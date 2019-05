BAKLEKSA: André Hansen og Rosenborg fikk det tøft i fjorårets Europa League-gruppespill. Keeperen mener at det kan være én av forklaringene på at Rosenborg tilsynelatende sliter fysisk. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Løpsstyrken bekymrer RBK-keeperen: – De andre har kanskje tatt oss litt igjen

TRONDHEIM (VG) Keeper André Hansen (29) erkjenner at manglende løpsstyrke er en del av Rosenborgs problem. RBK-legenden Bent Skammelsrud (53) er usikker på om treningene er gode nok.

Oppdatert nå nettopp







– Vi blir litt løpt over. Mot Molde føler jeg at banespillet er ok, men jeg føler at når det virkelig gjelder løper de tøffere, hardere, raskere. Der er ikke vi intense nok.

Det sier Rosenborg-målvakten André Hansen to dager etter skuffelsen i Molde.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Løping har vært et av hovedtemaene i mediene etter at tidligere RBK-trener Kåre Ingebrigtsen tok et oppgjør med påstanden om at «Rosenborg er for dårlig trent»:

Tror Europa-deltakelse får konsekvenser

RBK-keeper André Hansen mener at lagets problem er sammensatt, men svarer følgende på spørsmål om hva han synes om temaet «løping»:

– Det er en del av det. Der vi nesten løp over motstanderen i hver eneste kamp i 2015 og 2016, der er vi ikke helt nå. De andre har kanskje tatt oss litt igjen, mener Hansen.

– Hva er grunnen til det da?

– Det skal ikke være en bortforklaring, men vi har de siste fire årene med mange av de samme spillerne spilt 50 kamper i året. Høstsesongene våre har ikke bestått av trening, det har bestått av matcher og restitusjon.

les også Ekspert mener RBK må vurdere Bjørnebyes stilling

André Hansen, fjorårets «beste spiller i Eliteserien», påpeker at Rosenborg som følge av Europa-deltakelsen avslutter en sesong og starter neste senere enn de andre lagene.

– Vi må reparere, mens de andre må bygge. Det gjør at vi kanskje henger litt etter, sier 29-åringen.

Kai Bardal, mannen som setter spillerbørs for Adresseavisen, tillegger overfor VG:

– De løp nok i større grad lag i senk i 2015 og 2016, men en må se på typene de hadde. Alexander Søderlund og Christian Gytkjær løp på alt, mens i 2017 kom Nicklas Bendtner og han flyttet seg minimalt i press. Dermed ble det vanskeligere å koble det samme grepet på kampene.

Savner mer intensitet på trening

Rosenborg-legenden Bent Skammelsrud frykter at fokuset på restitusjon og frykt for skader går utover treningskvaliteten.

– Jeg har i hvert fall hatt åtte år i Champions League. Man må tørre å utfordre seg selv på trening. Vi må stikke fingeren i jorda og si at overtrente fotballspillere, det finnes det ikke mange av.

Etter tapet for Molde hadde RBK-spillerne som startet kampen restitusjonsøkt mandag, mens resten av spillerne trente normalt.

les også RBK nektet å bli intervjuet av Eurosport – nå er konflikten løst

På tirsdagens trening, dagen før cupkampen mot Rørvik, bestod treningen av firkant, possession og en innlegg/avslutningsøvelse.

– Kom deg på trening, spill fotball og få ut litt aggresjon, istedenfor å sitte hjemme og irritere deg. Så må man glemme den fysiske boka av og til, mener Skammelsrud, som savner mer kamplike spillsekvenser på trening.

– Jeg synes det er for lite intensitet på trening. Da jeg spilte hadde vi 70 prosent spill på hver eneste økt – i forskjellige varianter. Man må ha to mål, og det må være lønnsomt å spille ballen fremover fort. Det skal bety noe og vinne eller tape, sier han.

Publisert: 01.05.19 kl. 07:02 Oppdatert: 01.05.19 kl. 07:33