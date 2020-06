ENGASJERT: Marcus Rashford er engasjert både på og utenfor banen. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Rashford roses etter oppgjør med myndighetene: – Dette er så viktig

Manchester United–stjernen Marcus Rashford (22) ber myndighetene ta tak i matmangel og fattigdom hos barn i England. Engasjementet hans roses av profilerte politikere i England.

– Dette handler ikke om politikk, men om medmenneskelighet, skriver Rashford i et brev han har sendt til det britiske parlamentet, og som han selv har lagt ut på Twitter.

Der forteller han sin personlige historie, om hvordan hans familie måtte belage seg på velferdsordninger og hjelp fra andre for å kunne ha nok på bordet til barna.

Han tar videre et oppgjør med at tall fra Food Foundations anslår at 200 000 barn i England har måttet stå over måltid under coronakrisen, fordi familiene deres ikke har råd til mat. Han sikter blant annet til at 1,3 millioner barn i England er registrerte for gratis skolemat, og ikke har fått støtte til mat siden skolene i England ble stengt på grunn av coronapandemien.

Han påpeker også at 45 prosent av barn fra familier med minoritetsbakgrunn eller svart hudfarge i England, lever i fattigdom.

Manchester United-angriperen ber myndighetene nå om å ta en U-sving, ta tak i problemet med barnefattigdom, og i tillegg forlenge gratis skolemat-ordningen til gjennom sommerferien.

– Takk, Marcus!

Til Rashfords skuffelse sa statsminister Boris Johnson ifølge Mirror at staten ikke vil finansiere det, men engasjementet har fått oppmerksomhet.

– Han har brukt sin posisjon til å fremme noen viktige saker, sa statsministerens talsmann ifølge The Mirror.

Flere profilerte politikere har også gått ut og gitt ros til Manchester United-stjernen.

– Dette er et så viktig, og rørende brev. Marcus Rashford har helt rett, vi ikke la 1,3 milloner barn gå sultne gjennom sommeren. Takk, Marcus. For arbeidet du gjør med å støtte barn under coronakrisen, skriver Keir Starmer, leder for partiet Labour, på Twitter.

– Jeg er kanskje fra London, og heier i tillegg på Liverpool, men her støtter jeg Marcus Rashford fullt og helt. Som barn fikk jeg selv gratis skolemåltider og hadde stor nytte av det, skriver Londons ordfører Sadiq Khan på Twitter.

Comeback fredag

Ole Gunnar Solskjær har foreløpig ikke gitt noen kommentarer om Rashfords samfunnsengasjement.

Manchester United og Rashford er forøvrig tilbake på Premier League-arenaen etter corona-pausen fredag kveld. Da møter de klubbens gamle manager José Mourinho, og hans Tottenham.

