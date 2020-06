UTE: Sean McDermott (t.h.) mister trolig flere måneder, og nå er det full keeperkrise i Kristiansund rett før seriestart. Nødløsningen kan bli mannen til høyre. Foto: Heiko Junge/Anders Tøsse/NTB scanpix

Full keeperkrise i KBK: Materialforvalter kan bli nødløsning

Førstekeeper Sean McDermott (27) har revet et leddbånd i tommelen. Nå jobbes det for å finne en ny keeper til serieåpningen mot Rosenborg om fem dager – men løsningen kan allerede være på plass.

Nå nettopp

Det bekrefter KBK-trener Christian Michelsen til VG torsdag kveld.

– Det er sånt som skjer i fotball. Han kolliderte på trening og var uheldig. Det er kjedelig for Sean, men jeg vet at han vil komme sterkt tilbake, sier han.

27-åringen ble operert onsdag og vil trolig være ute i tre måneder.

Sean McDermott har vært selvskreven i Kristiansund-buret siden han kom til klubben fra Ull/Kisa i 2017 – med unntak av noen merkelige uker i Romania i 2019 – og har ellers knapt mistet noen kamper. Nå må klubben fra Nordmøre finne et nytt navn til lagoppstillingen mot Rosenborg 16. juni.

Reservekeeper Serigne Mor Mbaye er klar, men bak ham har Kristiansund kun juniorkeepere tilgjengelig.

– Status nå er at vi bare har én keeper, men vi er ikke bekymret, sier Michelsen.

HAR ERFARING: Mbaye har to kamper i Eliteserien fra før. Her fra bortekampen mot Molde i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

KBK-treneren sier at planen i utgangspunktet er å finne en ny keeper i løpet av fem dager. Og om det ikke går? Vel, da har de en reserveløsning – nemlig materialforvalteren.

Svenske Conny Månsson la i utgangspunktet opp etter at han ikke fikk forlenget kontrakt med Kristiansund etter 2018-sesongen, men er nå «matris» for klubben. Om Michelsen & co. ikke lykkes med å hente ny keeper i løpet av de neste fem dagene kan han få seg en real forfremmelse.

– Conny er definitivt en god nødløsning. Erfaring forsvinner aldri, og det er ingen jeg stoler mer på enn Conny, sier han.

ERFAREN: Før han kom til Kristiansund spilte Conny Månsson for Kongsvinger i 1. divisjon og Eliteserien, og Fløy i 2. divisjon. Han rykket opp med KBK i 2016, men fikk bare én kamp i Eliteserien i 2017. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Dermed kan det altså bli et comeback for svensken, som beskrives som en «altmuligmann» av Michelsen.

– Han er på papiret en materialforvalter, men han er så mye mer enn det. Han er med på øktene hver eneste dag, og når han må trå til som keepertrener så gjør han det og. Han har mye på lager fortsatt, sier han.

– Så det er ikke så viktig å hente en erstatter for McDermott?

– Vi har ikke jobbet så hardt for det, nei. Vi har undersøkt litt, men vi stresser ikke. Det viktigste for oss er å finne riktig person, uansett om det er på lån, eller permanent, sier Michelsen.

Den siste (og eneste) gangen Månsson sto en kamp i Eliteserien var mot Sarpsborg 08 i april 2017.

Kristiansund tapte 1–5.

Publisert: 12.06.20 kl. 09:52

