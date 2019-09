Haaland kobles til Barcelona og Manchester United: – Det åpner jo noen dører

Erling Braut Haaland (19) trengte 44 minutter på å score sitt første Champions League-hat trick. Det gjorde han angivelig foran speidere fra to av Europas aller største fotballklubber.

Nå nettopp







Det begynner å se mørkt ut for norske Leeds-fans sine håp om å få se Haaland jr. i hvitt. Etter 17 mål på 9 kamper for RB Salzburg kan nok 19-åringen, som ble født i den engelske finansbyen, velge fra en langt høyere hylle enn Championship.

– Det kan skje mye med Leeds ennå da ..., prøver Kjetil Rekdal seg til VG.

Han er en av dem som hadde håpet på en ny Haaland i favorittklubben, men han innser at det lurer større fisker i sivet nå.

les også Britene om Haalands Leeds-bakgrunn: – Han kunne spilt for England

Haalands hat trick kunne nemlig ikke kommet på et bedre tidspunkt.

For på tribunen satt speidere fra både Manchester United og Barcelona, ifølge østerrikske Salzburger Nachrichten og spanske Mundo Deportivo.

– Det er lov å drømme om en norsk duell med Ødegaard og Haaland i «El Clásico» om noen år, men sannsynligheten er nok ikke så stor, sier Rekdal.

Én ting som derimot er sikkert er at Fotball-Europa har fått opp øynene for nordmannen. Fredag ble Haaland kåret til «Ukens spiller» i Champions League:

– Hat tricket betyr enorm oppmerksomhet, men også store forventninger. Det åpner jo noen dører, og om han holder på sånn som nå gjennom en hel sesong er det naturlig å tro at han tar steget videre til sommeren, sier Rekdal.

Landslagstrenerens råd: Bli i Salzburg

17 mål. 9 kamper. Og et CL-hat trick. Det er statistikken som har sendt Haaland opp på 4. plass på den europeiske «Gullstøvelen»-listen.

– Å debutere som 19-åring på øverste nivå i Europa med hat trick. Det går jo ikke an å gjøre det bedre, sier Norges landslagsassistent Per-Joar Hansen til VG.

Han mener Salzburg er den perfekte klubben for den ferske landslagsspissen.

– Det er en perfekt arena for ham, med tillit og spilletid for den største klubben i Østerrike, og med Champions League-spill i tillegg. Det er fint med interesse fra klubber som Barcelona og Manchester United, men vi er godt fornøyde med der han er. Valgene han har tatt så langt har vært perfekte, og han har god tid. Sjansene vil komme, sier han.

Nå venter Liverpool, og kanskje verdens beste midtstopper Virgil van Dijk, for nordmannen og Salzburg i Champions League. Det blir andre boller, tror Hansen.

– Det blir nok en helt annen kamp. Da får han se hvordan det er å spille mot de aller beste, og å se han mot Van Dijk blir en artig duell, sier han.

Om nordmannen skulle imponere i den kampen også spørs det nok derimot hvor lenge Salzburg vil klare å holde på ham.

– Det er klart, man vet aldri i fotball. Mye kan endre seg på et halvt år, erkjenner landslagstreneren.

HERJET: Haaland kunne stolt ta med seg matchballen fra sin første Champions League-kamp. Foto: LEONHARD FOEGER / X00360

United-interesse lenge før Solskjær

Sky Sports trekker frem at Ole Gunnar Solskjær trente 19-åringen for Molde, før de to gikk hver sin vei ut i Fotball-Europa.

Og det er ikke første gang Manchester United-speidere har sett spissen herje heller. De var også på plass på Aker Stadion da Haaland hamret inn fire mål på 20 minutter mot Brann i fjor.

– Han minner meg om Romelu Lukaku, sa Solskjær til NRK da.

De røde djevlene har med andre ord fulgt med på den norske landslagsspissen lenge før Solskjær var en aktuell kandidat for trenerjobben, og de har nok ikke blitt mindre interessert etter at spissen har herjet med sitt ekstreme målsnitt denne sesongen.

VG+ sender Salzburgs neste kamp, mot LASK, søndag kl. 17.

SKRYT FRA SJEFEN: Ole Gunnar Solskjær skrøt hemningsløst av sin unge Molde-spiss i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Publisert: 20.09.19 kl. 18:11







Mer om