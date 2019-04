Finne fant krysset – Vålerenga lekte med Tromsø

VALLE (VG) (Vålerenga – Tromsø 4–1) Lille Bård Finne (171 centimeter) steg til værs og headet vakkert i krysset da Vålerenga banket Tromsø. Men han får ikke påskefred. Det har Ronny Deila allerede bestemt.

– Spillere får fri mandag og tirsdag, så trener vi resten av uken. Det blir full trøkk, sier Ronny Deila.

Han understreker at det skal trenes. Ingenting annet er aktuelt i en tid hvor kampene kommer tett. Mandag venter Brann i Bergen. Vålerenga kom tilbake på vinnersporet mot Tromsø. De reiste seg etter to strake tap - for Kristiansund og Molde - men taklet det smart ifølge Deila.

– Nå drar vi til Bergen med lave skuldre. Får vi poeng med oss derfra har vi hatt en kanonstart på sesongen, sier Deila.

Han får ros av Bård Finne og Herolind Shala, de to beste VIF-spillerne mot Tromsø, sammen med Chidera Ejuke, som var i kjempeslag. Hans scoring (3–0) var det høy klasse over.

– Deila har vært veldig positivt etter tapene for Kristiansund og Molde. Han har bare backet oss, og vi har vært fulle av positivt energi. De to siste tapene har vært tøffe, men vi reiser oss, blør for drakten, sier Herolind Shala.

Bård Finne noterte seg for noe så sjeldent som scoring på hodet. Riktig en perle var det. Bergenseren måtte le når VG spurte om han er Elieseriens nye «Luftens Baron» - Nils Arne Eggens udødelige beskrivelse av Mini - da RBK-spilleren headet inn mål på toppnivå.

– Jeg er 171 centimeter, og jeg kar ikke mye å komme med. Jeg tror det er min andre scoring noen sinne på hodet på dette nivået, sier en lattermild Bård Finne.

Han tror Vålerenga klarte å komme seg tilbake på vinnesporet fort fordi laget har et godt angrepsspill. Og fordi de har trent inn et system som de har veldig tro på.

– Nå handler det om få til dette offensive spillet både borte og hjemme ut over sesongen. Vi er gode til å spille ballen. Og det er flott med en trener som tror veldig på oss, og som vi selv tror veldig på, sier Bård Finne.

Etter to strake tap (Kristiansund og Molde) måtte simpelthen Vålerenga ha en seier. De skjønte åpenbart alvoret. Det var balanse i laget, full skjerpelse defensivt – høyt tempo – og presisjon offensivt.

Oslo-laget fikk akkurat den starten de kunne ønske seg, og kom foran etter 14 minutter. Dødball etter dødball var foranledningen. Så et perfekt innlegg fra Herolind Shala. Bård Finne beregnet headingen perfekt – vakkert i krysset – og Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm var helt sjanseløs.

Den samme Karlstrøm var like sjanseløs da Vålerenga økte til 2–0 etter en halvtime. Herolind Shala banket til via Simen Wangberg. Ballen forandret så mye retning at TIL-stopperen ble selvmål-synder. Bård Finne gjorde forarbeidet med et raid på høyresiden. Pasningen til Sahla var perfekt.

Og det kunne lett vært større ledelse til hjemmelaget. Matthías Vilhjálmsson headet rett på Karlstrøm. Finne feide ballen over da han var gjennom.

Tromsø så til tider helt hjelpeløse ut. Forsøket med 18-årige Marcus Pedersen som spiss fungerte ikke. Den offensive viljen var nesten helt fraværende. Det nærmeste de kom scoring i 1. omgang var da Onni Valakari skjøt like utenfor stolpen til Adam Larsen Kwarasey.

Men det skulle bli verre. Riktignok forsøkte Tromsø, men de klarte aldri å skape skikkelige sjanser. Chidera Ejuke derimot gjorde alt på egen hånd da han fikk muligheten etter en time. Han fintet vekk Magnus Andersen og Simen Wangberg. Og når han først var i gang tok han Karlstrøm i samme slengen og feide inn 3–0.

Tromsø har for øvrig en grusom Oslo-statistikk. De har ikke slått Vålerenga i hovedstaden i seriesammenheng siden 2009. Marerittet fortsatte søndag kveld. Eneste trøsten; de fikk et godkjent mål – selvmål av Johan Lædre Bjørdal til 3–1. Siste målscorer var Lars Iver Strand da TIL vant 4–2 på Ullevaal for ti år siden. Måltørken varte i utrolige 817 minutter.

Vålerenga svarte kjapt da Tromsø hadde utlignet. Igjen var det Shala som banket til med skuddfoten 4–1. Vakkert var det.

Tromsø-trener Simo Valakari så betenkt ut i Oslo i går kveld. Det er til å forstå.

– Vi gjorde det det slik at det ble en lett kamp for Vålerenga, og det er bare å se på resultatet, sier Simo Valakari.

