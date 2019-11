INNBYTTER: RBKs Pål André Helland i aksjon etter å ha blitt byttet inn i det 77. minutt mot Sportin torsdag. Foto: Ole Martin Wold, NTB SCANPIX

Kryptisk Helland om benking

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Sporting Club 0–2) Nok en gang ble Pål André Helland (29) oversett da Rosenborg-trener Eirik Horneland valgte å bytte høyreving. I stedet for Helland, fikk indreløper Gjermund Åsen (28) sjansen på uvant plass fra start.

Christina Paulos Syversen

Erik Eikebrokk

– Nei, det er nå ... Jeg tror alle som sitter på benken har lyst til å spille. Og så er jobben å støtte laget og være klar hvis man kommer inn. Aller helst ønsker man jo å spille, men det får man ikke alltid muligheten til, sier Helland til VG etter kampen.

– Hvilke tilbakemeldinger får du av Horneland med tanke på håp om spilletid?

– Nei, det er ikke all verden. Han kommuniserer gjennom laguttaket, sier han. Så da får jeg lese laguttakene i beste mening, sier han uten å utdype.

Indreløper på ving

Rosenborg-trener Eirik Horneland gjorde to forandringer i angrepsrekka fra 3–3-kampen mot Strømsgodset. Men selv om både Bjørn Maars Johnsen og David Akintola ble benket fra dem som startet den kampen, fant ikke Horneland plass til Helland.

– Jeg hadde lyst til å se Gjermund i dag. Jeg syns han gjorde en ganske god kamp. Jeg ville se hvordan han fungerte i relasjon med Hedenstad og Jensen på høyreside, og det fungerte tidvis bra, sier Horneland til VG.

Spesielt i andre omgang fungerte samspillet mellom Vegar Eggen Hedenstad, Mike Jensen og nevnte Åsen bra, men uten at det førte til noe mer enn mange gode innleggsmuligheter – som ble misbrukt.

Jubelbrøl

77 minutter var spilt da en uvanlig tam Adegbenro hadde spilt seg ferdig for dagen, og gjorde plass til Helland. Hemnværingen rakk ikke å gjøre mye ut av seg i løpet av de tretten korte minuttene han var på banen, men det var like fullt Helland som sørget for dagens høyeste jubelbrøl fra hjemmefansen – da han entret Lerkendal-matta.

– Nei, hva skal man si? Du kan ikke stå med stoppeklokke og gi alle lik spilletid. Det er ikke sånn det fungerer. Treneren må få spille med det laget han mener er best. Det er det han er betalt for. Jeg får betalt for å være fotballspiller og være klar når jeg får sjansen, sier Helland.

Da kampen var over, var Helland den første Rosenborg-spilleren som gikk inn i garderoben. Vel å merke etter å ha takket hjemmefansen for støtten, og motspillerne for kampen.

Avviser konflikt

På pressekonferansen etter kampen stilte VG Horneland spørsmål om det er noen konflikt mellom de to; eller om årsaken er at Helland rett og slett ikke vurderes som god nok.

– Det er ingen konflikt.

– Får Helland sjansen snart?

– Han fikk sjansen i dag. Han fikk sjansen mot Strømsgodset. Han bidro godt mot Godset, men i dag var det vanskeligere for ham mot en bedre motstander med mindre bakrom, sier Horneland.

Helland har startet kun elleve kamper for Rosenborg i 2019. Rosenborg har vunnet tre av dem.

Publisert: 08.11.19 kl. 10:00







