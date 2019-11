MÅLKÅT: Ola Brynhildsens nettkjenning mot Rosenborg er en av kandidatene til «Årets mål» i Eliteserien. Foto: Christoffer Andersen, NTB scanpix

Nå kan du stemme på «Årets mål» i Norge

Prisen for sesongens vakreste nettkjenning i Toppserien og Eliteserien deles ut under «Fotballfesten». Nå er nominasjonene for 2019 offentliggjort.

I Toppserien er det fem kandidater. En av dem er Karina Sæviks (23) briljante prestasjon for Kolbotn under oppgjøret mot Avaldsnes i mai. Den nåværende Paris Saint-Germain-spilleren gikk på løp i bakrom, dempet en langpasning med venstrefoten og lobbet den i mål med høyre – uten at ballen hadde vært i bakken.

Scoringen ble etterpå viet oppmerksomhet verden rundt.

Sævik utfordres av Julie Adserø (Trondheims-Ørn), Ajara Njoya (VIF), Synne Jensen (Røa) og Natalie Nilsen (Fart) i kåringen.

Alle de nominerte scoringene for Toppserien kan du se her:

– Bør være en av favorittene

I Eliteserien er det seks nominerte scoringer. Blant dem er Michael Karlsens (29) vanvittige volley for Ranheim. Spissen tok ned et langt utspill fra sisteskanse Even Barli før han banket ballen i en bue over Odd-keeper Sondre Rossbach fra rundt 40 meter.

– Det var et veldig fint mål. Det bør være en av favorittene til å vinne, skriver Karlsen i en SMS til VG og legger til en blunkefjes-emoji.

Han kjemper om tittelen mot Ola Brynhildsen (Stabæk), Vegar Eggen Hedenstad (RBK), Lars-Jørgen Salvesen (Sarpsborg 08), Håkon Evjen (Bodø/Glimt) og Adrian Pereira (Viking).

Alle de nominerte scoringene for Eliteserien kan du se her:

Akrobatisk

En helt annen type nettkjenning enn Karlsens, har nevnte Brynhildsen stått for. Stabæk-angriperen, som Rosenborg har forsøkt å kjøpe denne sesongen, brassesparket i vår inn et mål mot trønderne.

– Det er mange vakre scoringer jeg konkurrerer mot, så jeg lar scoringen min snakke for seg selv, sier Brynhildsen til VG.

Her kan du stemme på «Årets mål» i Toppserien og Eliteserien. Vinnerne offentliggjøres under «Fotballfesten», som sendes på MAX mandag 2. desember klokken 21.00.

