Fagermo fikk ikke viljen sin etter «heftig» Vålerenga-møte

Vålerenga ba først spillerne sine trene fem ganger i uken på 25 prosent stilling. Det førte til et opphetet møte.

Fredag møttes daglig leder Erik Espeseth, sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen, hovedtrener Dag-Eilev Fagermo og et utvalg Vålerenga-spillere som representerte hele troppen.

Ifølge flere kilder VG har vært i kontakt med, skal det ha vært et «heftig» møte med «høy temperatur».

VGs opplysninger er at Fagermo skal ha tatt til orde for fem treninger i uken – et forslag som møtte sterk motstand i spillergruppen. Treneren vil ikke bekrefte antallet selv, men bekrefter at han argumenterte med at laget må heve de sportslige prestasjonene fra fjoråret.

– Alle var rolige bortsett fra meg. Det gikk på kultur og sportslige argumenter. Jeg var ivrig og tent. Det blir temperatur fordi man ikke er enige i tolkningen av 25 prosent stilling. Jeg vil trene mest mulig innenfor den stillingsprosenten, og det var der vi ikke ble enig, sier Fagermo til VG.

– Som ny trener i Vålerenga sa jeg på pressekonferansen at vi skulle være i Skandinavia-toppen på trening, så det er logisk at jeg presser på for mest mulig trening. I hvert fall i en klubb som var fire poeng fra nedrykk, der spillerne selv har sagt til meg at de trente for lite, sier VIF-treneren, som påpeker at han er opptatt av å følge både smittevernreglene og bestemmelsene for permittering.

VG har tidligere omtalt NISO-leder Joachim Walltins påstand om at flere spillere i klubber som Odd og Vålerenga skal ha blitt provosert over treningsmengden klubbene la opp til.

I Oslo-klubben ble spillernes permitteringer endret fra 100 prosent til 75 prosent som følge av at det ble åpnet opp for treninger i grupper på opp til fem spillere.

VIF-spillerne fikk først beskjed om at de skulle trene fem ganger i uken på 25 prosent stilling, noe TV 2 var først ute med å omtale. Det skapte reaksjoner og kulminerte i temperaturfylte fredagens møte.

Til tross for Fagermos standpunkt resulterte møtet i at antallet ukentlige treninger ble senket fra fem til tre.

– Ingen ondskap

Daglig leder Espeseth sier følgende om fredagens møte:

– Det er en krevende situasjon vi alle er oppe i. Og i den krevende situasjonen er det rett at det bør være høyt under taket. Da blir det engasjerte diskusjoner over bordet. Jeg synes det er helt greit at folk får utløp for frustrasjon, og ser ingen dramatikk i det. Jeg vil beskrive det som en god og engasjert diskusjon, sier daglig leder Espeseth til VG om fredagens møte.

Han sier at han onsdag vil være tilgjengelig for samtaler med spillere som skulle ønske å få mer informasjon om den nåværende økonomiske situasjonen i klubben. Tirsdag i neste uke vil det holdes et nytt møte med spillerutvalget for å «diskutere veien videre».

– Det er ingen konflikt i Vålerenga. Det var ingen ondskap fra noen side, men en engasjert debatt i en svært krevende situasjon for alle. Alle spillere og trenere skulle helst sett at man kunne trent helt normalt frem mot seriestart, men gitt situasjonen vi er i, er det ingenting som er optimalt, sier Espeseth.

– Lettet litt på trykket

20-åringen Christian Borchgrevink ønsker ikke å kommentere detaljer fra fredagens møte, men er åpen om de store linjene i hva som har foregått på Valle den siste uken:

– Det skjedde veldig fort. Permitteringene våre ble senket til 75 prosent, og vi fikk beskjed om at vi skulle trene fem ganger i uken. Vi tok det videre og sa ifra om at vi ikke syntes fem treninger i uken stemte overens med å være i 25 prosent stilling. Vi hadde samtaler som endte i et møte på fredag der vi ble enig om å senke det til tre økter i uken, sier Borchgrevink til VG.

– Hvordan er stemningen i spillergruppen nå?

– Jeg føler det er bedre nå. Vårt ønske har blitt innfridd. Det har også hjulpet med mer åpenhet, informasjon og innsyn i hvorfor vi er permittert. Det har lettet litt på trykket. Folk forstår mer og får mer eierskap til det, sier Borchgrevink, som følger nyhetsbildet rundt Eliteserien tett:

– Det har vært veldig trykket stemning i norsk fotball, som har gått over til amper stemning. Det har vært heftige diskusjoner mellom spillere og klubber, og mange spillere har sittet med en følelse av at klubber har prøvd å skremme dem bort fra å stikke av.

– Har det vært amper stemning i Vålerenga?

– Jeg tror ikke du kan sammenligne stemningen i Vålerenga med noen av de andre klubbene som har vært oppe i mediene. Vi ytret ønsket vårt og har kommet i havn med det, sier Borchgrevink.

Jonatan Tollås Nation uttalte seg om treninger og permitteringer da han deltok i Eurosport-podcasten «Spillerrådet» på fredag.

– Alle har forståelse for at klubbene er skviset på økonomien, så man må se litt mellom fingrene og møtes mellom jusen og det som er moralsk riktig, men hos oss har vi kommet frem til at tre dager i uken kommer vi til å trene. Resten er opp til hver enkelt.

Tirsdag ble det klart at Eliteserien utsettes til tidligst siste halvdel av juni etter at forbudet mot idrettsarrangementer ble forlenget til den 15. juni. Det gjenstår å se hva dette betyr for treningshverdagen på Valle.

