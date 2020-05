GOD UTSIKT: Haugesund-supporter Geir Misje kan stå på sin egen terrasse og se eliteseriefotball når sesongen starter. Foto: Privat

Disse supporterne kan se kampene på stadion: – Vi er privilegerte

Med fotball foran tomme tribuner er det bare noen få supportere som kan være på «stadion» under kamp, men noen steder legges det opp til publikumsfest.

Det er nemlig noen som kan se kamper fra leiligheten sin, og i Haugesund og Mjøndalen ventes opp mot 300 «tilskuere».

– Vi er fullstendig klar over at vi er veldig privilegerte. Det er mange som er misunnelige på oss, sier Haugesund-supporter Geir Misje (52), som har fulgt laget tett helt siden klubben ble stiftet i 1993.

Da VG ringer sitter han godt plassert på terrassen sin og skuer ut på at gresset klippes på Haugesund stadion. Her har han strålende utsikt til alt som skjer på banen, noe han også vil ha når Haugesund får besøk av Brann i sesongens første kamp 17. juni.

Haugesunds Avis har tidligere omtalt saken.

FK Haugesund er en av seks eliteserieklubber som har leiligheter som ligger ved stadion. I tillegg til Haugesund gjelder det Brann, Odd, Bodø/Glimt, Mjøndalen og Sandefjord.

Arenaer med leiligheter på stadion i Eliteserien: Brann Stadion (Brann)

Skagerak Arena (Odd)

Aspmyra stadion (Bodø/Glimt)

Consto Arena (Mjøndalen)

Haugesund stadion (Haugesund)

Komplett Arena (Sandefjord) Vis mer

Opp mot 300 tilskuere

I leilighetene ved hjemmebanen til Brann, Odd, Bodø/Glimt og Sandefjord er det «bare» vinduer, mens i Mjøndalen og Haugesund er det terrasser/balkonger supporterne kan stå på.

Med denne muligheten er det flere som har meldt sin interesse for å samles på de over 30 terrassene som er bebodd i leilighetskomplekset Stadion Terrasse. Han understreker at de er opptatt av å følge kravene til smittevern, og planlegger rundt ti personer på hver terrasse.

Dermed ventes det at opp mot 300 supportere samles i leilighetene. Det samme antallet ventes i Mjøndalen.

Her kan du se da Bernt Hulsker så kamp fra Mjøndalen-trener Vegard Hansens leilighet:

– Jeg er en syngende supporter, og det er de andre som kommer også. Jeg regner med at vi skal bli høylytte, sier Misje.

Forrige sesong var det 7001 tilskuere på Haugesund stadion da Brann kom på besøk. Om 300 tilskuere har betydning sportslig sett er usikkert.

– Det er klart det får noe å si. Alle som har spilt fotball vet at supportere hjelper. I tillegg pleier det å være mange tilreisende Brann-supportere, så at det er tomt for bergenserne er bra, sier Misje.

Daglig leder John Harald Log i FKH tror også at det kan være en støtte for spillerne, mens sportssjef Rune Soltvedt i SK Brann er mer skeptisk til om det har noen betydning.

Siden tilskuere i utgangspunktet ikke er tillatt, diskuterer Norges Fotballforbund (NFF) om det er greit for supporterne å samles i leilighetene ved stadion.

– Vi har dialog på om det går bra, men det er vanskelig å forby dette siden det skjer i private boliger. For oss er det viktig at det ikke blir folkesamlinger på over 200 personer, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF.

FÅR IKKE SE: Dette er utsikten fra leilighetene ved Skagerak Arena. Når kampene spilles settes det opp et sponsorseil foran vinduene. Foto: Ingrid Baker

Dekker over vinduene

Ved fire av seks arenaer vil man ha meget god sikt til banen, mens Brann og Odd vil dekke til vinduene.

I Stadionsvingen Borettslag i Skien har ingen av de 19 leilighetene utsikt over banen, men fra vinduene i trappeoppgangen er det god sikt. Likevel blir det ikke mulig å se kampen derfra. Utsikten dekkes over av et sponsorseil.

– Vi ønsker ikke at det skal være noen smutthull sånn at noen få kan se kamp. Er det uten publikum, så er det uten publikum, sier arrangement- og publikumssjef Line Refsdal i Odd BK.

Det har ikke skapt noen reaksjoner hos dem som bor i leilighetene, som er vant til at seilet alltid er oppe under kamp.

– Jeg har ikke inntrykk av at noen har reagert på det. Seilet står på eiendommen til Odd, så det er helt greit, sier styreleder i Stadionsvingen Borettslag Ingrid Baker (67), og understreker at de er veldig opptatt av å ha et godt forhold til klubben.

les også Supporterne hardt ut mot stadionlyd: – Helt på bærtur

Foran studenthyblene i på Brann Stadion vil det som vanlig henge gardiner, men disse er det mulig å se gjennom.

– De er ikke lystette. Man kan i utgangspunktet se gjennom gardinen, men med dårlig sikt. Gardinen er der for å skjerme beboerne for TV-bildet, siden det er private hjem. I tillegg skal gardinen gi en bedre «stadionfølelse», skriver markedsleder Therese Rygg i Brann i en melding til VG.

– Det er kjipt at gardinene kommer ned, men jeg ser greit gjennom det. Det er veldig fint å være her nå som andre ikke får komme på stadion. Det kan hende noen kommer hit og ser kamp, sier student Kjetil Hindenes Andås (23), som bor på Brann Stadion.

Lillestrøm er blant lagene i OBOS-ligaen som har leilighet ved stadion. Det kan føre til skremmende situasjoner:

