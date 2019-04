Manchester United ydmyket av Everton: – Jeg kan ikke tro det jeg ser

(Everton – Manchester United 4-0) Everton valset over Manchester United – og nå spøker det for Ole Gunnar Solskjærs drøm om en topp fire-plassering.

Oppdatert nå nettopp







Uniteds fem verste PL-tap 1996 mot Newcastle (0-5)

1999 mot Chelsea (0-5)

2011 mot Man City (1-6)

2016 mot Chelsea (0-4)

2019 mot Everton (0-4) * Regnet fra da engelsk toppserie ble kalt Premier League. Fra og med 1992/93-sesongen, altså. Vis mer vg-expand-down

– Nå må vi ha 15 poeng. Vi har seks kamper å få dem på, sa den norske Manchester United-manageren etter å ha tapt 1-2 mot Wolverhampton for to og en halv uke siden.

Allerede på forsøk nummer to gikk det rett vest. Etter å ha slitt seg til seier mot West Ham forrige helg, ble Manchester United spilt av banen mot Everton 1. påskedag.

Hjemmelaget ga seg ikke før det sto hele 4-0 i målprotokollen og påførte med det Uniteds største ligatap siden 23. oktober 2016 (0-4 mot Chelsea).

VG Live: Les fullstendig referat fra kampen her!

Det er også De røde djevlenes tredje strake bortetap i ligaen, noe som sist skjedde i 1996, ifølge journalist Richard Buxton. Og lagets femte strake bortetap i alle turneringer, noe som ikke har skjedd siden 1981, ifølge BBC.

Ikke nok med det: totalt 48 baklengsmål i ligaen er Uniteds verste på 40 år. I 1978/79-sesongen ble det 63 imot på 42 kamper.

Må vinne resten

Tilbake til topp fire-problematikken.

Ifølge Solskjær må De røde djevlene altså vinne de resterende ligakampene for å sikre seg en topp fire-plassering. Den er så viktig fordi den gir Champions League-muligheter neste sesong.

Få siste nytt om Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i vår Solskjær-spesial!

Da må regjerende mester Manchester City, topp fire-jagende Chelsea, allerede Championship-klare Huddersfield og dumpekandidat Cardiff slås i tur og orden.

Det fordrer at laget hever seg mange hakk opp fra Everton-kampen, for der var hjemmelaget soleklart best.

les også Slik forklares Solskjær-svikten: – Det er helt elendig

Rundspilt

Richarlison var nær ved å sende vertene i føringen rett etter ti spilte minutter, men det tok ikke lang tid før han faktisk kunne juble for nettsus.

Dominic Calvert-Lewin stusset det lange kastet fra Lucas Digne, og bak i feltet sto Richarlison på rett sted til rett tid. Brassen brassesparket ballen i mål på akrobatisk vis til 1-0 før kvarteret spilt.

Hjemmelaget fortsatte å styre kampen, og rett før 30 spilte minutter kom dagens andre da Gylfi Sigurdsson hamret ballen i mål fra nærmere 25 meter.

– Det er forstyrrende å se på. Holdningen er slik den var før, man ser noen tunge bein, ingen aggressivitet og presset er halvveis. Som en Manchester United-fan kan jeg ikke tro det jeg ser, sa tidligere United- og Everton-spiller Louis Saha i pausen på Sky Sports.

les også Britisk avis: De Gea misfornøyd med United-ledelsen

Vondt ble til verre i den andre omgangen, på tross av at en tydelig misfornøyd Solskjær startet omgangen med et dobbeltbytte.

Snaue ti minutter spilt av de siste 45 lå ballen på ny i målet bak David De Gea, det etter en Lucas Digne-halv-volley fra 18–19 meter, og under ti minutter senere var 3-0 blitt til 4-0 med et mål signert innbytter Theo Walcott. Det ble også resultatet.

Manchester United blir stående på 64 poeng på en 6. plass. Everton tar seg opp på en 7. plass med sine 49 poeng.

PS! Forrige gang United sist spilte i noe annet enn røde overdeler mot Everton på Goodison, var i Charity Shield i 1963. Også den gang ble det 4-0 til Everton.

VG kommer tilbake med mer!

Publisert: 21.04.19 kl. 16:23 Oppdatert: 21.04.19 kl. 16:35