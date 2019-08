Scoret i MLS - tok kraftig oppgjør med våpenloven

Alejandro Bedoya feiret scoringen mot DC United med å løpe rett bort til nærmeste tv-mikrofon for å si sin mening om Amerikas våpenlov.

– Hei, Kongressen! Gjør noe NÅ! Få en slutt på våpenloven, ropte Philadelphia Unions kaptein Alejandro Bedoya inn i mikrofonen.

Bedoya ble ikke straffet av MLS etter å ha kommet med det som blir omtalt som et politisk budskap. På sin egen Instagram-profil etter kampen virker 32-åringen fornøyd med å ha fått frem sitt budskap.

– I forbindelse med mitt standpunkt etter scoringen så er det en skam at det blir sett på som en politisk ytring. For meg handlet det kun om å dele en følelse som jeg mener de fleste amerikanere kan være enige om.

Lørdag ble 20 personer drept under en masseskyting i Texas.

Dagen etter var det en ny episode i Ohio hvor ti mennesker ble drept, og 27 ble skadet.

Før kampen og etter masseskytingene i Amerika kom Bedoya med tydelige meldinger på Twitter om hva han mente om våpenloven.

– Ord uten handling er verdiløse. Amerika er i ferd med å bli et dystopisk samfunn, ser det ut som. Gjør noe! Det er nok! Før han fulgte opp med forslag til hvordan loven kunne bli bedre.

– Vi kan starte med strengere regler for bakgrunnssjekk, «røde flagg»-regler, lage et register for våpenkjøp, stoppe våpenbutikk-smutthull og innføre skatt på ammunisjon.

Publisert: 05.08.19 kl. 23:03