den kom, og at vi fikk scoring i spill. Det gir oss forhåpentligvis selvtillit fremover, sier Ammitzbøll til VG.

les også Bodø/Glimt ydmyket Haugesund: – Vi blir pisset på

Haugesunds andre scoring kom fra Niklas Sandberg som skrudde ballen lekkert inn i lengste etter en målgivende pasning fra Mikkel Desler. Han forteller at han nå er glad for at det ikke kun er på straffer han leverer.

– Det eneste jeg har gjort de to siste kampene er å score de to straffene og miste ballen. Det var godt å se at jeg duger til andre ting også, sier Sandberg.

– Du hadde et intervju etter 6–1-tapet mot Glimt i forrige rundt som fikk god oppmerksomhet også?

– Ja, jeg trodde reporteren mente vi hadde sluppet inn syv, så det ble litt misforståelse der. Så vi kan legge intervjuer med i boksen for positive ting jeg har gjort den siste tiden også, smiler FKHs høyrekant.

Se intervjuet Sandberg gjorde med Eurosport her:

– Tøffeste kampen så langt

Amin Askar fikk tillit på kanten ettersom Amahl Pellegrino ble igjen i Kristiansund med en mindre skadesmell. Men det var ikke bare Askar som fikk prøve seg. Christian Michelsen gjorde nemlig hele syv endringer fra laget som feide over Aalesund forrige runde.

Haugesund på sin side kom fra to dårlige opplevelser mot Brann og ikke minst mot Glimt som endte med et 6–1-tap.

– Undervurderte dere Haugesund?

– Her?! Nei! Spør du meg og andre så vil de nok si at dette var den tøffeste så langt i år. På Lerkendal møtte vi et RBK som ikke er så fysisk som FKH, og hjemme er vi alltid gode. Vi vet det er tøffere og vondere for kroppen å komme hit, og da er det deilig å ta et poeng, sier en fornøyd Askar til VG etter kampslutt.

les også Nådeløs Grindhaug etter Brann-tapet: – Gud hjelpe meg så fryktelig

Fornøyd var også trener Christian Michelsen som kunne se at flere spillere i troppen leverte mot et fysisk og robust Haugesund i desperat poengjakt.

– Vi visste det kom til å bli mannfolkfotball her i Haugesund. De er tøffe og trenger poeng. Det er mye som står på spill, og nå handler det om å plukke med seg poeng trutt og jevnt. Det gjør vi nå, og den jobben skal vi legge ned fremover også, smiler Michelsen til VG.

PS! Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

RASER: Jostein Grindhaug kunne se sitt Haugesund miste poeng etter en stygg blemme fra Helge Sandvik. Foto: Jan Kåre Ness

Publisert: 24.06.20 kl. 19:55 Oppdatert: 24.06.20 kl. 20:57

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 3 3 0 0 8 – 3 5 9 2 Brann 3 2 1 0 7 – 3 4 7 3 Bodø/Glimt 2 2 0 0 10 – 3 7 6 4 Kristiansund 3 1 2 0 9 – 4 5 5 5 Stabæk 3 1 2 0 4 – 2 2 5 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser