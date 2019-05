Effektive: Mads Reginiussen (i midten) satte inn 1–0 og sikret tre poeng på Brann stadion. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Brann pepet ut etter hjemmetap for Ranheim

BERGEN (VG) (Brann-Ranheim 0–1) Mens Brann sløste med sjansene, trengte Mads Reginiussen og Ranheim bare én mulighet for å sikre tre poeng i Bergen.

Mathias Fløtaker

Og da sluttsignalet gikk på Brann Stadion, var det en høylytt pipekonsert som møtte hjemmelaget. De stanget og stanget, og vil lenge lure på hvordan de endte opp med null poeng.

For det sto ikke på sjansene for hjemmelaget. Gilli Rolantsson, Gilbert Koomson og Azar Karadas fikk alle gode muligheter, men Even Barli og Ranheim-forsvaret sto i mot. I stedet ble Mads Reginiussens scoring elleve minutter etter pause avgjørende.

Den kreative midtbanespilleren kombinerte seg fint gjennom med god hjelp fra Adria Mateo Lopez, og alene med Håkon Opdal sørget han for 0–1. Brann trykket trønderne tilbake på banen, men klarte aldri sette ballen i mål og gikk dermed på sesongens tredje tap.

Planløst hjemmelag

Ranheim gikk ut lavt med elleve mann bak egen sirkelbue. Det har vært en suksess for både Vålerenga og Strømsgodset, som begge har fått med seg poeng fra Brann stadion i år. Gjennomgangsmelodien var den samme søndag kveld. Brann hadde ballen, men fikk trøbbel med å trenge gjennom et solid defensivt fundament fra bortelaget.

Gilbert Koomson fikk riktignok både én og to muligheter til å sende bergenserne i føringen, men en god Even Barli sørget for å holde Ranheim inne i kampen. Svein Maalens kampplan fungerte bra og trønderne kunne dermed gå til pause med 0–0.

Én sjanse, én scoring

Kampbildet etter pause var forsvinnende likt som i den første omgangen. Brann trillet og trillet, men hadde ikke kreativiteten til å bryte ned et Ranheim-forsvar anført av meget solide Daniel Kvande. Gilli Rolantsson kunne ha sendt bergenserne i ledelsen sju minutter ut i omgangen, men avslutningen gikk rett på Barli.

I stedet var det Ranheim som skulle vise prov på effektivt angrepsspill. Blåtrøyene vant ballen høyt på Branns halvdel og derfra gikk det fort. Mads Reginiussen spilte vegg Adria Mateo Lopez og var plutselig alene med Håkon Opdal.

Der gjorde han ingen feil og plutselig var Ranheim i ledelsen etter sin første visitt i hjemmelagets sekstenmeter.

Sto i mot

Med et snaut kvarter igjen å spille fikk innbytter Azar Karadas en gyllen mulighet til å utligne, men avslutningen gikk rett på Barli.

Rødtrøyene etablerte et realt trykk på Ranheim de siste ti minuttene, men et heroisk bortelag sto i mot og kunne dermed feire sin andre seier på rad.

Dermed går Svein Maalen og hans gutter opp på 11.plass. Brann blir stående åtte poeng og ligger dermed på 7. plass etter syv spilte kamper.

Publisert: 05.05.19 kl. 19:53