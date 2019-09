Full spisskrise for Solskjær etter tap: – Tror han vil være ute en stund

LONDON (VG) (West Ham – Manchester United 2–0) Ole Gunnar Solskjær (46) så laget sitt fortsette den skrekkelige formen på bortebane, men bekymrer seg kanskje enda mer over at han for øyeblikket ikke har en eneste frisk spiss i troppen.

Anthony Martial er ute med skade, Mason Greenwood mistet søndagens kamp på grunn av sykdom, og etter en times spill måtte Marcus Rashford forlate banen.

– Han følte det i lysken. Jeg tror han vil være ute en stund, sier Solskjær.

Etter å ha solgt Romelu Lukaku og lånt ut Alexis Sánchez til Inter i sommer har ikke Solskjær flere alternativer på topp. Dermed måtte den offensive midtbanespilleren Jesse Lingard, som ikke har scoret et Premier League-mål i 2019, avslutte bortekampen mot West Ham som spydspiss.

– Vi har tidligere hatt mange stoppere skadet. Nå er det på spissplass. Forhåpentligvis vil Greenwood og Martial være klare mot Arsenal (30. september), sier Solskjær.

– Se på hva de har brukt de siste seks eller syv årene: 900 millioner pund, bare litt mindre enn Manchester City. Og dette er det de har endt opp med? Det er utrolig. 900 millioner pund er fryktelig mye penger for ikke å ha en eneste spiss, sier Manchester United-legenden Gary Neville på Sky Sports.

Resultatet av kampen ga ingen trøst for Solskjær: Scoringer av Andrij Jarmolenko og Aaron Cresswell sørget for at Manchester United fortsatt ikke har vunnet en bortekamp med nordmannen som permanent manager. Den forrige borteseieren kom mot PSG i Champions League den 6. mars.

– Det var en kamp som kunne gå begge veier, sier Solskjær.

Uniteds fasit i Premier League siden han fikk «fast jobb» er fire seirer, fire uavgjorte og seks tap.

GIKK RETT WEST: Ole Gunnar Solskjær så Manchester United tape borte mot West Ham. Foto: Leila Coker / AP

Oppgaven så ikke enkel ut på forhånd, ettersom Solskjær fortsatt må klare seg uten en rekke nøkkelspillere: Luke Shaw, Paul Pogba og Martial.

Det var tydelig på Manchester United at de manglet viktige brikker: De åpnet kampen i et svært tamt tempo – nesten like tamt som stemningen på den olympiske stadion i London – og deres første avslutning på mål kom ikke før Nemanja Matic fyrte av et mer eller mindre ufarlig skudd fra nesten 25 meter som ble enkelt reddet av West Hams keeper.

Hjemmelaget vokste seg, i motsetning til Solskjærs menn, sterkere utover i omgangen, som de kronet med et pent som ble avsluttet av et perfekt mottak og en god avslutning av Andrij Jarmolenko.

Dermed røk «smultringen» nok en gang på bortebane for Manchester United, som har mislyktes i å holde nullen i elleve strake bortekamper. Det har ikke skjedd siden 2002 da klubben spilte 14 strake bortekamper uten å holde nullen fra april til desember, ifølge Opta.

Like etter hvilen viste gjestene tegn til i det minste å ta steg i angrepsspillet, da Andreas Pereira slo et perfekt innlegg fra høyre til Juan Mata på bakerste stolpe, men den skliende spanjolen klarte smått utrolig nok ikke å styre ballen innenfor stolpen.

Harry Maguire fikk også en gigantisk sjanse til å utligne da han avsluttet fra seks meter, men skuddet ble stoppet av West Hams keeper Łukasz Fabiański.

– Vi tok ikke sjansene, sukker Solskjær.

I stedet var det West Ham som skulle få uttelling seks minutter før slutt, og dét på vakkert vis: Et frispark av Aaron Cresswell skrudde rundt muren og inn i mål via hånden til David de Gea, og dermed var kampen avgjort.

– Det føles virkelig godt å prestere slik mot United, sier West Ham-kaptein Mark Noble til Sky Sports.

