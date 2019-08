SKVÆRET OPP: Det falt ikke i god jord hos Inge André Olsen da Tortol Lumanza forsøkte å presse frem en overgang. Nå har han hentet belgieren tilbake. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Kalte Lumanzas oppførsel «lavmål» i bitter avskjed – nå er han tilbake

BEKKESTUA (VG) Sportssjef i Stabæk, Ingé Andre Olsen, mente Tortol Lumanza «manglet respekt» da han forsøkte å streike seg vekk. Halvannet år senere er belgieren tilbake i Stabæk-drakt på Nadderud-matta.

– Det var ganske tøffe ordlag det. Vi var ikke gode venner da, sier Inge André Olsen til VG etter 1–1-kampen mot Haugesund.

Det er kun halvannet år siden belgieren nektet å møte på trening fordi han var skuffet over å ikke bli solgt.

– Et par uker etter at overgangen var i orden, så snakket vi sammen og så la vi det bak oss. Så heier jeg på ham, og han heier på oss. Vi har vært gode venner siden den overgangen for halvannet år siden.

Sportssjefen mente at spilleren «ikke hadde respekt» for prosessene i klubben, da spilleren streiket etter at Stabæk hadde avslått et bud på midtbanespilleren.

– Svært dårlig. Jeg vil beskrive den som et lavmål, sa Olsen om spillerens oppførsel før overgangen til Osmanlispor gikk i orden.

Nektet å gi Lumanza avskjedsord i mediene

Da Lumanza forlot klubben uttalte Inge André Olsen at «han er ferdig. Jeg har ikke noen flere tanker rundt ham». Siden skværet de opp.

– Vi snakket om det to uker etter at jeg dro. Vi snakket ut om det, det var ingen «big deal».

– Men det var noen tøffe ord som ble brukt?

– I øyeblikket er det litt hett, men så er det fort glemt. Når man er sur, så sier man ting man ikke trenger å si, sier Lumanza, som måtte se seieren glippe i re-debuten:

Belgieren har tidligere fortalt at Stabæk «reddet» fotballkarrieren hans etter en lengre depresjon. Nå er han glad for å være tilbake i Bærum.

– Det var her jeg fikk identiteten min som fotballspiller. For meg er det som hjemme, sier han.

Flere kan være på vei inn

Mangel på kamptrening førte til at Tortol Lumanza Lembi startet kampen på benken, men snaut ti minutter før slutt fikk han igjen spille Eliteseriefotball på Nadderud.

– Jeg er veldig glad for å være tilbake, og nøt det i dag. Jeg har ikke spilt kamp på to måneder, men dette er første steg på å komme i form, sier Lumanza til VG, som tidligere fortalte om hva klubben gjorde for ham:

I 1–1-kampen mot Haugesund fikk midtstopper Yaw Amankwah og den danske midtbanespilleren Sammy Skytte debutere fra start.

Inge André Olsen sier at klubben kommer til å jobbe helt frem til overgangsvinduet stenger med å jakte spillere – spesielt offensivt – etter blant annet å ha mistet toppscorer Franck Boli.

– Vi jobber med flere spillere. Men hvis det skal noen inn nå, så skal det være bra kvalitet, sier han.

Haugesunds målscorer var ute med leppa etter å ha satt inn 1–1:

