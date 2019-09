HET I HOVEDSTADEN: Martin Ødegaard kastet skjorten etter å ha storspilt mot Alavés. Så havnet han på forsiden av Spanias største sportsavis Marca. Foto: AP / Marca

Ødegaard på forsiden av spansk storavis: – Real Madrid gnir seg i hendene

SAN SEBASTIÁN (VG) Martin Ødegaard-feberen herjer i den spanske hovedstaden etter 20-åringens storspill mot Alavés.

Nå nettopp







Torsdag pryder nordmannen forsiden av den Madrid-baserte sportsavisen Marca, som er landets desidert mest leste avis uansett kategori.

Avisen skriver at Ødegaard trer frem i lyset etter det de kaller en «galáctico»-pasning – uttrykket som vanligvis brukes for berømte spillere som kjøpes av storklubben Real Madrid for store summer.

– Real Madrid gnir seg i hendene ved synet av spilleren «sin», skriver Marca om Ødegaard, som etter planen skal være på utlån til Real Sociedad frem til slutten av neste sesong.

les også Ødegaard hylles som La Ligas beste spiller etter nytt mesterverk

Eventyret i San Sebastián har fått en fantastisk start som toppet seg med 20-åringens kanskje aller beste prestasjon torsdag kveld: Ødegaard vakte oppsikt med et mesterverk av en målgivende pasning til Mikel Oyarzabal, og skapte totalt 10 målsjanser, ifølge Opta. Det har ingen spiller i La Liga klart siden starten av 2016/17-sesongen.

Her kan du se pasningen alle snakker om:

Superlativene er ikke vanskelige å finne i spansk presse etter bragden: «Dette har vi bare sett Messi gjøre», melder avisen As om pasningen, mens Mundo Deportivo kaller Ødegaard et «geni» og kaller prestasjonen hans «enorm».

Marca gir Ødegaard toppkarakter på børsen – tre stjerner – for fjerde gang på seks serierunder, mens statistikknettstedet WhoScored rangerer drammenseren som sesongens nest beste spiller i La Liga sammen med Gerard Moreno (Villarreal) – kun slått av Real Madrids storspillende spiss Karim Benzema.

Mens alle snakker om ham i Spania holdt Ødegaard seg taus torsdag kveld. Han stilte ikke til intervju med VG eller de spanske mediene som var til stede i San Sebastián. Forklaringen fra klubbens presseansvarlige var at unggutten, på grunn av mange gode prestasjoner, har stilt til intervju etter de fleste kampene denne sesongen, og at han derfor fikk fri denne gangen.

les også Hevder Ødegaard har overbevist Real Madrid

I motsetning til resten av landet lot ikke Real Sociedad-trener Imanol Alguacil seg rive med da han fikk spørsmål av VG om Ødegaard etter 3–0-seieren over Alavés.

– Veldig bra, som resten av laget. Han passer godt med spillerne han har rundt seg. De gjør ham bedre, sier sjefen.

Tomålsscorer Mikel Oyarzabal, som fikk gleden av å score etter Ødegaards fabelaktige pasning på 1–0, takket for assisten etter kampen.

– Jeg trengte ikke å gjøre annet enn å dytte ballen i mål. Det var en meget fin pasning, sier Real Sociedad-profilen til VG.

Det er ikke første gang denne sesongen at Ødegaard får ros for en flott pasning:

Publisert: 27.09.19 kl. 05:12







Mer om