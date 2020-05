RBK-JUBEL: Rosenborgs Samuel Adegbenro, Vegar Eggen Hedenstad og Birger Meling jubler etter scoring mot Vålerenga på Intility i fjor. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Discovery og toppfotballen enige om TV-millioner

Klubbene i Eliteserien og Obos-ligaen er sikret at millioner fra avtalen med TV-selskapet Discovery blir utbetalt denne måneden. Avtalen er verdt 400 millioner kroner i året.

– Vi er enige om en foreløpig betaling for mai, i tillegg til betalingen for februar, som tar hensyn til usikkerheten for alle parter og at sesongen ikke har kommet i gang ennå, sier daglig leder Knut Kristvang i Fotball Media, selskapet som forvalter medieavtalene på vegne av Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball, til VG.

Årets utbetalinger til klubbene har vært usikre fordi man ikke har visst når Eliteserien kommer i gang, eller om alle kampene blir spilt. Forhandlingene mellom Fotball Media og Discovery har pågått den siste tiden.

Totalen for avtalen er i år på 400 millioner kroner, bekrefter Kristvang. Forfallet nå i mai er en del av totalsummen.

Etter det VG forstår betales millionene ut i fire omganger i løpet av året, altså rundt 100 millioner kroner per avdrag. Det er nå enighet om de to første betalingene. Det skal ikke være snakk om full betaling denne måneden, på grunn av den uoversiktlige situasjonen og uvissheten rundt gjennomføringen av Eliteserien.

– Hvor mye penger kommer i den «foreløpige betalingen»?

– Vi kommenterer ikke tallstørrelser, sier Kristvang.

– Det er i ferd med å bli tommer kasser rundt omkring. Hver kroner teller, sier en fornøyd Leif Øverland.

Han er administrerende direktør i Norsk Toppfotball (NTF), som representerer de 32 klubbene i Eliteserien og Obos-ligaen. Han er også styreleder i Fotball Media AS.

– Ja. jeg opplever at dette er utrolig viktig for enkelte klubber, svarer han på VGs spørsmål om utbetalingen nå i mai er helt avgjørende for klubber i en hardt presset økonomisk situasjon.

– Det er viktig at vi kan betale et betydelig beløp til klubbene i mai. Hittil har vi ikke fått noe støtte fra idrettspakka, og vår aktivitet er stengt ned. Eliteserien starter først 16. juni, sier Øverland.

Pengene fra medieavtalen fordeles først mellom NFF og NTF. NTFs andel fordeles deretter mellom Eliteserien og Obos-ligaen.

– Vi har en fortløpende og god dialog med Discovery om situasjonen og utfordringene vi begge står i og hvordan vi kan løse disse på en god og konstruktiv måte. Vi er glade for at vi i fellesskap har kommet frem til en løsning som sikrer en utbetaling til hardt prøvede klubber nå i mai. Vår klare ambisjon er å gjennomføre alle kamper og serierunder i toppfotballen, og vi ser alle fram til at Eliteserien starter opp 16. juni, sier Knut Kristvang.

– Vi har en god dialog med fotballen om hvordan vi skal løse det, og vi har blitt enige om betalingen for mai. Men jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer, sier Espen Skoland, nordisk kommunikasjonsdirektør i Discovery og operativ leder i Discovery Norge til VG.

