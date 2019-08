ET NUMMER FOR SMÅ: Erling Braut Haaland taper en hodeduell mot Real Madrid-kaptein Sergio Ramos. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Haaland nær scoring – byttet drakt med Benzema

SALZBURG (VG) (Red Bull Salzburg – Real Madrid 0-1) Erling Braut Haaland fikk ikke med seg en scoring mot stjernene fra Real Madrid, men han fikk med seg drakten til Karim Benzema.

Side om side med Eden Hazard ruslet Erling Braut Haaland ut av spillertunnelen til dundrende applaus fra de 30 000 oppmøtte på Red Bull Arena. En helt vanlig treningskamp for motstander Real Madrid, men for Salzburg-klubben: en generalprøve før høstens deltagelse i Champions League.

Det var en tydelig motivert 19-åring fra Jæren som raskt plasserte seg mellom Real Madrid-kaptein Sergio Ramos og Raphaël Varane. Haaland åpnet friskt, og skapte kampens første sjanse etter seks spilte minutter. Lysluggen fra Bryne presset Carvajal til å gjøre feil, og med litt marginer kunne Salzburg kunne tatt ledelsen på påfølgende innlegg.

Den storvokste spissen, som scoret 9 mål i én og samme kamp i U21-EM, tok for seg og spilte frem rekkekamerat Minamino minutter senere, uten at det resulterte i scoring. Det gjorde det derimot da Eden Hazard og Real Madrid tok en kontring etter 19 minutter. Hazard, som i sommer signerte for klubben fra Chelsea, fikk ballen fra Karim Benzema, dro av et par mann før han curlet ballen vakkert i lengste kryss. Det så i et øyeblikk ut som «Playstation-fotball».

Haaland, som virket ivrig etter å vise seg frem, stjal ballen fra Ramos og stormet mot mål, men avslutningen ble blokkert av stopperkollega Varane. Like etter fikk han stå umarkert i boksen på en dødball, men det som skulle være en myk stuss ble en heading utenfor. Før han ble byttet ut fikk han en kjempemulighet til å sende hjemmelaget i ledelsen, men til tross for 1,91 cm på strømpelesten manglet Haaland noen centimeter for å kunne styre inn utligningen.

Da pausesignalet lød, gikk 19-åringen rett bort til Karim Benzema og byttet trøye med Real Madrid-stjernen. De to spissene slo av en prat på vei inn i garderoben, og da lagene kom på banen igjen hadde Red Bull-trener Jesse Marsch skiftet ut nær samtlige spillere. Salzburg-klubben møter Wolfsberger til sesongens tredje seriekamp allerede om tre dager.

Etter pause var Red Bull Salzburg nær utligning flere ganger, og imponerte med gode kombinasjoner og kollektivt press. Flere ganger måtte hovedstadsklubben fra Madrid se hjemmelaget rulle opp angrep på angrep foran et entusiastisk publikum. Det ble ikke flere scoringer, men det ser lyst ut for Salzburg-klubben som skal ut i Champions League for første gang siden Red Bull-konsernet kjøpte klubben i 2005. Hjemmefansen har enorme forventninger til hva klubben fra Mozart-byen kan utrette i Europa, og det blir opp til en norsk 19-åring å vise seg fram på den aller største scenen.

