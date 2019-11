SUPERDUO: Erling Braut Haaland og hans trener Jesse Marsch. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Derfor spiller Erling Braut Haaland «aldri» 90 minutter

Erling Braut Haaland har kun spilt 90 minutter i seks av totalt 17 kamper Red Bull Salzburg har spilt denne sesongen. Nå forklarer klubbens manager Jesse Marsch hvorfor.

Erling Braut Haaland var vært en eneste stor suksess etter overgangen fra Molde til Red Bull Salzburg. På 17 kamper har gutten fra Jæren notert seg for hele 23 mål og seks målgivende pasninger.

Men det er svært sjeldent at 19-åringen har spilt fulle kamper. Braut Haaland har spilt én full cupkamp, én full kamp i Champions League og fire hele kamper i ligaen. På totalt 17 kamper har Haaland i snitt spilt litt over 68 minutter på 17 kamper. Tallene viser at Braut Haaland dermed scorer mål per 50 minutt han spiller, og leverer målpoeng per 40 minutt han spiller.

Men hvorfor spiller han såpass sjeldent fulle kamper? Det fikk Red Bull Salzburgs trener Jesse Marsch spørsmål om på en pressekonferanse før helgens møte med Wolfsberger.

– Siden sykdomsproblemene har det kanskje ikke vært så enkelt for ham og vi må passe på å finne den riktige rytmen. Vi har spilt utrolig hyppig de siste ukene, så det er ikke så enkelt å spille alle 90-minutterne. Jeg tenker søndag er viktig for ham med tanke på fitness, rytme og alt det andre. Det er normalt etter en tid der han har vært syk, forteller Marsch.

Treneren sikter her til sykdommen han pådro seg før han meldte forfall til landskampene mot Spania og Romania, som også gjorde at han uaktuell for spill mot Austria Wien i slutten av september.

Se Braut Haalands mål så langt i sesongen:

Forventer en tøff kamp

RB Salzburg troner høyest i ligaen i Østerrike med 35 poeng på 13 kamper. Tre poeng bak dem ligger LASK Linz som for øvrig spiller i samme Europa League-gruppe som Rosenborg. Og på tredjeplass ligger Wolfsberger med 27 poeng. Søndag klokken 17.00 tar Wolfsbeger i mot RB Salzburg i en kamp som sendes på VG+.

Der forventer Marsch en tøff kamp mot Wolfsberger som torsdag kveld tapte 3–0 mot tyrkiske Istanbul Basaksehir i Europa League.

– Jeg tenker WAC (Wolfsberger) har et supert lag og at treneren har gjort det veldig bra denne sesongen. De spiller fantastisk fotball, også i Europa League. De var uheldig i går, sier RB Salzburg-treneren.

Han får også spørsmål om en kamp i selve kampen. De to lagene har nemlig de tre toppscorerne i ligaen. Både RB Salzburgs Patson Daka og Erling Braut Haaland står med 12 scoringer. Det gjør også Wolfsbergers Shon Weissman. Marsch sier han tror det kan bli scoret mange i søndagens oppgjør.

– Jeg tenker at det kan skje, men for oss trenger vi en disiplin og en klar taktisk idé. Det kommer til å bety mye for resultatet på søndag. Begge lagene har gjort mange mål denne sesongen. Vi må forsvare oss godt, sier han.

Se hva Salzburg-direktøren tenker om Haalands fremtid:

Publisert: 10.11.19 kl. 13:07







