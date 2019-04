UNNSKYLDTE SEG: Ole Gunnar Solskjær ba om unnskyldning til den tilreisende United-fansen etter 0–4-tapet mot Everton søndag. Foto: Martin Rickett / AP

Solskjær på spørsmål om han er riktig mann: – Ikke opp til meg å si

MANCHESTER (VG) Allerede under en måned etter at han ble ansatt som permanent manager i Manchester United, får Ole Gunnar Solskjær (46) spørsmål om han tror han er riktig mann for jobben.

Spørsmålet kom under tirsdagens pressekonferanse, to dager etter det ydmykende 0–4-tapet mot Everton, og én dag før Manchester-derbyet mot byrival City.

– Vel, jeg har lyst til å si «ja», men det er ikke opp til meg å si det, svarer Solskjær etter å ha brutt ut i en liten latter som følge av spørsmålet.

Han fortsetter:

– Jeg har troen på laget mitt og på at jeg klarer å ta denne utfordringen. Jeg vet at det er en stor utfordring. Da jeg kom hit, sa jeg at jeg kommer til å nyte hvert eneste sekund. Jeg liker ikke å tape, men det er en stor utfordring når du går gjennom dårlige resultater. Du må fortsatt ha selvtillit nok til å si at «dette er måten vi skal gjøre det på.»

Uniteds svake resultater er det store temaet i britiske medier tirsdag. Her kan du se en oppsummering av hva som skrives om Solskjær og spillerne hans:

På videre spørsmål om han er riktig mann til å ta store avgjørelser om spillerlogistikk i sommer, med tanke på at det har blitt spekulert i en ny sportsdirektør i klubben, svarer Solskjær:

– Jeg liker å tro det, ja. Jeg liker alle disse guttene. Jeg elsker dem, for de er fine gutter. Men jeg må ta en avgjørelse. Jeg må handle på vegne av klubben. Jeg hjelper spillerne, men jeg leder for klubben. Jeg og støtteapparatet skal gjøre alt for å forsikre oss om at vi gjør det som er riktig for klubben.

Solskjær forteller at det ble holdt et møte med spillerne etter den katastrofale kampen mot Everton.

– Du kunne se at alle spillerne definitivt er skuffet, men også virkelig såret over den prestasjonen, sier han og vender blikket mot onsdagens storkamp hjemme mot Manchester City:

– Det er den beste kampen vi kunne fått nå. Det er ingen plasser å gjemme seg på banen, og fansen kommer til å støtte oss så lenge vi gir alt.

