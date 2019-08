Hestad skråsikker på play off: – Alle skjønner at vi skal gå videre nå

(Molde – ARIS Thessaloniki 3–0) Molde står med en halv fot i play off-runden til Europa League etter å ha utmanøvrert sin greske motstander på hjemmebane.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Vi er middels fornøyd med ikke å få et til mål mot et lag som henger såpass i tøylene. Men vi skal uansett si oss godt fornøyd med 3–0 hjemme, sier Eirik Hestad – som scoret Moldes mål nummer to – til Eurosport etter kampen, før han skråsikkert avslutter med:

– Alle skjønner at vi skal gå videre nå.

Den norske serielederen overbeviste stort mot ARIS Thessaloniki i den første kampen i europaligaens tredje kvalifiseringsrunde. To scoringer av Magnus Wolff Eikrem og Hestad i 1. omgang la grunnlaget, og en ARIS-utvisning drøyt halvtimen før slutt gjorde at de blåkledde kunne senke skuldrene.

Da Martin Ellingsen la på til 3–0 etter 87 minutter ga resultatet et riktig bilde av kampen, der Molde etter hvert viste seg som det klart sterkeste laget.

– 3–0 er bedre enn 2–0, humrer Ellingsen i et Eurosport-intervju etter kampen.

Og som om ikke det gjorde veien lang nok tilbake for grekerne, må de også klare seg uten kapteinen Fran Velez i returoppgjøret. I det 63. spilleminutt forvillet han seg inn i løpsduell med Leke James som bakerste mann, noe man tidlig så ikke kunne gå bra. Det endte med rødt kort – og noe som lignet en hamstringskade.

RØDT KORT: Fran Velez måtte hjelpes av banen og ble tapetsert med støttebandasje over låret på sidelinjen etter å ha pådratt seg en utvisning. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

les også FKHs Europa-eventyr i trøbbel etter straffescoring

Molde i Europa League 2019/20 Runde 1: KR 7–1 (H), 0–0 (B), 7–1 sammenlagt Runde 2: Cukaricki 0–0 (H), 3–1 (B), 3–1 sammenlagt Runde 3: Aris Thessaloniki 3–0 (H) Vis mer

Fornøyd trener

Molde-trener Erling Moe var i godt humør, men latet ikke til å være klar til å sprette champagnekorker da han tok seg en prat med Eurosport etter kampen.

– Jeg er godt fornøyd med gjennomføringen og at vi holder et godt lag borte fra målgården vår.

Han fikk se laget sitt med god kontroll hele kampen, kanskje med unntak av noen minutter på tampen av 1. omgang. De spilte med lav risiko, grep sjansene og styrte stort sett som de ville da kampen gikk inn i sluttfasen.

– Vi er et lag som ønsker å ha ballen og bruke ballen for å skape sjanser. Det ligger en fare i det, hvis man ikke er flink nok, sier Moe i intervjuet sendt like etter kampen.

les også Slet mot spissløse Viking – så byttet Molde inn superduoen

BURSDAGSBARN: Formspilleren Magnus Wolff Eikrem åpnet scoringsballet i rosenes by og kalte målet «den beste gaven» i intervju med Eurosport. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / TT NYHETSBYRNN

Effektive

Molde startet kampen avmålt og forsiktig, men i løpet av fem dødelig effektive minutter sikret de seg et solid overtak. Da klokken nærmet seg 27 minutter angrep de blåkledde fra høyresiden og ballen snirklet seg etter hvert via Fredrik Aursnes frem til bursdagsbarnet Magnus Wolff Eikrem, som enkelt kunne bredside ballen i mål til 1–0.

Omtrent fem minutter senere fulgte Eirik Hestad opp da et høyt Molde-press viste seg effektivt. Aursnes dro av en mann og snublet i avslutningen, men etter to ytterligere forsøk – først fra Leke James – og deretter Hestad, satt den i mål.

Publisert: 08.08.19 kl. 20:51 Oppdatert: 08.08.19 kl. 21:33