Fjørtoft mener at «Jogi» har sovet i timen

Jan Åge Fjørtoft (52) tenker at Tyskland-sjef Joachim Löw (59) er for sent ute med generasjonsskiftet.

– «Jogi» har sovet litt i timen, samtidig som det også handler om hvordan internasjonal fotball har utviklet seg, sier Fjørtoft til VG.

Landslagsvrakingen av Bayern-stjernene Thomas Müller (29), Jérôme Boateng (30) og Mats Hummels (30) kom som et sjokk til EM-kvaliken.

Tyskland ble verdensmester i 2014, men hadde et katastrofalt 2018-VM. For første gang i historien ble tyskerne slått ut etter det innledende gruppespillet. Etter VM kom Tyskland også sist i sin Nations League-gruppe, med bare to poeng på fire kamper, i gruppe med Frankrike og Nederland. Så bestemte Löw seg for å vrake de tre med i alt 246 landskamper.

– Han kommer litt for sent på banen med generasjonsskiftet. Han kunne ha gjort det etter at de vant Confederation Cup i 2017. Tyskland vant med «C-laget», men Löw klarte ikke å få dem som var med den gang integrert i laget.

Fjørtoft fastslår at den tyske landslagssjefen først nå kjører inn hurtighet og kontringer.

– Löw har også fått mye kritikk i Tyskland for at han brukte så lang tid på å analysere VM-nedturen.

Jan Åge Fjørtoft, som selv spilte i Eintracht Frankfurt, svarer slik når vi spør om hvem som er mest spennende av dem som har kommet inn:

– Timo Werner, men han var med i Russland- VM. Han er litt for avhengig av en type spill som passer ham.

– Leon Goretzka har tatt nye steg. Han var god i Schalke, og har nå fått en ny dimensjon over spillet i Bayern München. Jeg synes han er den som har tatt det største steget, sier Fjørtoft, som også jobber for tyske Sky som fotballekspert.

Fjørtoft snakker også om Kai Havertz fra Bayer Leverkusen.

– Han er en spiller som du er bare glad for å se, sier Fjørtoft - og hyller 19-åringen, som spilte fra start i treningskampen mot Serbia i midtuken.

Joachim Löw har altså bestemt seg for å vrake både Boateng og Hummels.

– Det er spesielt at han utelater dem for alltid. Det er dårlig kommunikasjonsstrategi. Det gjør deg sårbar, sier Fjørtoft.

– Kommer Tyskland tilbake?

– Tyskland kommer alltid tilbake. Men det som bekymrer meg på vegne av tysk fotball, er at engelsk fotball - som jeg også er glad i - er flinkere til å få frem individualistene, de rå spillerne. Tysk fotball har ikke klart å få frem nok av dem, sier Fjørtoft - og viser til engelske Jadon Sanchos suksess i Dortmund.

