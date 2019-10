SMILENDE: Ole Gunnar Solskjær var fornøyd før kampen mot Liverpool, og hadde ingen grunn til å være misfornøyd med etterpå heller. Foto: PETER POWELL / EPA

Kommentar

En god dag – men Solskjær fikk ingen nye svar

(Manchester United – Liverpool 1–1) Det var kampen som potensielt kunne senket Ole Gunnar Solskjær. Det så lenge ut til å bli kampen som ville reddet høsten hans.

Nå nettopp







Det ble ingen av delene.

Manchester United stoppet Liverpools 17 kamper lange seiersrekke, sånn sett en ganske god dag for en hardt presset manager.

Men for fjerde gang denne sesongen rotet United bort en 1–0-ledelse i serien, uavgjort mot Liverpool er heller ikke verdt mer enn ett poeng og tabellen er enda litt mer brutal nå enn etter forrige serierunde.

Manchester United er på 13. plass. Etter ni serierunder er det to poeng til nedrykksstreken.

les også Her er kong Harald på Old Trafford

1–1: Adam Lallana har sneket seg bak ryggen til Marcos Rojo, som forgjeves roper på offside. Foto: Andrew Yates / Sportimage/PA Images

Skademotgangen ville liksom ingen ende ta da Axel Tuanzebe fikk seg en smell under oppvarmingen, men som vi så i 0–0-kampen i februar: Når Liverpool er motstander, spiller skader mindre rolle, da løftes United opp og frem av et Old Trafford som synger om sine 20 ligagull og minst av alt i hele verden vil at Liverpool skal få sin 19. tittel.

Med voldsom aggressivitet kjempet United den suverene ligalederen ut av stilen før pause. Solskjær la om til tre mann i midtforsvaret, Aaron Wan-Bissaka var tilbake på høyreflanken, hardtarbeidende Ashley Young gjorde jobben sin på den andre siden og Manchester United fortsetter å imponere defensivt.

Mannen som kom inn for Tuanzebe, Marcos Rojo, må ta på seg det tyngste ansvaret for at seieren glapp i sluttminuttene, ellers hadde hjemmelaget imponerende bra kontroll. Kjempen Harry Maguire vokser seg stadig større i midten, og statistikken viser altså at ingen lag slipper til færre sjanser enn Manchester United.

Det er på mange måter Solskjærs største triumf så langt i sesongen. Han har lykkes med å få orden på forsvaret.

les også Klopp refser United-stilen: – De forsvarer bare

Bare i to av tolv kamper, mot Crystal Palace (1–2) og West Ham (0–2), har United sluppet inn mer enn ett mål. Totalt er det bare blitt ti baklengsmål.

Men manageren har ikke hatt mye å juble for på motsatt side av banen. Kun én gang, mot Chelsea i serieåpningen (4–0), har United scoret mer enn ett mål. Totalt er det bare blitt 13 scoringer på tolv kamper, og dét er blitt Solskjærs nye problem.

Men mot Liverpool var United en jagende, samlet maskin som stresset motstanderen i stykker de første 45 minuttene. Andreas Pereira leverte kanskje den beste av sine 44 United-kamper og var knapt til å kjenne igjen, Marcus Rashford var meget pigg og endelig til å kjenne igjen.

Rashford lå i en bred spissrolle ved siden av Daniel James, og duoens kjappe bein lå bak 1–0, en Munch av en United-kontring.

FLØY IGJEN: Marcus Rashford svever gjennom luften og sender Manchester United foran. Foto: PETER POWELL / EPA

Betyr det at spillerne kan når de vil? Så lett er det ikke. Er dette det samme United-laget vi har sett tidligere denne sesongen? Det er nok det.

Det ble verre å stå imot etter pause. Kreftene begynte å ta slutt, og United hadde ballen veldig lite. Litt brutalt kan vi nok også konkludere med at Liverpool-oppturen ikke ga Solskjær så veldig mange nye svar.

Han visste allerede at spillerne hans kan kjempe som ville dyr og slåss seg til uavgjort mot Liverpool, slå Chelsea og Leicester og være nær ved å ta Arsenal. Av Manchester Uniteds ti poeng etter ni seriekamper er åtte kommet mot disse fire motstanderne, nummer én, tre, fire og fem på tabellen.

les også Den enorme forskjellen: VG vurderer kjøpene til Manchester United og Liverpool

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Fra møtene med Wolverhampton, Crystal Palace, Southampton, West Ham og Newcastle har Manchester United bare fått med seg to poeng.

Og det er disse oppgjørene som er hverdagen, de skal topplagene vinne. Men da er det ikke kontringsplass, da må manageren ha en offensiv plan, et angrepsmønster. Da holder det ikke med knallhardt arbeid.

Solskjær har vært uheldig med skader. Det gjør det vanskeligere å terpe på treningsfeltet, og Jürgen Klopp forsvarte ham fredag ved å påpeke at det ikke er mulig å spille den fotballen du vil med skader på fem-seks sentrale brikker. På den annen side er det Solskjær og klubbledelsens ansvar at stallen er såpass tynn.

Nå venter Norwich borte, Bournemouth borte, Brighton hjemme, Sheffield United borte og Aston Villa hjemme i de fem neste kampene.

Når de er over, har vi fått mange flere svar. Da bør også Manchester United ha mange flere poeng.

Publisert: 21.10.19 kl. 06:46







Mer om