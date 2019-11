Her klikker det for spilleren etter at han blir utvist – nå krever dommeren strengere straffer

Det var da dommeren ble skallet til og sparket av en spiller han hadde gitt rødt kort at han ble sikker: – De er nødt til å gi strengere straffer for dette. Spillere som holder på sånn har ingenting på en fotballbane å gjøre, sier dommeren til VG.

Nå nettopp







Hendelsen fant sted i en kamp dommeren dømte på Østlandet for noen år siden. Han forteller at spilleren hadde vært aggressiv gjennom store deler av kampen. Det røde kortet fikk spilleren etter at han var byttet ut, for verbale utbrudd mot assistentdommeren.

Da kortet ble delt ut reagerte spilleren, som også hadde bakgrunn fra kampsport, med å skalle til og sparke dommeren. Se video av hendelsen i toppen av saken.

– Jeg ble helt sjokkert. Jeg har aldri opplevd noe lignende som dommer, sier dommeren om hendelsen.

Dommeren ønsket å stå frem med fullt navn i VG, men er anonymisert for at spilleren som sparker ham ikke skal kunne identifiseres.

Dommeren føyer seg dermed inni rekken av dem som har blitt utsatt for vold på fotballbanen:

les også Slik så Sebastian (21) ut etter å ha blitt slått ned på fotballbanen

Saken ble meldt inn til den lokale fotballkretsen, som sendte den videre til Norges Fotballforbund (NFF) sentralt. Der ble spilleren suspendert fra å spille kamper i over ett år. Det mener altså dommeren at er for lavt.

– Det er altfor mildt, de er nødt til å gi strengere straffer for dette. Han kunne fint fått det dobbelte. Holder man på sånn, har man ingenting på en fotballbane å gjøre, sier han til VG.

Dommeren synes også at de andre sakene VG har kunnet avdekke den siste tiden burde ha ført til strengere straffer. Det er han heller ikke alene om:

les også Fotballdommer går til politiet etter trusler: – NFFs straffer er for milde

Dommeren anmeldte selv spilleren. Politiet bekrefter til VG at spilleren fikk en bot på 7000 kroner for angrepet på dommeren.

Den aktuelle spilleren har også havnet i trøbbel utenfor fotballbanen. Han har blitt dømt til flere års fengsel for voldshandlinger og kriminalitet som ikke var relatert til fotball. Dommen fra tingretten er anket til lagmannsretten. Mannen sitter i varetekt til ankeforhandlingene starter, ifølge dommen.

Ifølge dommen har mannen drevet med kampsport.

VG har vært i kontakt med mannens forsvarer i den alvorlige straffesaken, advokat Trygve Staff. Han forteller at klienten ikke ønsker å kommentere saken overfor VG.

Publisert: 07.11.19 kl. 17:55







Mer om