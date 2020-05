Kommentar

Premier League kan få kaos-sommer: Krøll på alle kanter

Av Leif Welhaven

Alt tyder på at det blir ligagull til Mohamed Salah og Sadio Mané uansett hva som skjer med resten av kampene. Men fortsatt står mange spørsmål i kø. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Statsminister Boris Johnson har åpnet døren for mulig Premier League-spill igjen. Men foreløpig viser det seg langt lettere sagt enn gjort å få milliardbutikken til å åpne igjen.

Nesten 225.000 mennesker er blitt smittet i Storbritannia, 32.000 er døde og myndighetene har slitt med testkapasitet og å få kontroll over virussituasjonen.

Med dette som bakteppe er det enkelt å argumentere for at det mest forsvarlige hadde vært å skrote planen om å få de resterende 92 Premier League-kampene spilt, og at diskusjonen burde dreie seg om en best mulig løsning med det som premiss.

Men «Project Restart» lever videre, og for mange fotballfans var det en opptur da statsministeren snakket om «boosten» ved å kunne få TV-sendte kamper igjen. Likevel er en løsning krevende å finne.

Representanter for de 20 klubbene har hatt flere samtaler om veien videre, der interessemotsetningene står steilt mot hverandre. Nå kan et nytt møtte kommende mandag bli viktig.

Det aller mest overordnede spørsmålet er om kampene som gjenstår skal spilles eller ei. Dessuten er det et problem at det er så mange konfliktlinjer både med avvikling og avlysning.

Her er 10 sentrale temaer:

1) Spillernes sikkerhet og situasjon er et åpenbart tema, og her føyer Danny Rose seg inn i rekken av dem som uttrykker tydelig skepsis til å spille ball igjen under de rådende omstendigheter. «Fotball burde engang bli snakket om før tallene har falt markant», sa 29-åringen i en uttalelse som gjengis i en rekke britiske medier. Også en som Sergio Agüero har tidligere uttrykt skepsis, og det styrket ikke gjenåpningens sak at Brighton har smitte i stallen.

2) Nøytrale baner eller egne baner. Flere av klubbene som trues av nedrykk er ekstremt opptatt egen hjemmebanefordel. Men sannsynligheten for å få et endelig ja ut fra sikkerhetshensyn kan fort være langt mindre dersom det lages et opplegg med bruk av ordinære arenaer.

3) Forsikringsspørsmål er reist i øyriket, ut fra hvordan ulike aktørers dekning er gitt ulike former for scenarioer fremover. Her er både hva som dekkes og ikke dekkes et tema, og hvordan premiene kan påvirke økonomien fremover.

4) Å kansellere hele sesongen er det mest ekstreme alternativet. Det hadde selvsagt vært behagelig for dem i bunnen, men en tilsvarende katastrofe for Liverpools gulljakt. Nå ser det imidlertid ut til at det engelske fotballforbundet (FA) vil sette ned foten for en slik variant.

5) Plassering ut fra poeng per kamp kan bli svaret som sesongen ikke lar seg fullføre, men mye kan tyde på et juridisk etterspill da vil komme. Med så mye penger som er i spill, er det lite trolig at noen klubber vil gå med på å rykke ned uten å prøve det for retten.

6) Å droppe nedrykk og midlertidig utvide ligaen er et scenario som også har sine forkjempere, og da selvsagt primært blant dem som vil tjene på det. Kan vi la Norwich, Aston Villa og Bournemouth få bli, mens Leeds og West Bromwich får ta turen opp? Men hva da med Fulham, Brentford, Nottingham Forest og andre som kunne sikret seg milliardgulroten gjennom kvalifisering?

7) De enorme TV-summene er ryggraden i en gigantisk økonomi og helt avgjørende i kampen for 38 runder. Men innholdet i kontraktene er ikke kjent, og det er et åpent spørsmål hvilke refusjonsordninger som kan bli aktuelle. Ifølge avisen Evening Standard kan det bli dyrt for klubbene vis-à-vis rettighetshaverne, også om det blir spill for lukkede tribuner.

8) Hva med fotballfansen? Hva skjer dersom supportere gjør det fotballfans liker å gjøre – å samle seg – selv om det ikke er tillatt? Hvem har ansvaret for det om vi får scener som fra PSG-Dortmund? I Tyskland snakkes det om at det vil være synonymt med tap for hjemmelaget, mens hva hvis det er et lokaloppgjør og ikke entydig hvem som samler flest?

9) Smittetallene i seg selv er stygge i Storbritannia, og det er et sjansespill hvordan utviklingen blir når samfunnet gradvis gjenåpnes. Hvor er terskelen for å trekke tilbake et eventuelt grønt lys dersom coronasituasjonen får et tilbakeslag på øyriket?

10) Leger i Premier League-klubbene skal ha kommet med et innspill på 100 punkter, som omhandler ulike medisinske og helsemessige forhold knyttet til en mulig oppstart. Det har vært litt frem og tilbake om hvor mange av legene som sto bak dette, men innspillet er uansett en faktor i et komplisert puslespill.

Så hvor lander da dette? Med så mange milliarder som er på spill og en regjering som har gitt lillefingeren, skal det mye til før Premier League lar være å finne en løsning som tar hele hånden. Men hvor god den eventuelt vil vise seg å være, er det bare historien som kan vise oss.

Publisert: 12.05.20 kl. 16:13

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

