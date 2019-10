NY BORTESEIER: Ole Gunnar Solskjær kunne juble for sin andre borteseier på tre dager – etter å ha gått uten seier i de 11 foregående. Foto: Steven Paston / PA

Solskjær jublet for kjempesprang på tabellen tross ny straffeflause

NORWICH (VG) (Norwich City – Manchester United 1–3) Ole Gunnar Solskjær (46) har fått mye kritikk for at laget hans ikke har vært underholdende nok å se på. Men i det hendelsesrike møtet med Norwich var Manchester United alt annet enn kjedelige.

Flotte kombinasjoner i angrep, tre scoringer, to nye straffemisser og en rekke misbrukte muligheter var blant ingrediensene som gjorde den «norske» duellen mellom Solskjær og Norwich-kaptein Alexander Tettey til en svært underholdende affære.

Scoringene til Scott McTominay, Marcus Rashford og Anthony Martial kulminerte i Uniteds første borteseier i Premier League på nøyaktig åtte (!) måneder. Den sene reduseringen til innbytter Onel Hernández ble kun et trøstemål for Norwich.

Dermed ser tabellen langt penere ut for Solskjærs menn, som våknet på 15. plass og legger seg på 7. plass.

2000 mål

Martial startet sin første Premier League-kamp på over to måneder, og franskmannens comeback fra skade så ut til å ha positive ringvirkninger i hele United-angrepet: Rashford spilte med mer frihet på venstrekanten, mens lynraske Daniel James fikk mer spillerom på høyrekanten.

Etter noen trege åpningsminutter tok kampen på Carrow Road full fyr: United, som har slitt fælt med å skape sjanser i de siste seriekampene, hamret løs mot Norwich-målet, og både Rashford og Martial kunne – og burde – vært målscorere før det var spilt 20 minutter.

Det var i stedet midtbanekrigeren McTominay som, etter å ha utnyttet en feil av unge Todd Cantwell, banket gjestene i ledelsen med det som var Manchester Uniteds scoring nummer 2000 i Premier League-historien.

Solskjær jublet på benken, gladere enn han har vært på lenge, og han hadde mer moro i vente: James gikk i bakken etter en takling av Ben Godfrey, VAR brukte lang tid på å sjekke straffesituasjonen, men endte til slutt opp med å dømme straffe – til sterke reaksjoner blant de som fulgte kampen, ettersom det ikke var tydelig at Norwich-spilleren var nær United-vingen.

Krul reddet to straffer

Straffe er imidlertid ikke lik mål når Tim Krul er keeper, slik Costa Rica smertelig fikk erfare i 2014-VM da nederlenderen ble byttet inn like før straffekonken – og ble den store helten i kvartfinalen. Mot Rashford viste Krul nok en gang sin spisskompetanse da han holdt et nokså svakt straffespark i fast grep.

Men Rashford lot seg ikke påvirke av missen, for sekunder senere satte han fart i bakrom, ble servert perfekt av en James-crosser, og scoret kontrollert alene med keeper. Nok en gang kunne Solskjær slippe jubelen løs.

Men om bortespøkelset omsider er skremt bort, har han en stor jobb å gjøre med straffespark. For da laget hans fikk sin andre straffe i kampen, like før pause, igjen etter VAR-vurdering, ble også Martials forsøk reddet av Krul. Det betyr at Manchester United har bommet på fire av sine seks straffespark denne sesongen.

I VGTV-studio mente tidligere Everton-keeper Thomas Myhre at begge missene burde blitt tatt om igjen.

– Den er ekstrem. Han er så langt ute fra streken at det er overraskende at ingen signaliserer på det.Jeg liker best å snakke om at han gjør to redninger, men jeg forstår frustrasjonen til Manchester United, sier han.

Men United-fansen, sulteforet på scoringer, vil nok huske lagets vakre angrepsfotball bedre enn de to misbrukte straffene, og kampens høydepunkt ble spart til andre omgang: Med et drøyt kvarter igjen spilte Rashford frem Martial med et råfrekt hælspark, og franskmannen chippet inn sitt andre mål denne uken, etter vinnermålet mot Partizan torsdag.

De neste minuttene var det bare bortefansen som lot seg høre på Carrow Road, og de sang den samme sangen om og om igjen: «You are my Solskjær, my only Solskjær, you make me happy when skies are grey …»

Innbytter Hernández reduserte til 1–3 med to minutter igjen å spille og hindret dermed «smultring» for gjestene, en liten sky på en solskinnsdag for Solskjær, men United kontrollerte ut de seks minuttene med tilleggstid.

