ANGREPSSTJERNE: Niklas Castro ble poengkonge i OBOS-ligaen i fjor. Nå er norsk-chileneren klar til å vise seg frem på øverste nivå. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Castro utelukker ikke Floyd-markering: – Nok er nok

ÅLESUND (VG) Aalesunds Niklas Castro ønsker å bruke sin plattform som eliteseriespiller til å sende et budskap. Fotballforbundet er forberedt på at det kan bli «Black Lives Matter»-markeringer i den første ligarunden.

For mindre enn 10 minutter siden

George Floyds dødsfall og kampen mot rasisme og politivold har vekket et voldsomt engasjement verden over – også blant idrettsprofiler. Aalesunds FKs angrepsstjerne Niklas Castro har fulgt saken tett og sier at han også ønsker å ta et standpunkt, for eksempel ved å markere avstand fra rasisme om han scorer i seriepremieren mot Molde.

– Jeg kunne absolutt ha gjort det, sier han sittende på tribunen på solfylte Color Line Stadion.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Jeg har mange venner som var i Oslo under den demonstrasjonen og jeg skulle gjerne vært med selv. Man får vise sin støtte på de måtene som er mulig når ting er som de er, med tanke på corona og alt. Jeg føler det er på tide at folk setter ned foten nå, sier Castro, som blant annet har signert Amnesty Internationals opprop etter drapet på George Floyd i USA.

Noen av verdens største idrettsstjerner, som Lewis Hamilton, LeBron James, Kylian Mbappé og Michael Jordan, har uttrykt klare meninger om saken.

I Bundesliga viste stjerneskuddet Jadon Sancho frem en T-skjorte med George Floyds navn etter å ha scoret. En slik markering ville vanligvis blitt straffet av Det tyske fotballforbundet, men som i denne forbindelsen har valgt å vise skjønn.

les også VG kårer eliteseriens beste trenere

– Jeg synes det er et «statement» når profiler i Bundesliga gjør det, og mange følger med. Nok er nok, og det er bra at de bruker plattformen sin til å sende et budskap. Det er på tide at verden begynner å forstå at vi faktisk har et problem når det gjelder de tingene. Jeg synes det er fint at fotballspillere bruker den plattformen de har for å nå ut til folket.

Norges Fotballforbund er forberedt på at norske spillere kan ta etter Sancho i den første ligarunden. NFFs konkurransedirektør, Nils Fisketjønn, sier dette til VG:

– Vi bør forvente markeringer rundt dette. Det er derfor viktig at delegatene og dommerne orienteres på forhånd dersom det planlegges aktiviteter rundt oppvarming, innmarsj med mer. Det er heller ikke utenkelig med markeringer ved mål.

Han signaliserer at eventuelle markeringer ikke blir straffet:

– Dette synes jeg vi skal være åpne og inkluderende rundt. Jeg er helt sikker på at våre dommere også vil håndtere dette profesjonelt. Nøkkelen er at aktørene er informert, mener NFFs Fisketjønn.

Trives under press

Fire år etter at han ikke lykkes med å slå gjennom i Vålerenga og Eliteserien, er Niklas Castro altså tilbake i det gjeveste selskapet. I fjor ble han kåret til årets spiller i OBOS-ligaen, og var sentral da AaFK satte poengrekord (79) på nest høyeste nivå og rykket opp.

Med et overlegent offensivt repertoar endte han på 17 mål og elleve målgivende pasninger, noe som sørget for at norsk-chileneren ble innkalt til landslagssamling med Chile. Derfor er det høye forventninger til Castro i år – noe han lever helt fint med.

les også Stabæk-spillere om rasisme: – Absurd at antall pigmenter i huden skal ha noe å si

– Jeg har alltid høye forventninger til meg selv. Jeg vil alltid prestere, score og være en del av det som skjer offensivt. Jeg håper jeg kan bygge videre på det jeg gjorde i fjor og sesongene før. Det blir et steg opp og det blir tøffere, men jeg har god tro på at jeg kan prestere godt med det laget vi har, sier han.

I fjor ble Castro benyttet både som spiss og indreløper av Lars Bohinen. Denne sesongen hadde Aalesund i utgangspunktet tre rendyrkede spisser i Hólmbert Fridjónsson, nysigneringen Sigurd Haugen og Torbjørn Agdestein, men forrige uke røk sistnevnte korsbåndet og mister hele sesongen.

– Med tanke på det som skjedde med Torbjørn, tror jeg kanskje at jeg kan bli flyttet litt rundt. Jeg liker å spille spiss og jeg liker å spille indreløper. Så lenge det er offensivt og ikke defensivt, går det bra, smiler Castro.

I serieåpningen 16. juni venter fylkesrival Molde. Forrige møte mellom lagene endte 4–0 i AaFKs favør i cupens 3. runde, og Castro tror de oransje og blå kan slå godt fra seg igjen.

– Vi viste i fjor at vi kan slå Molde også. Jeg tror det blir bra og at vi kan være på høyde med dem, spår han.

Publisert: 14.06.20 kl. 08:53

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Fra andre aviser